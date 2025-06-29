Як зробити малину молодшою без цукру — лайфхак від експерта

Малина. Фото: Freepik

Солодка малина можлива навіть без додавання цукру, варто лише знати один простий прийом. Цей секрет допоможе повною мірою розкрити природний смак і аромат ягоди.

Корисною хитрістю ділиться Express.

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Як зробити малину солодшою

Насамперед малину потрібно ретельно, але дуже обережно помити в прохолодній воді. Це пов'язано з тим, що ягода має ніжну структуру і легко пошкоджується. Після миття рекомендується залишити малину при кімнатній температурі, щоб краще розкрилася її природна солодкість.

Найкраще вживати ягоду в період повного дозрівання, адже саме тоді вона є найбільш корисною. Відомий дієтолог Ріаннон Ламберт, посол Британської організації виробників ягід, зазначає, що малина — це природне джерело клітковини, вітаміну С та антиоксидантів, вміст яких досягає максимуму під час пікового дозрівання.

Зберігати малину слід у тій упаковці, яка забезпечує циркуляцію повітря та запобігає надмірній вологості. Найкраще тримати ягоду в центральній частині холодильника при температурі від 0°C до 1°C. А ось задньої частини камери краще уникати, адже там малина може швидше пересихати. До того ж, якщо ж зберігати ягоду на видноті, це допоможе не забути про неї та з'їсти її вчасно.

Найкраще вжити малину протягом двох днів після охолодження. Якщо ж ви не плануєте з'їсти її одразу — ягоду можна заморозити та використати згодом, наприклад, для приготування смузі.

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