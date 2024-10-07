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Чем отличается матиас от сельди — мало кто об этом знает

7 октября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Как отличить матиас от сельди — лайфхаки, малоизвестные факты
Соленая сельдь. Фото: Freepik
Оксана Харченко - Редактор

Маттиас и сельдь — это не одно и то же, хотя оба продукта изготавливаются из одной рыбы. В чем же разница и почему маттиас отличается по вкусу и текстуре от обычной сельди? 

Новини.LIVE расскажут о том, чем же отличается матиас от привычной нам сельди. 

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Маттиас и сельдь часто воспринимаются как одно и то же, но на самом деле это разные продукты, каждый из которых имеет свои особенности. Хотя оба они производятся из одной и той же рыбы — сельди, их обработка, возраст улова и процесс приготовления существенно различаются, что влияет на вкус, текстуру и полезные свойства продуктов.

Тип рыбы

селедка отличается от сельди
Сельдь с луком. Фото: Freepik

Матиас

Этот продукт изготавливается из молодой сельди, которая еще не достигла половой зрелости. Молодые рыбы, используемые для маттиаса, имеют нежную структуру и мягкое мясо. Их вылавливают в определенный сезон, обычно весной, когда уровень жира в рыбе достигает максимума.

Сельдь

Для обычной сельди используются взрослые особи, которые уже достигли половой зрелости. Это более зрелая рыба с плотным мясом, которое требует другого подхода к засолке или маринованию.

Процесс засолки

сельдь засаливает иначе, нежели матиас
Соленая сельдь. Фото: Freepik

Маттиас

Обрабатывается более деликатно. После улова рыбу не подвергают термической обработке, а засаливают в слабом рассоле, что сохраняет ее мягкую текстуру и нежный вкус. Для матиаса важно сохранить жирность рыбы, поэтому добавляют специальные ингредиенты, подчеркивающие ее натуральный вкус и аромат.

Сельдь

Засаливается или маринуется в более концентрированном рассоле с добавлением уксуса, пряностей и других ингредиентов. Это делает мясо более плотным и насыщенным по вкусу. Иногда сельдь также подвергают копчению или другим видам обработки, чтобы придать ей специфический аромат.

Вкус и текстура

  • Матиас. Благодаря использованию молодой рыбы и слабого рассола, матиас имеет очень нежный вкус и мягкую текстуру. Он менее соленый, чем традиционная сельдь, что делает его более деликатным. Его часто подают с легкими соусами или просто с маслом и луком, чтобы подчеркнуть натуральный вкус рыбы.
  • Сельдь. Обладает насыщенным и соленым вкусом, а также более плотной текстурой. Маринады, в которых выдерживают сельдь, обычно содержат специи, уксус или другие ингредиенты, добавляющие рыбе яркий и интенсивный вкус. Текстура сельди может варьироваться от плотной до упругой, в зависимости от способа обработки.

Срок хранения

  • Матиас. Поскольку он менее соленый и не подвергается термической обработке, матиас имеет более короткий срок хранения. Обычно его хранят в холодильнике и употребляют в течение короткого времени после покупки.
  • Сельдь. Благодаря большей концентрации соли, уксуса и специй, сельдь имеет более длительный срок хранения. Она может храниться в маринаде несколько недель или даже месяцев, что делает ее более удобной для долгосрочного хранения.

Питательные свойства

  • Матиас. Молодая сельдь, из которой изготавливается маттиас, содержит большое количество полезных жиров, в частности омега-3. Поскольку его обрабатывают максимально деликатно, питательные вещества сохраняются лучше. Маттиас является отличным источником полезных жиров и белков, которые легко усваиваются организмом.
  • Сельдь. Также богата омега-3, белками, витаминами D и B12, но из-за более интенсивного процесса обработки некоторые полезные вещества могут уменьшаться. В зависимости от способа приготовления (например, если сельдь коптят или маринуют с большим количеством уксуса), ее пищевая ценность может варьироваться.

Матиас и сельдь — это разные по текстуре, вкусу и способу приготовления продукты, хотя они изготовлены из одной и той же рыбы. Матиас — это деликатес с нежным вкусом, тогда как сельдь имеет яркий и насыщенный вкус, который отлично подходит для разнообразных блюд. Выбор между ними зависит от кулинарных предпочтений и типа блюда, которое вы планируете приготовить.

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