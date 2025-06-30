Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1Шоу-бізнесНерухомістьКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Зелена цибуля завжди у холодильнику — як правильно її заморозити arrow

Зелена цибуля завжди у холодильнику — як правильно її заморозити

30 червня 2025 00:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як правильно заморозити цибулю на зиму — лайфхак від дієтолога
Зелена цибуля. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Зелена цибуля — незамінний інгредієнт у багатьох стравах, тож завжди зручно мати її під рукою. Щоб зберегти свіжість і аромат надовго, цибулю можна легко заморозити.

Своїми лайфхаками для заморозки поділилася дієтолог Ліззі Стрейт.

Реклама
Читайте також:

Як правильно заморозити зелену цибулю

Спершу ретельно промийте стебла та наріжте їх. Після миття важливо добре обсушити цибулю, адже зайва волога призведе до утворення крижаних кристалів при заморожуванні.

Розкладіть нарізану цибулю на деко, застеленому пергаментом, і поставте в морозилку на годину — до повного замерзання. Потім перекладіть у пакети або контейнери для заморожування, видаливши з них якомога більше повітря.

Бланшувати зелену цибулю перед заморожуванням не обов'язково. Вона добре зберігається в сирому вигляді, а її ніжна текстура може постраждати під час теплової обробки. Проте варто враховувати, що така цибуля зберігатиметься трохи менше, ніж бланшовані овочі — орієнтовно 3-4 місяці в герметичній тарі при мінімальному доступі повітря.

Після розморожування зелена цибуля може стати м'якшою та трохи втратити насиченість смаку. Тому найкраще використовувати її в гарячих стравах — супах, запіканках, тушкованих овочах або печені — як заміну звичайній цибулі.

Раніше ми розповідали, як правильно заморозити яблука на зиму.

А також пропонуємо секретний спосіб зберігання кропу, щоб він був ароматним та свіжим цілий рік.

цибуля дієві лайфхаки зелена цибуля корисні поради зберігання продуктів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації