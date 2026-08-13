Гарячі бутерброди за 10 хвилин з начинкою: рецепт на сніданок
13 серпня 2026 05:04
Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео
Такі бутерброди чудово виручають, коли потрібно швидко приготувати сніданок або перекус для всієї родини. Начинка виходить соковитою та пікантною завдяки поєднанню майонезу, гірчиці й кетчупу, а сир після запікання утворює апетитну рум’яну скоринку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- батон — кілька скибочок;
- ковбаса — 150 г;
- твердий сир — 100 г;
- солодкий перець — ½ шт.;
- цибуля — 1 невелика;
- майонез — 2 ст. л.;
- американська гірчиця — 1 неповна ст. л.;
- сіль і перець — до смаку;
- кетчуп — до смаку.
Спосіб приготування
- Ковбасу, перець і цибулю дрібно нарізати. Сир натерти на великій тертці.
- Змішати ковбасу, овочі та сир. Додати майонез, гірчицю, трохи кетчупу, сіль і перець. Перемішати начинку до однорідності.
- Скибочки батона викласти на деко та рівномірно розподілити зверху начинку.
- Запікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 8–10 хвилин, поки сир не розплавиться й не підрум’яниться.
- Подавати бутерброди гарячими.
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