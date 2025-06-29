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Не чернеют и не раскисают — как правильно заморозить яблоки

29 июня 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как правильно заморозить яблоки на зиму — советы
Яблоки. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Обычные яблоки можно легко превратить в удобную заготовку - главное правильно их заморозить. Простые секреты позволят уберечь фрукт от потемнения и не дадут ему раскиснуть после размораживания.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как правильно замораживать яблоки на зиму

Замораживание яблок начинается с правильного выбора плодов. Для хранения на зиму лучше всего подходят спелые, но не переспелые яблоки без повреждений и видимых дефектов. Испорченные или мягкие плоды не стоит использовать.

Прежде чем замораживать, яблоки нужно очистить, удалить сердцевину и нарезать на кусочки — ломтики или кубики, в зависимости от дальнейшего использования.

Разложите подготовленные кусочки в один слой на разделочной доске или противне и поместите в морозильную камеру на несколько часов. Когда яблоки затвердеют, переложите их в герметичные пакеты или контейнеры и верните в морозильник — так они не слипнутся между собой и сохранят форму.

Кстати, есть простой способ проверить, подходит ли выбранный сорт яблок для замораживания. Достаточно разрезать одно яблоко, очистить его и оставить половинки в холодильнике на 15-20 минут. Если мякоть за это время потемнеет, такой сорт лучше не использовать для замораживания.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить ягоды в морозилке.

А также предлагаем простой способ заморозить кабачки на зиму, чтобы они не превратились в "кашу".

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