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Вкусные витамины круглый год — как правильно заморозить ягоды

28 июня 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как правильно замораживать ягоды на зиму — советы
Замороженные ягоды. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Свежие ягоды являются настоящим кладезем витаминов, которые хочется сохранить на весь год. Чтобы они оставались вкусными и полезными, нужно знать ключевые правила заморозки этого продукта.

Редакция Ukr.Media делится полезными советами.

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Как правильно замораживать ягоды

Для замораживания подходят любые спелые ягоды — клубника, малина, черника, облепиха, крыжовник, смородина, вишня. Обрабатывать их желательно не позднее чем через два часа после сбора или покупки.

Для начала необходимо отобрать целые и спелые ягоды, удалить испорченные или поврежденные. Промыть их в холодной воде, убрать плодоножки и листья. Малину и вишню можно на несколько минут погрузить в воду, чтобы вывести мелких вредителей.

После чего ягоды стоит хорошо обсушить ягоды с помощью бумажных полотенец. Чтобы избежать слипания ягод, удобно воспользоваться "сухим способом". Для этого сначала нужно разложить промытые и просушенные ягоды на доске или противне и поставить в морозильник. Через 4 часа пересыпать в пакеты и вернуть в морозильную камеру. Идеальный вариант — быстрая заморозка при температуре -25 °C и ниже.

Як заморожувати ягоди на зиму - поради
Замороженная клубника. Фото: ukr.media

Клубнику, ежевику или малину лучше хранить в виде пюре — ягоды перетереть через сито и разлить в формочки для льда. После замораживания кубики можно сложить в пакеты или контейнеры.

А вот для земляники хорошо подходит сахарный сироп. Для его приготовления нужно смешать 300 г сахара на 1 литр воды и проварить на медленном огне. Ягоды сложить в банку, залить охлажденным сиропом, накрыть пластиковой крышкой и отправить в морозильник.

Правила хранения замороженных ягод

Температура хранения должна быть стабильно низкой - не выше -18 °C. В таком режиме не развиваются бактерии, а продукт дольше сохраняет свои свойства.

Сроки хранения:

  • от -5 до -10 °C — хранение до 2 месяцев;
  • от -10 до -15 °C — до 6 месяцев;
  • от -15 до -25 °C — до 1 года.

При глубокой заморозке структура ягод почти не меняется, а при размораживании теряется минимум влаги.

Как правильно размораживать ягоды

Чтобы сохранить максимум витаминов, ягоды лучше постепенно переместить из морозильной камеры в холодильник. Так они сохранят больше полезных веществ. Не рекомендуется использовать микроволновую печь — она разрушает витамины и структуру продукта. Если же ягоды добавляются в блюда (например, в выпечку или смузи), их можно использовать без предварительного размораживания.

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А также узнайте, как правильно хранить укроп в морозилке, чтобы он не потерял аромат и вкус.

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