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Рецепт домашнього квасу з бульбашками на Медовий Спас

3 серпня 2025 21:01
Марина Євтягіна - Редактор
Домашній квас із бульбашками на Медовий Спас — рецепт із фото, готується з медом і лимоном
Домашній квас. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Цей квас із медом, лимоном і родзинками — ідеальний напій на Медовий Спас. Він приємно освіжає, тонізує та має легкий природний газ, завдяки якому в напої з’являються бульбашки. Рецепт дуже простий, не потребує складного обладнання та дозволяє отримати натуральний квас уже за кілька годин. Чудово підходить для святкового столу або як альтернатива магазинним лимонадам.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • вода — 4 л;
  • дріжджі — 5 г;
  • мед — 150 г;
  • лимон — третина;
  • родзинки — 5–7 шт. на кожну пляшку.

Спосіб приготування

Закип’ятити воду й охолодити її до температури близько 30 °C. До теплої води додати мед і дріжджі, добре перемішати до повного розчинення меду. Вичавити сік із третини лимона і за бажанням додати сам лимон у рідину.

Домашній квас з бульбашками на Медовий Спас
Вода та мед. Фото: кадр з відео

Накрити посуд марлею й залишити бродити у теплому місці на 6–8 годин. Після цього розлити квас у чисті пляшки.

Як приготувати квас
Каструля, накрита марлею. Фото: кадр з відео

Родзинки попередньо обдати окропом або пропарити 2–3 хвилини, потім покласти по кілька штук у кожну пляшку.

Рецепт квасу з медом
Квас у пляшці. Фото: кадр з відео

Щільно закрити пляшки кришками, залишити при кімнатній температурі ще на 1 годину, щоб активувалось повторне бродіння.

Домашній квас з медом та лимоном
Квас у пляшках. Фото: кадр з відео

Далі перенести квас у холодильник і дати йому охолонути. Подавати холодним — він буде з бульбашками, освіжаючим і ароматним.

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