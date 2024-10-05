Фаршированные тыквенные ньокки — пошаговый рецепт итальянских галушек

Фаршированные тыквенные ньокки — оригинальный рецепт итальянских галушек
Если вы любите итальянскую кухню и хотите попробовать что-то новое, фаршированные тыквенные ньокки — это идеальный вариант! Нежные галушки с начинкой покорят вас своим необычным вкусом и станут хитом вашего стола.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице recetassaludables.lucia.
Вам понадобится:
- тыквенное пюре 500 г;
- чеснок 1 головка;
- мука 200 г;
- разрыхлитель 1 ч. л;
- желток 1 шт;
- соль, перец, мускатный орех;
- грибы по вкусу;
- оливковое масло для жарки;
- белое вино 50 мл;
- сливки 150 мл;
- сливочный сыр 100 г;
- черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Разрежьте тыкву пополам, смажьте оливковым маслом и выложите на противень. С чеснока срежьте верхушку, полейте оливковым маслом, посолите, заверните в фольгу и положите рядом с тыквой. Запекайте до мягкости тыкв.
Выньте мякоть тыквы и выдавите туда запеченный чеснок. Добавьте соль, муку, разрыхлитель, желток и немного мускатного ореха. Замесите тесто.
Сформируйте из теста колбаску, нарежьте её на небольшие кусочки по 2 см. В каждый кусочек положите немного сливочного сыра и накройте другим кусочком. Сформируйте ньокки в виде небольших шариков.
Приготовление ньокки. Вскипятите подсоленную воду и отварите ньокки до готовности. Они будут готовы, когда всплывут на поверхность.
Приготовление соуса. Нарежьте грибы и обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте белое вино и дайте ему выпариться. Затем влейте сливки и добавьте сливочный сыр. Посыпьте черным перцем и тушите до полного растворения сыра.
Выложите сваренные ньокки в грибной соус и подержите на огне еще пару минут, чтобы они пропитались вкусами.
Советы
Если тесто кажется слишком мягким, добавьте немного больше муки, но не переборщите, чтобы ньокки не стали слишком жесткими.
В качестве альтернативы сливочному сыру можно использовать сыр с голубой плесенью для более насыщенного вкуса.
Грибной соус можно заменить на любой ваш любимый или подавать ньокки просто со сметаной.
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