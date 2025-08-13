Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Горіховий Спас — рецепт хліба, який призведе до заміжжя arrow

Горіховий Спас — рецепт хліба, який призведе до заміжжя

13 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Горіховий Спас — рецепт хліба з трьох видів борошна від екстрасенса Альони Курилової
Домашній хліб. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Святковий хліб на Горіховий Спас за рецептом екстрасенса Альони Курилової — це не просто смачна випічка, а справжній оберіг, який, за віруваннями, приносить у дім добробут, злагоду та любов. Авторка радить готувати його у спідниці чи сукні, адже така традиція допомагає активувати жіночу енергію та зарядити хліб теплом і ніжністю. Поєднання трьох видів борошна, ароматних трав і кунжуту створює неповторний смак, а сам процес приготування наповнює дім святковою атмосферою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Все буде добре

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно пшеничне — 600 г (300 г для закваски + 200 г для тіста);
  • борошно гречане — 200 г;
  • борошно житнє — 200 г;
  • вода (кімнатної температури) — 300 мл (0,5 л для замішування і підпилу);
  • молоко — 0,5 склянки;
  • яйце — 1 шт.;
  • масло вершкове (тепле) — 50 г;
  • цукор — 0,5 склянки для закваски + 1 ч. л. у тісто;
  • базилік (сушений) — 20 г;
  • чебрець — 20 г;
  • кунжут — 20 г + для посипання;
  • горіхи (волоські, мигдаль або фундук) — за бажанням;
  • зерна кропу — за бажанням;
  • сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Для підготовки закваски у глибокій мисці з’єднати 300 г пшеничного борошна, 300 мл води кімнатної температури та половину склянки цукру. Перемішувати тільки правою рукою, щоб за традицією передати у тісто позитивну енергетику. Накрити миску чистим кухонним рушником і поставити у тепле, темне місце на 48 годин. За цей час закваска має забродити та набути приємного кислуватого запаху.

як вийти заміж
Приготування закваски. Фото: кадр з відео

Потім у закваску додати решту пшеничного борошна, гречане та житнє — по 200 г кожного. Влити тепле молоко, розтоплене вершкове масло, додати яйце, дрібку солі та 1 ч. л. цукру. Замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрити рушником і залишити у теплому місці ще на 12 годин, щоб воно добре піднялося.

рецепт бездріжджового хліба
Вершкове масло з молоком. Фото: кадр з відео

Через 12 годин додати у тісто сушений базилік, чебрець і кунжут. За бажанням підсипати подрібнені горіхи — вони додадуть хлібу текстури та святкового вигляду. Якщо прагнете поповнення в родині, можна додати кілька зерен кропу — за старими віруваннями, це приносить родинне благополуччя. Ретельно вимісити тісто руками, вкладаючи у нього добрі побажання.

рецепт смачного бездріжджового хліба
Зерна кунжуту. Фото: кадр з відео

Обрядовий момент

Під час перекладання тіста у форму для випікання промовляти слова: "На щастя, на здоров’я, на вдачу, на кохання". У народі вважають, що так хліб "вбирає" в себе бажання господині та приносить їх здійснення.

рецепт бездріжджового хліба для заміжжя
Тісто для хліба. Фото: кадр з відео

Поставити форму з тістом у тепле місце ще на 10 годин, щоб воно знову добре піднялося.

Перед випіканням злегка змастити верх водою та посипати кунжутом. Поставити у розігріту до 180 °C духовку та випікати 30–35 хвилин до золотистої скоринки. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою.

рецепт смачного бездріжджового хліба на Горіховий Спас
Спечений хліб. Фото: кадр з відео

Готовий хліб остудити на решітці, щоб він не відсирів знизу. Подавати можна до святкового столу на Горіховий Спас разом із медом, горіхами, фруктами та іншими дарами природи.

Раніше ми писали про традиції на Горіховий Спас 2025 — що потрібно та заборонено їсти. 

Горіховий Спас екстрасенс рецепт випічка хліб борошно ритуали
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації