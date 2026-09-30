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Головна Смак Близько 1 кг соковитих котлет: знадобиться 500 г фаршу

Близько 1 кг соковитих котлет: знадобиться 500 г фаршу

Ua ru
30 вересня 2026 23:44
Соковиті котлети з курятини, гарбуза та баклажана: рецепт за 30 хвилин
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Овочі допомагають зробити котлети ніжними та соковитими без великої кількості м’яса. Заготовити фарш можна заздалегідь, а готові котлети подавати з пюре, крупами чи свіжим салатом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе або фарш — 500 г;
  • баклажани — 200 г;
  • гарбуз — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • вівсяні пластівці — 3 ст. л.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • паприка, спеції та ароматні трави — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт квашеної капусти
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Подрібнити куряче філе, гарбуз, баклажани, цибулю та часник.
  2. Додати яйця, сіль, перець, паприку та спеції.
  3. Вівсяні пластівці подрібнити, всипати до фаршу й добре перемішати. Залишити масу на 10 хвилин.
  4. Викладати фарш ложкою на розігріту з олією сковороду, формуючи невеликі котлети.
  5. Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності.
  6. Подавати гарячими з картопляним пюре, гречкою або салатом зі свіжих овочів.

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Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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