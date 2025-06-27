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Свежий укроп всегда под рукой — секретный способ хранения

27 июня 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как правильно хранить укроп, чтобы он долго был свежим — лайфхак
Укроп. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Свежий укроп всегда добавляет блюдам яркого аромата и вкуса. А чтобы иметь его под рукой в любой момент, достаточно знать простой способ хранения.

Полезным лайфхаком поделились на странице korysne.tv.

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Как хранить укроп с маслом

Укроп промыть и обсушить. Отделить листья от стебля, измельчить их в блендере и выложить в чистую сухую банку.

После этого залить укроп оливковым или рафинированным подсолнечным маслом. С помощью зубочистки осторожно перемешать укроп с маслом, чтобы вышел лишний воздух.

Долить масло, чтобы оно покрывало укроп на 2 мл выше. Хранить такую смесь можно около двух месяцев.

Использовать такую заготовку из зелени можно для картофеля, салатов и других блюд. Масло также можно использовать для заправки, ведь оно будет иметь насыщенный аромат и вкус укропа.

Ранее мы рассказывали, как правильно заморозить укроп на зиму.

А также узнайте, как правильно заготовить кабачки на зиму, чтобы они не раскисали при размораживании.

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