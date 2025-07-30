Коржі з маком до Маковія — рецепт з фото традиційного десерту з Кіровоградщини

Десерт до Маковія. Фото: Суспільне Кропивницький

На Кіровоградщині до Маковія готують простий, але символічний десерт — коржі з маком і медом. Цей рецепт зберігається у родинах поколіннями: коржі смажать на сухій сковорідці, розламують на шматочки та заливають солодкою маковою масою. Мак із давніх-давен має ритуальне значення для українців, тож така страва не просто смачна — вона має особливий сенс. Якщо хочете відчути справжній смак Медового Спаса — приготуйте ці домашні коржі разом із родиною.

Рецепт опублікували Суспільне Кропивницький.

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Вам знадобиться (для тіста):

кефір або сметана — 1 скл.;

яйця — 1–2 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — дрібка;

сода або розпушувач — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 300 г (орієнтовно).

Для макової заливки:

мак — 100 г;

кип’ячена вода — 1 скл.;

мед — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Замісити м’яке тісто, яке не липне до рук: змішати кефір або сметану з яйцями, цукром, сіллю, олією та содою. Додати просіяне борошно, замісити тісто. Поділити його на частини за діаметром сковорідки, кожну розкачати у корж завтовшки до 1 см.

Інгредієнти для рецепта. Фото: Суспільне Кропивницький

Смажити коржі на сухій пательні до рум’яної скоринки з обох боків. Дати охолонути, потім розламати руками або нарізати невеликими шматочками.

Готова страва. Фото: Суспільне Кропивницький

Мак запарити окропом, дати настоятися, потім подрібнити блендером або потовкти в ступці. Додати мед і трохи теплої кип’яченої води. Залити цією сумішшю коржі й дати їм настоятися, щоб вони стали м’якими та просоченими. Подавати теплими або охолодженими.

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