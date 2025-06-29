Як правильно заморозити яблука на зиму — поради

Не чорніють та не розкисають — як правильно заморозити яблука
Звичайні яблука можна легко перетворити на зручну заготовку — головне правильно їх заморозити. Прості секрети дозволять вберегти фрукт від потемніння та не дадуть йому розкиснути після розморожування.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як правильно заморожувати яблука на зиму
Заморожування яблук починається з правильного вибору плодів. Для зберігання на зиму найкраще підходять стиглі, але не переспілі яблука без пошкоджень і видимих дефектів. Зіпсовані або м'які плоди не варто використовувати.
Перш ніж заморожувати, яблука потрібно очистити, видалити серцевину та нарізати на шматочки — скибочки чи кубики, залежно від подальшого використання.
Розкладіть підготовлені шматочки в один шар на обробній дошці чи деко та помістіть у морозильну камеру на декілька годин. Коли яблука затверднуть, перекладіть їх у герметичні пакети або контейнери та поверніть до морозильника — так вони не злипнуться між собою і збережуть форму.
До речі, є простий спосіб перевірити, чи підходить обраний сорт яблук для заморожування. Достатньо розрізати одне яблуко, очистити його та залишити половинки в холодильнику на 15-20 хвилин. Якщо м'якоть за цей час потемніє, такий сорт краще не використовувати для заморожування.
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