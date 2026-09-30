Сочные котлеты из курицы, тыквы и баклажана: рецепт за 30 минут

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Овощи помогают сделать котлеты нежными и сочными без большого количества мяса. Фарш можно приготовить заранее, а готовые котлеты подавать с пюре, крупами или свежим салатом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриное филе или фарш — 500 г;

баклажаны — 200 г;

тыква — 200 г;

яйца — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

паприка, специи и ароматические травы — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Измельчить куриное филе, тыкву, баклажаны, лук и чеснок. Добавить яйца, соль, перец, паприку и специи. Овсяные хлопья измельчить, всыпать в фарш и хорошо перемешать. Оставить массу на 10 минут. Выкладывать фарш ложкой на разогретую с маслом сковороду, формируя небольшие котлеты. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности. Подавать горячими с картофельным пюре, гречкой или салатом из свежих овощей.

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