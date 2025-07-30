Коржи с маком к Маковею — рецепт с фото традиционного десерта с Кировоградщины

Десерт к Маковею. Фото: Суспільне Кропивницький.

На Кировоградщине к Маковею готовят простой, но символический десерт — коржи с маком и медом. Этот рецепт сохраняется в семьях поколениями: лепешки жарят на сухой сковородке, разламывают на кусочки и заливают сладкой маковой массой. Мак с давних времен имеет ритуальное значение для украинцев, поэтому такое блюдо не просто вкусное — оно имеет особый смысл. Если хотите почувствовать настоящий вкус Медового Спаса — приготовьте эти домашние лепешки вместе с семьей.

Рецепт опубликовали Суспільне Кропивницький.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (для теста):

кефир или сметана — 1 ст.;

яйца — 1-2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

сода или разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

мука — 300 г (ориентировочно).

Для маковой заливки:

мак — 100 г;

кипяченая вода — 1 ст. л.;

мед — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам: смешать кефир или сметану с яйцами, сахаром, солью, маслом и содой. Добавить просеянную муку, замесить тесто. Поделить его на части по диаметру сковородки, каждую раскатать в лепешку толщиной до 1 см.

Ингредиенты для рецепта. Фото: Суспільне Кропивницький.

Жарить лепешки на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Дать остыть, затем разломать руками или нарезать небольшими кусочками.

Готовое блюдо. Фото: Суспільне Кропивницький.

Мак запарить кипятком, дать настояться, затем измельчить блендером или растолочь в ступке. Добавить мед и немного теплой кипяченой воды. Залить этой смесью лепешки и дать им настояться, чтобы они стали мягкими и пропитанными. Подавать теплыми или охлажденными.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

Также мы писали о традиционном украинском блюде на Маковея — рецепт очень вкусного маковика.