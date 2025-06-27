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Головна arrow Смак arrow Свіжий кріп завжди під рукою — секретний спосіб зберігання arrow

Свіжий кріп завжди під рукою — секретний спосіб зберігання

27 червня 2025 00:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як правильно зберігати кріп, щоб він довго був свіжим — лайфхак
Кріп. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Свіжий кріп завжди додає стравам яскравого аромату та смаку. А щоб мати його під рукою в будь-який момент, достатньо знати простий спосіб зберігання.

Корисним лайфхаком поділилися на сторінці korysne.tv

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Як зберігати кріп з олією

Кріп промити та обсушити. Відділити листя від стебла, подрібнити їх у блендері та викласти у чисту суху банку.

Після цього залити кріп оливковою або рафінованою соняшниковою олією. За допомогою зубочистки обережно перемішати кріп з олією, щоб вийшло зайве повітря.

Долити олію, щоб вона покривала кріп на 2 мл вище. Зберігати таку суміш можна близько двох місяців.

Використовувати таку заготовку з зелені можна для картоплі, салатів та інших страв. Олію також можна використовувати для заправки, адже вона буде мати насичений аромат та смак кропу.

Раніше ми розповідали, як правильно заморозити кріп на зиму.

А також дізнайтеся, як правильно заготувати кабачки на зиму, щоб вони не розкисали при розморожуванні.

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