Домашний квас с пузырьками на Медовый Спас — рецепт с фото, готовится с медом и лимоном

Домашний квас. Фото: кадр из видео

Этот квас с медом, лимоном и изюмом — идеальный напиток на Медовый Спас. Он приятно освежает, тонизирует и имеет легкий природный газ, благодаря которому в напитке появляются пузырьки. Рецепт очень простой, не требует сложного оборудования и позволяет получить натуральный квас уже через несколько часов. Отлично подходит для праздничного стола или как альтернатива магазинным лимонадам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

вода — 4 л;

дрожжи — 5 г;

мед — 150 г;

лимон — треть;

изюм — 5-7 шт. на каждую бутылку.

Способ приготовления

Вскипятить воду и охладить ее до температуры около 30 °C. В теплую воду добавить мед и дрожжи, хорошо перемешать до полного растворения меда. Выжать сок из трети лимона и по желанию добавить сам лимон в жидкость.

Вода и мед. Фото: кадр из видео

Накрыть посуду марлей и оставить бродить в теплом месте на 6-8 часов. После этого разлить квас в чистые бутылки.

Кастрюля, накрытая марлей. Фото: кадр из видео

Изюм предварительно обдать кипятком или пропарить 2-3 минуты, затем положить по несколько штук в каждую бутылку.

Квас в бутылке. Фото: кадр из видео

Плотно закрыть бутылки крышками, оставить при комнатной температуре еще на 1 час, чтобы активировалось повторное брожение.

Квас в бутылках Фото: кадр из видео

Далее перенести квас в холодильник и дать ему остыть. Подавать холодным — он будет с пузырьками, освежающим и ароматным.

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