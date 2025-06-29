Как сделать малину моложе без сахара — лайфхак от эксперта

Малина. Фото: Freepik

Сладкая малина возможна даже без добавления сахара, стоит лишь знать один простой прием. Этот секрет поможет в полной мере раскрыть естественный вкус и аромат ягоды.

Полезной хитростью делится Express.

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Как сделать малину слаще

Первым делом малину нужно тщательно, но очень осторожно помыть в прохладной воде. Это связано с тем, что ягода имеет нежную структуру и легко повреждается. После мытья рекомендуется оставить малину при комнатной температуре, чтобы лучше раскрылась ее природная сладость.

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Лучше всего употреблять ягоду в период полного созревания, ведь именно тогда она является наиболее полезной. Известный диетолог Рианнон Ламберт, посол Британской организации производителей ягод, отмечает, что малина — это природный источник клетчатки, витамина С и антиоксидантов, содержание которых достигает максимума во время пикового созревания.

Хранить малину следует в той упаковке, которая обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает чрезмерную влажность. Лучше всего держать ягоду в центральной части холодильника при температуре от 0°C до 1°C. А вот задней части камеры лучше избегать, ведь там малина может быстрее пересыхать. К тому же, если же хранить ягоду на виду, это поможет не забыть о ней и съесть ее вовремя.

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Лучше всего употребить малину в течение двух дней после охлаждения. Если же вы не планируете съесть ее сразу — ягоду можно заморозить и использовать впоследствии, например, для приготовления смузи.

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