Як правильно заморозити цибулю на зиму — лайфхак від дієтолога

Зелена цибуля. Фото: Freepik

Зелена цибуля — незамінний інгредієнт у багатьох стравах, тож завжди зручно мати її під рукою. Щоб зберегти свіжість і аромат надовго, цибулю можна легко заморозити.

Своїми лайфхаками для заморозки поділилася дієтолог Ліззі Стрейт.

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Як правильно заморозити зелену цибулю

Спершу ретельно промийте стебла та наріжте їх. Після миття важливо добре обсушити цибулю, адже зайва волога призведе до утворення крижаних кристалів при заморожуванні.

Розкладіть нарізану цибулю на деко, застеленому пергаментом, і поставте в морозилку на годину — до повного замерзання. Потім перекладіть у пакети або контейнери для заморожування, видаливши з них якомога більше повітря.

Бланшувати зелену цибулю перед заморожуванням не обов'язково. Вона добре зберігається в сирому вигляді, а її ніжна текстура може постраждати під час теплової обробки. Проте варто враховувати, що така цибуля зберігатиметься трохи менше, ніж бланшовані овочі — орієнтовно 3-4 місяці в герметичній тарі при мінімальному доступі повітря.

Після розморожування зелена цибуля може стати м'якшою та трохи втратити насиченість смаку. Тому найкраще використовувати її в гарячих стравах — супах, запіканках, тушкованих овочах або печені — як заміну звичайній цибулі.

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