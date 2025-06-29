Як правильно заморозити яблука на зиму — поради

Яблука. Фото: Freepik

Звичайні яблука можна легко перетворити на зручну заготовку — головне правильно їх заморозити. Прості секрети дозволять вберегти фрукт від потемніння та не дадуть йому розкиснути після розморожування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як правильно заморожувати яблука на зиму

Заморожування яблук починається з правильного вибору плодів. Для зберігання на зиму найкраще підходять стиглі, але не переспілі яблука без пошкоджень і видимих дефектів. Зіпсовані або м'які плоди не варто використовувати.

Перш ніж заморожувати, яблука потрібно очистити, видалити серцевину та нарізати на шматочки — скибочки чи кубики, залежно від подальшого використання.

Розкладіть підготовлені шматочки в один шар на обробній дошці чи деко та помістіть у морозильну камеру на декілька годин. Коли яблука затверднуть, перекладіть їх у герметичні пакети або контейнери та поверніть до морозильника — так вони не злипнуться між собою і збережуть форму.

До речі, є простий спосіб перевірити, чи підходить обраний сорт яблук для заморожування. Достатньо розрізати одне яблуко, очистити його та залишити половинки в холодильнику на 15-20 хвилин. Якщо м'якоть за цей час потемніє, такий сорт краще не використовувати для заморожування.

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