Яблучний Спас 2025 — коли святкують, що не можна їсти та які традиції збереглися донині

Яблука в кошику. ​​Фото: zhmerynka.city

Яблучний Спас — це не лише християнське свято Преображення Господнього, а й важлива межа між літом і осінню в українській традиції. З ним пов’язано багато звичаїв, прикмет та харчових заборон. У 2025 році свято припадає на 6 серпня, адже дата змінилася через перехід на новий церковний календар. Тож важливо знати, коли саме відзначається Спас, що прийнято освячувати в церкві та які продукти дозволено вживати в ці дні.

Новини.LIVE розкажуть, що прийнято освячувати в церкві та які продукти дозволено вживати в Яблучний Спас, щоб не порушити багатовікову традицію.

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У 2025 році Яблучний Спас припадає на 6 серпня, хоча раніше українці звикли святкувати його 19 серпня. Це пов’язано з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар. Тож тепер Другий Спас — або як його ще називають, Великий чи Яблучний — відзначається раніше.

Церква та яблука. Фото: ТСН.ua

Саме 6 серпня віряни святкують Преображення Господнє — день, коли Ісус з’явився перед апостолами у преображеному вигляді, що символізує духовне оновлення та силу віри. У народі вважається, що з Яблучного Спаса природа повертає на осінь, починається збір врожаю, а господині активно займаються консервацією, сушінням фруктів та приготуванням випічки з яблуками.

Що можна і не можна їсти на Яблучний Спас

До Яблучного Спаса традиційно не можна їсти яблука — особливо це стосується жінок, які втратили дітей. Згідно з народними віруваннями, якщо мати не вживала яблук до освячення, то її дитина на тому світі отримає святкове частування.

Червоні яблука. Фото: Freepik

Якщо ж заборону порушено — дитина залишиться без ласощів. Саме тому до свята яблука збирали, але не куштували, а в день Спаса освячували в церкві та їли всією родиною.

На Яблучний Спас дозволяється їсти:

освячені фрукти, переважно яблука, груші, сливи, виноград;

пісні страви, адже свято припадає на Успенський піст;

випічку з яблуками, приготовлену без яєць та молока (наприклад, пісні пироги, шарлотки).

Забороняється:

вживати м’ясо, яйця, молочні продукти (через піст);

їсти яблука до освячення;

влаштовувати гучні гуляння чи вживати алкоголь.

Ще одна традиція — пам’ять про померлих

Згідно з народним звичаєм, жінки, які втратили дітей, повинні зібрати чи купити яблука, освятити їх у храмі й принести на могилу — як духовний зв’язок і турботу про душу дитини.

Цей обряд також розповсюджується на родичів — люди несли плоди на кладовище, роздавали нужденним, ділилися зі знайомими — таким чином вшановуючи пам’ять предків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які заборони та традиції супроводжують Успенський піст, що дозволено їсти, а що категорично не можна.

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