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Десерт до Маковія коржі з маком — так готують на Кіровоградщині

30 липня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Коржі з маком до Маковія — рецепт з фото традиційного десерту з Кіровоградщини
Десерт до Маковія. Фото: Суспільне Кропивницький
Марина Євтягіна - Редактор

На Кіровоградщині до Маковія готують простий, але символічний десерт — коржі з маком і медом. Цей рецепт зберігається у родинах поколіннями: коржі смажать на сухій сковорідці, розламують на шматочки та заливають солодкою маковою масою. Мак із давніх-давен має ритуальне значення для українців, тож така страва не просто смачна — вона має особливий сенс. Якщо хочете відчути справжній смак Медового Спаса — приготуйте ці домашні коржі разом із родиною.

Рецепт опублікували Суспільне Кропивницький

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Вам знадобиться (для тіста):

  • кефір або сметана — 1 скл.;
  • яйця — 1–2 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • сода або розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 300 г (орієнтовно).

Для макової заливки:

  • мак — 100 г;
  • кип’ячена вода — 1 скл.;
  • мед — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Замісити м’яке тісто, яке не липне до рук: змішати кефір або сметану з яйцями, цукром, сіллю, олією та содою. Додати просіяне борошно, замісити тісто. Поділити його на частини за діаметром сковорідки, кожну розкачати у корж завтовшки до 1 см.

Коржі з маком до Маковія
Інгредієнти для рецепта. Фото: Суспільне Кропивницький

Смажити коржі на сухій пательні до рум’яної скоринки з обох боків. Дати охолонути, потім розламати руками або нарізати невеликими шматочками.

Традиційний рецепт коржів з маком до Медового Спаса
Готова страва. Фото: Суспільне Кропивницький

Мак запарити окропом, дати настоятися, потім подрібнити блендером або потовкти в ступці. Додати мед і трохи теплої кип’яченої води. Залити цією сумішшю коржі й дати їм настоятися, щоб вони стали м’якими та просоченими. Подавати теплими або охолодженими.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які заборони та традиції супроводжують Успенський піст, що дозволено їсти, а що категорично не можна.

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