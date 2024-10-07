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Чим відрізняється матиас від оселедця — мало хто про це знає

7 жовтня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Як відрізнити матіас від оселедця — лайфхакі, маловідомі факти
Солоний оселедець. Фото: Freepik
Оксана Харченко - Редактор

Матіас і оселедець — це не те саме, хоча обидва продукти виготовляються з однієї риби. У чому ж різниця і чому Маттіас відрізняється за смаком і текстурою від звичайного оселедця?

Новини.LIVE розкажуть про те, чим відрізняється матиас від звичного нам оселедця.

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Матіас і оселедець часто сприймаються як те саме, але насправді це різні продукти, кожен з яких має свої особливості. Хоча обидва вони виробляються з однієї і тієї ж риби — оселедця, їх обробка, вік вилову і процес приготування суттєво різняться, що впливає на смак, текстуру та корисні властивості продуктів.

Тип риби

оселедець відрізняється від оселедця
Оселедець з цибулею. Фото: Freepik

Матіас

Цей продукт виготовляється з молодого оселедця, який ще не досяг статевої зрілості. Молоді риби, що використовуються для матіасу, мають ніжну структуру та м'ясо. Їх виловлюють у певний сезон, зазвичай навесні, коли рівень жиру в рибі досягає максимуму.

Оселедець

Для звичайного оселедця використовуються дорослі особини, які вже досягли статевої зрілості. Це зріліша риба з щільним м'ясом, яке вимагає іншого підходу до засолювання або маринування.

Процес засолювання

оселедець засолює інакше, ніж матиас
Солоний оселедець. Фото: Freepik

Маттіас

Обробляється делікатніше. Після улову рибу не піддають термічній обробці, а засолюють у слабкому розсолі, що зберігає її м'яку текстуру та ніжний смак. Для матіасу важливо зберегти жирність риби, тому додають спеціальні інгредієнти, що підкреслюють її натуральний смак та аромат.

Оселедець

Засолюється або маринується у більш концентрованому розсолі з додаванням оцту, прянощів та інших інгредієнтів. Це робить м'ясо більш щільним та насиченим за смаком. Іноді оселедець також піддають копченню або іншим видам обробки, щоб надати їй специфічного аромату.

Смак та текстура

  • Матіас. Завдяки використанню молодої риби та слабкого розсолу, матіас має дуже ніжний смак та м'яку текстуру. Він менш солоний, ніж традиційний оселедець, що робить його більш делікатним. Його часто подають з легкими соусами або просто з олією та цибулею, щоб підкреслити натуральний смак риби.
  • Оселедець. Має насичений і солоний смак, а також більш щільну текстуру. Маринади, в яких витримують оселедець, зазвичай містять спеції, оцет чи інші інгредієнти, що додають рибі яскравий та інтенсивний смак. Текстура оселедця може змінюватись від щільної до пружної, залежно від способу обробки.

Термін зберігання

  • Матіас. Оскільки він менш солоний і не піддається термічній обробці, матіас має коротший термін зберігання. Зазвичай його зберігають у холодильнику та вживають протягом короткого часу після покупки.
  • Оселедець. Завдяки більшій концентрації солі, оцту та спецій, оселедець має більш тривалий термін зберігання. Вона може зберігатися в маринаді кілька тижнів або навіть місяців, що робить її зручнішою для довгострокового зберігання.

Поживні властивості

  • Матіас. Молодий оселедець, з якого виготовляється маттіас, містить велику кількість корисних жирів, зокрема омега-3. Оскільки його обробляють максимально делікатно, живильні речовини зберігаються краще. Матіас є чудовим джерелом корисних жирів та білків, які легко засвоюються організмом.
  • Оселедець. Також багата омега-3, білками, вітамінами D та B12, але через більш інтенсивний процес обробки деякі корисні речовини можуть зменшуватися. Залежно від способу приготування (наприклад, якщо оселедець коптять або маринують з великою кількістю оцту), його харчова цінність може змінюватись.

Матіас і оселедець — це різні за текстурою, смаком та способом приготування продукти, хоча вони виготовлені з однієї і тієї ж риби. Матіас — це делікатес з ніжним смаком, тоді як оселедець має яскравий та насичений смак, який відмінно підходить для різноманітних страв. Вибір між ними залежить від кулінарних уподобань та типу страви, яку ви плануєте приготувати.

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

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