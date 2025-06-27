Як правильно зберігати кріп, щоб він довго був свіжим — лайфхак

Кріп. Фото: Freepik

Свіжий кріп завжди додає стравам яскравого аромату та смаку. А щоб мати його під рукою в будь-який момент, достатньо знати простий спосіб зберігання.

Корисним лайфхаком поділилися на сторінці korysne.tv.

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Як зберігати кріп з олією

Кріп промити та обсушити. Відділити листя від стебла, подрібнити їх у блендері та викласти у чисту суху банку.

Після цього залити кріп оливковою або рафінованою соняшниковою олією. За допомогою зубочистки обережно перемішати кріп з олією, щоб вийшло зайве повітря.

Долити олію, щоб вона покривала кріп на 2 мл вище. Зберігати таку суміш можна близько двох місяців.

Використовувати таку заготовку з зелені можна для картоплі, салатів та інших страв. Олію також можна використовувати для заправки, адже вона буде мати насичений аромат та смак кропу.

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