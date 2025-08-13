Горіховий Спас — рецепт хліба з трьох видів борошна від екстрасенса Альони Курилової

Домашній хліб. Фото: кадр з відео

Святковий хліб на Горіховий Спас за рецептом екстрасенса Альони Курилової — це не просто смачна випічка, а справжній оберіг, який, за віруваннями, приносить у дім добробут, злагоду та любов. Авторка радить готувати його у спідниці чи сукні, адже така традиція допомагає активувати жіночу енергію та зарядити хліб теплом і ніжністю. Поєднання трьох видів борошна, ароматних трав і кунжуту створює неповторний смак, а сам процес приготування наповнює дім святковою атмосферою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Все буде добре.

Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 600 г (300 г для закваски + 200 г для тіста);

борошно гречане — 200 г;

борошно житнє — 200 г;

вода (кімнатної температури) — 300 мл (0,5 л для замішування і підпилу);

молоко — 0,5 склянки;

яйце — 1 шт.;

масло вершкове (тепле) — 50 г;

цукор — 0,5 склянки для закваски + 1 ч. л. у тісто;

базилік (сушений) — 20 г;

чебрець — 20 г;

кунжут — 20 г + для посипання;

горіхи (волоські, мигдаль або фундук) — за бажанням;

зерна кропу — за бажанням;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Для підготовки закваски у глибокій мисці з’єднати 300 г пшеничного борошна, 300 мл води кімнатної температури та половину склянки цукру. Перемішувати тільки правою рукою, щоб за традицією передати у тісто позитивну енергетику. Накрити миску чистим кухонним рушником і поставити у тепле, темне місце на 48 годин. За цей час закваска має забродити та набути приємного кислуватого запаху.

Приготування закваски. Фото: кадр з відео

Потім у закваску додати решту пшеничного борошна, гречане та житнє — по 200 г кожного. Влити тепле молоко, розтоплене вершкове масло, додати яйце, дрібку солі та 1 ч. л. цукру. Замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрити рушником і залишити у теплому місці ще на 12 годин, щоб воно добре піднялося.

Вершкове масло з молоком. Фото: кадр з відео

Через 12 годин додати у тісто сушений базилік, чебрець і кунжут. За бажанням підсипати подрібнені горіхи — вони додадуть хлібу текстури та святкового вигляду. Якщо прагнете поповнення в родині, можна додати кілька зерен кропу — за старими віруваннями, це приносить родинне благополуччя. Ретельно вимісити тісто руками, вкладаючи у нього добрі побажання.

Зерна кунжуту. Фото: кадр з відео

Обрядовий момент

Під час перекладання тіста у форму для випікання промовляти слова: "На щастя, на здоров’я, на вдачу, на кохання". У народі вважають, що так хліб "вбирає" в себе бажання господині та приносить їх здійснення.

Тісто для хліба. Фото: кадр з відео

Поставити форму з тістом у тепле місце ще на 10 годин, щоб воно знову добре піднялося.

Перед випіканням злегка змастити верх водою та посипати кунжутом. Поставити у розігріту до 180 °C духовку та випікати 30–35 хвилин до золотистої скоринки. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою.

Спечений хліб. Фото: кадр з відео

Готовий хліб остудити на решітці, щоб він не відсирів знизу. Подавати можна до святкового столу на Горіховий Спас разом із медом, горіхами, фруктами та іншими дарами природи.

Раніше ми писали про традиції на Горіховий Спас 2025 — що потрібно та заборонено їсти.