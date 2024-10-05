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Фаршированные тыквенные ньокки — оригинальный рецепт итальянских галушек

5 октября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Фаршированные тыквенные ньокки — пошаговый рецепт итальянских галушек
Фаршированные тыквенные ньоки. Фото: Credits
Оксана Харченко - Редактор

Если вы любите итальянскую кухню и хотите попробовать что-то новое, фаршированные тыквенные ньокки — это идеальный вариант! Нежные галушки с начинкой покорят вас своим необычным вкусом и станут хитом вашего стола.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице recetassaludables.lucia

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Вам понадобится: 

  • тыквенное пюре 500 г;
  • чеснок 1 головка;
  • мука 200 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л;
  • желток 1 шт;
  • соль, перец, мускатный орех;
  • грибы по вкусу;
  • оливковое масло для жарки;
  • белое вино 50 мл;
  • сливки 150 мл;
  • сливочный сыр 100 г;
  • черный перец по вкусу. 

Способ приготовления

Разрежьте тыкву пополам, смажьте оливковым маслом и выложите на противень. С чеснока срежьте верхушку, полейте оливковым маслом, посолите, заверните в фольгу и положите рядом с тыквой. Запекайте до мягкости тыкв. 

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Запеченная тыква. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Выньте мякоть тыквы и выдавите туда запеченный чеснок. Добавьте соль, муку, разрыхлитель, желток и немного мускатного ореха. Замесите тесто.

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Приготовление теста. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Сформируйте из теста колбаску, нарежьте её на небольшие кусочки по 2 см. В каждый кусочек положите немного сливочного сыра и накройте другим кусочком. Сформируйте ньокки в виде небольших шариков.

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Приготовление ньокки. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Приготовление ньокки. Вскипятите подсоленную воду и отварите ньокки до готовности. Они будут готовы, когда всплывут на поверхность.

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Тыквенные ньокки. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Приготовление соуса. Нарежьте грибы и обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте белое вино и дайте ему выпариться. Затем влейте сливки и добавьте сливочный сыр. Посыпьте черным перцем и тушите до полного растворения сыра.

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Готовое блюдо. Фото: instagram @recetassaludables.lucia

Выложите сваренные ньокки в грибной соус и подержите на огне еще пару минут, чтобы они пропитались вкусами.

Советы

Если тесто кажется слишком мягким, добавьте немного больше муки, но не переборщите, чтобы ньокки не стали слишком жесткими.

В качестве альтернативы сливочному сыру можно использовать сыр с голубой плесенью для более насыщенного вкуса.

Грибной соус можно заменить на любой ваш любимый или подавать ньокки просто со сметаной.

Ранее мы писали, как приготовить тыквенный кекс к чаю — осенний вкус с изюмом и ноткой апельсина.

Также предлагали простой рецепт тыквенных драников на завтрак.

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