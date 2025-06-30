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Зеленый лук всегда в холодильнике — как правильно его заморозить

30 июня 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как правильно заморозить лук на зиму — лайфхак от диетолога
Зеленый лук. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Зеленый лук — незаменимый ингредиент во многих блюдах, поэтому всегда удобно иметь его под рукой. Чтобы сохранить свежесть и аромат надолго, лук можно легко заморозить.

Своими лайфхаками для заморозки поделилась диетолог Лиззи Стрейт.

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Как правильно заморозить зеленый лук

Сначала тщательно промойте стебли и нарежьте их. После мытья важно хорошо обсушить лук, ведь лишняя влага приведет к образованию ледяных кристаллов при замораживании.

Разложите нарезанный лук на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в морозилку на час — до полного замерзания. Затем переложите в пакеты или контейнеры для замораживания, удалив из них как можно больше воздуха.

Бланшировать зеленый лук перед заморозкой не обязательно. Он хорошо хранится в сыром виде, а его нежная текстура может пострадать при тепловой обработке. Однако стоит учитывать, что такой лук будет храниться немного меньше, чем бланшированные овощи - ориентировочно 3-4 месяца в герметичной таре при минимальном доступе воздуха.

После размораживания зеленый лук может стать мягче и немного потерять насыщенность вкуса. Поэтому лучше всего использовать его в горячих блюдах — супах, запеканках, тушеных овощах или жарком — как замену обычному луку.

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