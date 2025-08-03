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Яблочный Спас 2025 — когда начинается и что можно есть в эти даты

3 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Яблочный Спас 2025 — когда празднуют, что нельзя есть и какие традиции сохранились по сей день
Яблоки в корзине. Фото: zhmerynka.city
Марина Евтягина - Редактор

Яблочный Спас — это не только христианский праздник Преображения Господня, но и важная граница между летом и осенью в украинской традиции. С ним связано много обычаев, примет и пищевых запретов. В 2025 году праздник приходится на 6 августа, ведь дата изменилась из-за перехода на новый церковный календарь. Поэтому важно знать, когда именно отмечается Спас, что принято освящать в церкви и какие продукты разрешено употреблять в эти дни.

Новини.LIVE расскажут, что принято освящать в церкви и какие продукты разрешено употреблять в Яблочный Спас, чтобы не нарушить многовековую традицию.

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Яблочный Спас 2025 — новая дата празднования

В 2025 году Яблочный Спас припадает на 6 августа, хотя раньше украинцы привыкли праздновать его 19 августа. Это связано с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. Поэтому теперь Второй Спас — или как его еще называют, Большой или Яблочный — отмечается раньше.

Коли в 2025 Яблучний Спас
Церковь и яблоки. Фото: ТСН.ua

Именно 6 августа верующие празднуют Преображение Господне — день, когда Иисус предстал перед апостолами в преображенном виде, что символизирует духовное обновление и силу веры. В народе считается, что с Яблочного Спаса природа поворачивает на осень, начинается сбор урожая, а хозяйки активно занимаются консервацией, сушкой фруктов и приготовлением выпечки с яблоками.

Что можно и нельзя есть на Яблочный Спас

До Яблочного Спаса традиционно нельзя есть яблоки — особенно это касается женщин, которые потеряли детей. Согласно народным верованиям, если мать не употребляла яблок до освящения, то ее ребенок на том свете получит праздничное угощение.

Яблучний Спас, що не можна їсти в ці дати
Красные яблоки. Фото: Freepik

Если же запрет нарушен — ребенок останется без лакомства. Именно поэтому до праздника яблоки собирали, но не пробовали, а в день Спаса освящали в церкви и ели всей семьей.

На Яблочный Спас разрешается есть:

  • освященные фрукты, преимущественно яблоки, груши, сливы, виноград;
  • постные блюда, ведь праздник приходится на Успенский пост;
  • выпечку с яблоками, приготовленную без яиц и молока (например, постные пироги, шарлотки).

Запрещается:

  • употреблять мясо, яйца, молочные продукты (из-за поста);
  • есть яблоки до освящения;
  • устраивать шумные гуляния или употреблять алкоголь.

Еще одна традиция — память об умерших

Согласно народному обычаю, женщины, потерявшие детей, должны собрать или купить яблоки, освятить их в храме и принести на могилу — как духовную связь и заботу о душе ребенка.

Этот обряд также распространяется на родственников — люди несли плоды на кладбище, раздавали нуждающимся, делились со знакомыми — таким образом почитая память предков.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

Также мы писали о традиционном украинском блюде на Маковея — рецепт очень вкусного макового рулета.

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