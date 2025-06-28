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Смачні вітаміни цілий рік — як правильно заморозити ягоди

28 червня 2025 00:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як правильно заморожувати ягоди на зиму— поради
Заморожені ягоди. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Свіжі ягоди є справжнім джерелом вітамінів, які хочеться зберегти на весь рік. Щоб вони залишалися смачними та корисними, потрібно знати ключові правила заморозки цього продукту.

Редакція Ukr.Media ділиться корисними порадами.

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Як правильно заморожувати ягоди

Для заморожування підходять будь-які стиглі ягоди — полуниця, малина, чорниця, обліпиха, аґрус, смородина, вишня. Обробляти їх бажано не пізніше ніж через дві години після збору або покупки.

Для початку необхідно відібрати цілі та стиглі ягоди, видалити зіпсовані або пошкоджені. Промити їх у холодній воді, прибрати плодоніжки та листя. Малину та вишню можна на декілька хвилин занурити у воду, щоб вивести дрібних шкідників.

Після чого ягоди варто добре обсушити ягоди за допомогою паперових рушників. Щоб уникнути злипання ягід, зручно скористатися "сухим способом". Для цього спочатку потрібно розкласти промиті та просушені ягоди на дошці або деко та поставити в морозильник. Через 4 години пересипати в пакети та повернути в морозильну камеру. Ідеальний варіант — швидка заморозка при температурі -25 °C і нижче.

Як заморожувати ягоди на зиму - поради
Заморожена полуниця. Фото: ukr.media

Полуницю, ожину чи малину краще зберігати у вигляді пюре — ягоди перетерти через сито та розлити у формочки для льоду. Після заморожування кубики можна скласти у пакети або контейнери.

А ось для суниці добре підходить цукровий сироп. Для його приготування потрібно змішати 300 г цукру на 1 літр води та проварити на повільному вогні. Ягоди скласти у банку, залити охолодженим сиропом, накрити пластиковою кришкою та відправити у морозильник.

Правила зберігання заморожених ягід

Температура зберігання має бути стабільно низькою — не вище -18 °C. У такому режимі не розвиваються бактерії, а продукт довше зберігає свої властивості. 

Терміни зберігання:

  • від -5 до -10 °C — зберігання до 2 місяців;
  • від -10 до -15 °C — до 6 місяців;
  • від -15 до -25 °C — до 1 року.

За глибокої заморозки структура ягід майже не змінюється, а при розморожуванні втрачається мінімум вологи.

Як правильно розморожувати ягоди

Щоб зберегти максимум вітамінів, ягоди краще поступово перемістити з морозильної камери в холодильник. Так вони збережуть більше корисних речовин. Не рекомендується використовувати мікрохвильову піч — вона руйнує вітаміни та структуру продукту. Якщо ж ягоди додаються до страви (наприклад, у випічку чи смузі), їх можна використовувати без попереднього розморожування.

Раніше ми розповідали, як правильно заморожувати кабачки на зиму, щоб вони не втрачали смак та не розкисали.

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