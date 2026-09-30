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Главная Вкус Около 1 кг сочных котлет: потребуется 500 г фарша

Около 1 кг сочных котлет: потребуется 500 г фарша

Ua ru
30 сентября 2026 23:44
Сочные котлеты из курицы, тыквы и баклажана: рецепт за 30 минут
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Овощи помогают сделать котлеты нежными и сочными без большого количества мяса. Фарш можно приготовить заранее, а готовые котлеты подавать с пюре, крупами или свежим салатом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриное филе или фарш — 500 г;
  • баклажаны — 200 г;
  • тыква — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • овсяные хлопья — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • паприка, специи и ароматические травы — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Измельчить куриное филе, тыкву, баклажаны, лук и чеснок.
  2. Добавить яйца, соль, перец, паприку и специи.
  3. Овсяные хлопья измельчить, всыпать в фарш и хорошо перемешать. Оставить массу на 10 минут.
  4. Выкладывать фарш ложкой на разогретую с маслом сковороду, формируя небольшие котлеты.
  5. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности.
  6. Подавать горячими с картофельным пюре, гречкой или салатом из свежих овощей.

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Ужин рецепт котлеты мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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