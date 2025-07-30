Коржи с маком к Маковею — рецепт с фото традиционного десерта с Кировоградщины

Десерт к Маковею коржи с маком — так готовят на Кировоградщине
На Кировоградщине к Маковею готовят простой, но символический десерт — коржи с маком и медом. Этот рецепт сохраняется в семьях поколениями: лепешки жарят на сухой сковородке, разламывают на кусочки и заливают сладкой маковой массой. Мак с давних времен имеет ритуальное значение для украинцев, поэтому такое блюдо не просто вкусное — оно имеет особый смысл. Если хотите почувствовать настоящий вкус Медового Спаса — приготовьте эти домашние лепешки вместе с семьей.
Рецепт опубликовали Суспільне Кропивницький.
Вам понадобится (для теста):
- кефир или сметана — 1 ст.;
- яйца — 1-2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сода или разрыхлитель — 1 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- мука — 300 г (ориентировочно).
Для маковой заливки:
- мак — 100 г;
- кипяченая вода — 1 ст. л.;
- мед — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам: смешать кефир или сметану с яйцами, сахаром, солью, маслом и содой. Добавить просеянную муку, замесить тесто. Поделить его на части по диаметру сковородки, каждую раскатать в лепешку толщиной до 1 см.
Жарить лепешки на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Дать остыть, затем разломать руками или нарезать небольшими кусочками.
Мак запарить кипятком, дать настояться, затем измельчить блендером или растолочь в ступке. Добавить мед и немного теплой кипяченой воды. Залить этой смесью лепешки и дать им настояться, чтобы они стали мягкими и пропитанными. Подавать теплыми или охлажденными.
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