Сочные котлеты из курицы, тыквы и баклажана: рецепт за 30 минут

Около 1 кг сочных котлет: потребуется 500 г фарша
Ua ru
30 сентября 2026 23:44
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Овощи помогают сделать котлеты нежными и сочными без большого количества мяса. Фарш можно приготовить заранее, а готовые котлеты подавать с пюре, крупами или свежим салатом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриное филе или фарш — 500 г;
- баклажаны — 200 г;
- тыква — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- овсяные хлопья — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- паприка, специи и ароматические травы — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Измельчить куриное филе, тыкву, баклажаны, лук и чеснок.
- Добавить яйца, соль, перец, паприку и специи.
- Овсяные хлопья измельчить, всыпать в фарш и хорошо перемешать. Оставить массу на 10 минут.
- Выкладывать фарш ложкой на разогретую с маслом сковороду, формируя небольшие котлеты.
- Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности.
- Подавать горячими с картофельным пюре, гречкой или салатом из свежих овощей.
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