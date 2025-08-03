Яблочный Спас 2025 — когда празднуют, что нельзя есть и какие традиции сохранились по сей день

Яблоки в корзине. Фото: zhmerynka.city

Яблочный Спас — это не только христианский праздник Преображения Господня, но и важная граница между летом и осенью в украинской традиции. С ним связано много обычаев, примет и пищевых запретов. В 2025 году праздник приходится на 6 августа, ведь дата изменилась из-за перехода на новый церковный календарь. Поэтому важно знать, когда именно отмечается Спас, что принято освящать в церкви и какие продукты разрешено употреблять в эти дни.

Новини.LIVE расскажут, что принято освящать в церкви и какие продукты разрешено употреблять в Яблочный Спас, чтобы не нарушить многовековую традицию.

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В 2025 году Яблочный Спас припадает на 6 августа, хотя раньше украинцы привыкли праздновать его 19 августа. Это связано с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. Поэтому теперь Второй Спас — или как его еще называют, Большой или Яблочный — отмечается раньше.

Церковь и яблоки. Фото: ТСН.ua

Именно 6 августа верующие празднуют Преображение Господне — день, когда Иисус предстал перед апостолами в преображенном виде, что символизирует духовное обновление и силу веры. В народе считается, что с Яблочного Спаса природа поворачивает на осень, начинается сбор урожая, а хозяйки активно занимаются консервацией, сушкой фруктов и приготовлением выпечки с яблоками.

Что можно и нельзя есть на Яблочный Спас

До Яблочного Спаса традиционно нельзя есть яблоки — особенно это касается женщин, которые потеряли детей. Согласно народным верованиям, если мать не употребляла яблок до освящения, то ее ребенок на том свете получит праздничное угощение.

Красные яблоки. Фото: Freepik

Если же запрет нарушен — ребенок останется без лакомства. Именно поэтому до праздника яблоки собирали, но не пробовали, а в день Спаса освящали в церкви и ели всей семьей.

На Яблочный Спас разрешается есть:

освященные фрукты, преимущественно яблоки, груши, сливы, виноград;

постные блюда, ведь праздник приходится на Успенский пост;

выпечку с яблоками, приготовленную без яиц и молока (например, постные пироги, шарлотки).

Запрещается:

употреблять мясо, яйца, молочные продукты (из-за поста);

есть яблоки до освящения;

устраивать шумные гуляния или употреблять алкоголь.

Еще одна традиция — память об умерших

Согласно народному обычаю, женщины, потерявшие детей, должны собрать или купить яблоки, освятить их в храме и принести на могилу — как духовную связь и заботу о душе ребенка.

Этот обряд также распространяется на родственников — люди несли плоды на кладбище, раздавали нуждающимся, делились со знакомыми — таким образом почитая память предков.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

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