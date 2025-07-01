Как правильно заморозить шпинат на зиму — советы

Бланшировать или нет — как правильно заморозить шпинат
Замораживание шпината является удобным способом сохранить его надолго в свежем виде. Однако многие не знают, нужно ли бланшировать шпинат перед заморозкой.
Диетолог Лиззи Стрейт рассказала, как лучше сделать заготовки этого продукта на зиму.
Как правильно замораживать шпинат
Существует несколько простых способов сохранить шпинат в морозилке, и первый из них — замораживание без предварительного бланширования.
Все, что нужно сделать — тщательно вымытые свежие листья шпината сложить в пакет, максимально выпустив воздух. Для этого можно воспользоваться соломинкой, чтобы высосать остатки воздуха перед тем, как герметично закрыть пакет.
В таком виде шпинат хранится в морозильной камере до трех месяцев, хотя диетолог советует употребить его в течение первого месяца для сохранения наибольшей пользы.
Однако бланширование помогает лучше сохранить цвет, текстуру и питательные свойства шпината, а также продлевает срок его хранения. Но важно не передержать зелень в горячей воде, чтобы она не потеряла форму.
Для бланширования поставьте кастрюлю с водой на огонь и доведите до кипения. Опустите в нее шпинат и варите 40-60 секунд — пока листья не станут насыщенно-зелеными.
Сразу же после этого переложите шпинат в миску с очень холодной или ледяной водой, чтобы остановить термическую обработку. Через несколько минут слейте воду и тщательно отожмите шпинат — это можно сделать вручную или с помощью сушилки для салата.
После этого промокните листья бумажными полотенцами и поделите на небольшие порции — например, по полстакана. Выложите шпинат на противень с пергаментом или разложите в силиконовые формочки. Также удобно использовать форму для льда. Через час порции уже будут заморожены.
Для получения шпинатного пюре нужно сначала бланшировать листья, а затем измельчить их в блендере до однородной массы. Готовое пюре разлейте в формы для льда, заморозьте, а затем переложите кубики в герметичный пакет или контейнер. Такой шпинат можно хранить до трех месяцев и удобно добавлять в супы, смузи, соусы или другие блюда.
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