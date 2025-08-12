Традиції на Горіховий Спас 2025 — що можна і що заборонено їсти, історія та прикмети свята

Мед, яблука та горіхи. Фото: УНІАН

Горіховий Спас 2025 — особливе свято, що поєднує в собі давні християнські традиції та народні звичаї. Його називають ще Хлібним або Третім Спасом, і він символізує завершення жнив та початок збору горіхів нового врожаю. Цього дня люди освячують у церкві хліб, горіхи, мед та інші дари природи, готують страви з горіхами та збираються родиною за святковим столом. Але є певні обмеження у харчуванні, яких дотримувалися ще наші предки.

Новини.LIVE розповідають, коли і як відзначають Горіховий Спас у 2025 році, що можна і що не можна їсти, а також як зробити цей день особливим для себе та своєї родини.

Горіховий Спас 2025

Горіховий Спас 2025 — одне з найтепліших і найсмачніших літніх свят, яке поєднує духовну глибину та народні звичаї. Його ще називають Хлібним або Третім Спасом, адже він символізує завершення жнив і початок збору горіхів нового врожаю.

Цього дня обов’язково освячують у церкві хліб, горіхи, мед та інші дари природи, готують страви з горіхами та збираються родинами за святковим столом. Але це свято має не лише кулінарний бік — воно сповнене давніх прикмет, традицій та правил, яких дотримувалися покоління українців.

Коли відзначають Горіховий Спас у 2025 році

Горіховий Спас у 2025 році припадає на 16 серпня за новим стилем. Це третє та завершальне свято з трьох літніх Спасів — після Медового та Яблучного. Раніше, за старим стилем, його відзначали 29 серпня, однак після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новий календар дата святкування змінилася.

Яблука та мед. Фото: Depositphotos

У народі Горіховий Спас відомий також як Хлібний або Полотняний. Назви свята пов’язані з основними традиціями цього дня: освяченням горіхів нового врожаю, випіканням хліба з борошна нового помелу та згадкою про стародавній звичай дарувати полотняні рушники.

Історія та значення свята

Горіховий Спас має як християнське, так і народне коріння. У церковній традиції він пов’язаний зі святом Спаса Нерукотворного — ікони Ісуса Христа, яка, за переказами, чудесним чином з’явилася на полотні. У народній культурі цей день символізує вдячність за врожай і початок збору горіхів, які вважалися оберегами від злих сил.

У минулому цього дня завершували жнива, пекли хліб з нового борошна, освячували горіхи та мед, збиралися великі родини й ділилися дарами природи.

Традиції Горіхового Спаса

Освячення дарів у храмі — горіхів, хліба, меду, яблук та овочів нового врожаю.

Випікання хліба — господині готували запашні паляниці, пироги та короваї з нового борошна.

Страви з горіхами — цього дня на столі були пироги, печиво, рулети, варення та навіть м’ясні страви з горіховими соусами.

Збір горіхів — вважалося, що перші горіхи, зібрані на Горіховий Спас, приносять щастя та здоров’я.

Дарування полотна — у давнину було заведено дарувати близьким нові рушники або інші вироби з льону.

Горіхи та мед. Фото: Хочу

Що можна їсти на Горіховий Спас

Будь-які страви з горіхами: випічку, десерти, салати, соуси, варення.

Хліб і пироги з борошна нового врожаю.

Мед та страви з ним.

Фрукти, ягоди та овочі нового врожаю.

Легкі рибні страви, каші, пісні супи.

Що заборонено їсти

М’ясо та алкоголь — у народі вважали, що цього дня краще утриматися від важкої їжі та розваг.

Страви з горіхів нового врожаю, які не були освячені у храмі.

Їжу, приготовану в поспіху чи з поганим настроєм — вважалося, що така їжа не приносить користі.

Прикмети та повір’я

Якщо зібрати багато горіхів у цей день — рік буде врожайним.

Тепла погода на Горіховий Спас обіцяє довгу осінь.

Якщо горіхи добре вродили — буде багато хліба наступного року.

Перший зібраний горіх слід з’їсти, загадуючи бажання.

Як відсвяткувати Горіховий Спас 2025

Відвідати церкву та освятити горіхи, хліб, мед.

Приготувати страви з горіхами — від класичних пирогів до сучасних салатів.

Поділитися дарами з рідними, сусідами чи тими, хто потребує допомоги.

Зібратися родиною за столом і провести час у теплій атмосфері.

