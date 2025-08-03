Домашний квас с пузырьками на Медовый Спас — рецепт с фото, готовится с медом и лимоном

Рецепт домашнего кваса с пузырьками на Медовый Спас
Этот квас с медом, лимоном и изюмом — идеальный напиток на Медовый Спас. Он приятно освежает, тонизирует и имеет легкий природный газ, благодаря которому в напитке появляются пузырьки. Рецепт очень простой, не требует сложного оборудования и позволяет получить натуральный квас уже через несколько часов. Отлично подходит для праздничного стола или как альтернатива магазинным лимонадам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- вода — 4 л;
- дрожжи — 5 г;
- мед — 150 г;
- лимон — треть;
- изюм — 5-7 шт. на каждую бутылку.
Способ приготовления
Вскипятить воду и охладить ее до температуры около 30 °C. В теплую воду добавить мед и дрожжи, хорошо перемешать до полного растворения меда. Выжать сок из трети лимона и по желанию добавить сам лимон в жидкость.
Накрыть посуду марлей и оставить бродить в теплом месте на 6-8 часов. После этого разлить квас в чистые бутылки.
Изюм предварительно обдать кипятком или пропарить 2-3 минуты, затем положить по несколько штук в каждую бутылку.
Плотно закрыть бутылки крышками, оставить при комнатной температуре еще на 1 час, чтобы активировалось повторное брожение.
Далее перенести квас в холодильник и дать ему остыть. Подавать холодным — он будет с пузырьками, освежающим и ароматным.
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