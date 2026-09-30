Соковиті котлети з курятини, гарбуза та баклажана: рецепт за 30 хвилин

Близько 1 кг соковитих котлет: знадобиться 500 г фаршу
Ua ru
30 вересня 2026 23:44
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Овочі допомагають зробити котлети ніжними та соковитими без великої кількості м’яса. Заготовити фарш можна заздалегідь, а готові котлети подавати з пюре, крупами чи свіжим салатом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- куряче філе або фарш — 500 г;
- баклажани — 200 г;
- гарбуз — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 4 зубчики;
- вівсяні пластівці — 3 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- паприка, спеції та ароматні трави — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Подрібнити куряче філе, гарбуз, баклажани, цибулю та часник.
- Додати яйця, сіль, перець, паприку та спеції.
- Вівсяні пластівці подрібнити, всипати до фаршу й добре перемішати. Залишити масу на 10 хвилин.
- Викладати фарш ложкою на розігріту з олією сковороду, формуючи невеликі котлети.
- Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності.
- Подавати гарячими з картопляним пюре, гречкою або салатом зі свіжих овочів.
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