Как правильно хранить укроп, чтобы он долго был свежим — лайфхак

Свежий укроп всегда под рукой — секретный способ хранения
Свежий укроп всегда добавляет блюдам яркого аромата и вкуса. А чтобы иметь его под рукой в любой момент, достаточно знать простой способ хранения.
Полезным лайфхаком поделились на странице korysne.tv.
Как хранить укроп с маслом
Укроп промыть и обсушить. Отделить листья от стебля, измельчить их в блендере и выложить в чистую сухую банку.
После этого залить укроп оливковым или рафинированным подсолнечным маслом. С помощью зубочистки осторожно перемешать укроп с маслом, чтобы вышел лишний воздух.
Долить масло, чтобы оно покрывало укроп на 2 мл выше. Хранить такую смесь можно около двух месяцев.
Использовать такую заготовку из зелени можно для картофеля, салатов и других блюд. Масло также можно использовать для заправки, ведь оно будет иметь насыщенный аромат и вкус укропа.
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