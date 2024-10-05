Фаршировані гарбузові ньоккі – покроковий рецепт італійських галушок

Фаршировані гарбузові ньоки. Фото: Credits

Якщо ви любите італійську кухню та хочете спробувати щось нове, фаршировані гарбузові ньоккі — це ідеальний варіант! Ніжні галушки з начинкою підкорять вас своїм незвичайним смаком та стануть хітом вашого столу.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці recetassaludables.lucia.

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Вам знадобиться:

гарбузове пюре 500 г;

часник 1 головка;

борошно 200 г;

розпушувач 1 ч. л;

жовток 1 шт.;

сіль, перець, мускатний горіх;

гриби до смаку;

оливкова олія для смаження;

біле вино 50мл;

вершки 150 мл;

вершковий сир 100 г;

чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

Розріжте гарбуз навпіл, змастіть оливковою олією і викладіть на лист. З часнику зріжте верхівку, полийте оливковою олією, посоліть, загорніть у фольгу і покладіть поруч із гарбузом. Запікайте до м'якості гарбузів.

Запечений гарбуз. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Вийміть м'якоть гарбуза і видавіть туди запечений часник. Додайте сіль, борошно, розпушувач, жовток та трохи мускатного горіха. Замісити тісто.

Приготування тіста. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Сформуйте з тіста ковбаску, наріжте її на невеликі шматочки по 2 см. У кожен шматочок покладіть трохи вершкового сиру і накрийте іншим шматочком. Сформуйте ньоккі у вигляді маленьких кульок.

Приготування ньоккі. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Приготування ньоккі. Закип'ятіть підсолену воду і відваріть ньокки до готовності. Вони будуть готові, коли випливуть на поверхню.

Гарбузові ньоккі. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Приготування соусу. Наріжте гриби та обсмажте їх на оливковій олії до золотистого кольору. Додайте біле вино і дайте йому випаруватися. Потім влийте вершки та додайте вершковий сир. Посипте чорним перцем і тушкуйте до розчинення сиру.

Готові страви. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Викладіть зварені ньокки в грибний соус і потримайте на вогні ще кілька хвилин, щоб вони насочилися смаками.

Поради

Якщо тісто здається занадто м'яким, додайте трохи більше борошна, але не переборщіть, щоб ньоккі не стали занадто жорсткими.

Як альтернативу вершковому сиру можна використовувати сир із блакитною пліснявою для більш насиченого смаку.

Грибний соус можна замінити на будь-який ваш улюблений або подавати ньоккі просто зі сметаною.

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