Традиції на Горіховий Спас 2025 — що можна і що заборонено їсти, історія та прикмети свята

Традиції на Горіховий Спас 2025 — що потрібно та заборонено їсти
Горіховий Спас 2025 — особливе свято, що поєднує в собі давні християнські традиції та народні звичаї. Його називають ще Хлібним або Третім Спасом, і він символізує завершення жнив та початок збору горіхів нового врожаю. Цього дня люди освячують у церкві хліб, горіхи, мед та інші дари природи, готують страви з горіхами та збираються родиною за святковим столом. Але є певні обмеження у харчуванні, яких дотримувалися ще наші предки.
Новини.LIVE розповідають, коли і як відзначають Горіховий Спас у 2025 році, що можна і що не можна їсти, а також як зробити цей день особливим для себе та своєї родини.
Горіховий Спас 2025
Горіховий Спас 2025 — одне з найтепліших і найсмачніших літніх свят, яке поєднує духовну глибину та народні звичаї. Його ще називають Хлібним або Третім Спасом, адже він символізує завершення жнив і початок збору горіхів нового врожаю.
Цього дня обов’язково освячують у церкві хліб, горіхи, мед та інші дари природи, готують страви з горіхами та збираються родинами за святковим столом. Але це свято має не лише кулінарний бік — воно сповнене давніх прикмет, традицій та правил, яких дотримувалися покоління українців.
Коли відзначають Горіховий Спас у 2025 році
Горіховий Спас у 2025 році припадає на 16 серпня за новим стилем. Це третє та завершальне свято з трьох літніх Спасів — після Медового та Яблучного. Раніше, за старим стилем, його відзначали 29 серпня, однак після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новий календар дата святкування змінилася.
У народі Горіховий Спас відомий також як Хлібний або Полотняний. Назви свята пов’язані з основними традиціями цього дня: освяченням горіхів нового врожаю, випіканням хліба з борошна нового помелу та згадкою про стародавній звичай дарувати полотняні рушники.
Історія та значення свята
Горіховий Спас має як християнське, так і народне коріння. У церковній традиції він пов’язаний зі святом Спаса Нерукотворного — ікони Ісуса Христа, яка, за переказами, чудесним чином з’явилася на полотні. У народній культурі цей день символізує вдячність за врожай і початок збору горіхів, які вважалися оберегами від злих сил.
У минулому цього дня завершували жнива, пекли хліб з нового борошна, освячували горіхи та мед, збиралися великі родини й ділилися дарами природи.
Традиції Горіхового Спаса
- Освячення дарів у храмі — горіхів, хліба, меду, яблук та овочів нового врожаю.
- Випікання хліба — господині готували запашні паляниці, пироги та короваї з нового борошна.
- Страви з горіхами — цього дня на столі були пироги, печиво, рулети, варення та навіть м’ясні страви з горіховими соусами.
- Збір горіхів — вважалося, що перші горіхи, зібрані на Горіховий Спас, приносять щастя та здоров’я.
- Дарування полотна — у давнину було заведено дарувати близьким нові рушники або інші вироби з льону.
Що можна їсти на Горіховий Спас
- Будь-які страви з горіхами: випічку, десерти, салати, соуси, варення.
- Хліб і пироги з борошна нового врожаю.
- Мед та страви з ним.
- Фрукти, ягоди та овочі нового врожаю.
- Легкі рибні страви, каші, пісні супи.
Що заборонено їсти
- М’ясо та алкоголь — у народі вважали, що цього дня краще утриматися від важкої їжі та розваг.
- Страви з горіхів нового врожаю, які не були освячені у храмі.
- Їжу, приготовану в поспіху чи з поганим настроєм — вважалося, що така їжа не приносить користі.
Прикмети та повір’я
- Якщо зібрати багато горіхів у цей день — рік буде врожайним.
- Тепла погода на Горіховий Спас обіцяє довгу осінь.
- Якщо горіхи добре вродили — буде багато хліба наступного року.
- Перший зібраний горіх слід з’їсти, загадуючи бажання.
Як відсвяткувати Горіховий Спас 2025
- Відвідати церкву та освятити горіхи, хліб, мед.
- Приготувати страви з горіхами — від класичних пирогів до сучасних салатів.
- Поділитися дарами з рідними, сусідами чи тими, хто потребує допомоги.
- Зібратися родиною за столом і провести час у теплій атмосфері.
