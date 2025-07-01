Как правильно заморозить шпинат на зиму — советы

Шпинат. Фото: Freepik

Замораживание шпината является удобным способом сохранить его надолго в свежем виде. Однако многие не знают, нужно ли бланшировать шпинат перед заморозкой.

Диетолог Лиззи Стрейт рассказала, как лучше сделать заготовки этого продукта на зиму.

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Как правильно замораживать шпинат

Существует несколько простых способов сохранить шпинат в морозилке, и первый из них — замораживание без предварительного бланширования.

Все, что нужно сделать — тщательно вымытые свежие листья шпината сложить в пакет, максимально выпустив воздух. Для этого можно воспользоваться соломинкой, чтобы высосать остатки воздуха перед тем, как герметично закрыть пакет.

В таком виде шпинат хранится в морозильной камере до трех месяцев, хотя диетолог советует употребить его в течение первого месяца для сохранения наибольшей пользы.

Замороженный шпинат в замороженном виде. Фото: Freepik

Однако бланширование помогает лучше сохранить цвет, текстуру и питательные свойства шпината, а также продлевает срок его хранения. Но важно не передержать зелень в горячей воде, чтобы она не потеряла форму.

Для бланширования поставьте кастрюлю с водой на огонь и доведите до кипения. Опустите в нее шпинат и варите 40-60 секунд — пока листья не станут насыщенно-зелеными.

Сразу же после этого переложите шпинат в миску с очень холодной или ледяной водой, чтобы остановить термическую обработку. Через несколько минут слейте воду и тщательно отожмите шпинат — это можно сделать вручную или с помощью сушилки для салата.

После этого промокните листья бумажными полотенцами и поделите на небольшие порции — например, по полстакана. Выложите шпинат на противень с пергаментом или разложите в силиконовые формочки. Также удобно использовать форму для льда. Через час порции уже будут заморожены.

Для получения шпинатного пюре нужно сначала бланшировать листья, а затем измельчить их в блендере до однородной массы. Готовое пюре разлейте в формы для льда, заморозьте, а затем переложите кубики в герметичный пакет или контейнер. Такой шпинат можно хранить до трех месяцев и удобно добавлять в супы, смузи, соусы или другие блюда.

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