Соковиті котлети з курятини, гарбуза та баклажана: рецепт за 30 хвилин

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Овочі допомагають зробити котлети ніжними та соковитими без великої кількості м’яса. Заготовити фарш можна заздалегідь, а готові котлети подавати з пюре, крупами чи свіжим салатом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряче філе або фарш — 500 г;

баклажани — 200 г;

гарбуз — 200 г;

яйця — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

часник — 4 зубчики;

вівсяні пластівці — 3 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

паприка, спеції та ароматні трави — до смаку;

олія — для смаження.

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Подрібнити куряче філе, гарбуз, баклажани, цибулю та часник. Додати яйця, сіль, перець, паприку та спеції. Вівсяні пластівці подрібнити, всипати до фаршу й добре перемішати. Залишити масу на 10 хвилин. Викладати фарш ложкою на розігріту з олією сковороду, формуючи невеликі котлети. Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності. Подавати гарячими з картопляним пюре, гречкою або салатом зі свіжих овочів.

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