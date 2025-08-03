Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Рецепт домашнего кваса с пузырьками на Медовый Спас arrow

Рецепт домашнего кваса с пузырьками на Медовый Спас

3 августа 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Домашний квас с пузырьками на Медовый Спас — рецепт с фото, готовится с медом и лимоном
Домашний квас. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Этот квас с медом, лимоном и изюмом — идеальный напиток на Медовый Спас. Он приятно освежает, тонизирует и имеет легкий природный газ, благодаря которому в напитке появляются пузырьки. Рецепт очень простой, не требует сложного оборудования и позволяет получить натуральный квас уже через несколько часов. Отлично подходит для праздничного стола или как альтернатива магазинным лимонадам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 4 л;
  • дрожжи — 5 г;
  • мед — 150 г;
  • лимон — треть;
  • изюм — 5-7 шт. на каждую бутылку.

Способ приготовления

Вскипятить воду и охладить ее до температуры около 30 °C. В теплую воду добавить мед и дрожжи, хорошо перемешать до полного растворения меда. Выжать сок из трети лимона и по желанию добавить сам лимон в жидкость.

Домашній квас з бульбашками на Медовий Спас
Вода и мед. Фото: кадр из видео

Накрыть посуду марлей и оставить бродить в теплом месте на 6-8 часов. После этого разлить квас в чистые бутылки.

Як приготувати квас
Кастрюля, накрытая марлей. Фото: кадр из видео

Изюм предварительно обдать кипятком или пропарить 2-3 минуты, затем положить по несколько штук в каждую бутылку.

Рецепт квасу з медом
Квас в бутылке. Фото: кадр из видео

Плотно закрыть бутылки крышками, оставить при комнатной температуре еще на 1 час, чтобы активировалось повторное брожение.

Домашній квас з медом та лимоном
Квас в бутылках Фото: кадр из видео

Далее перенести квас в холодильник и дать ему остыть. Подавать холодным — он будет с пузырьками, освежающим и ароматным.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

Также мы писали о традиционном украинском блюде на Маковея — рецепт очень вкусного маковика.

Яблочный Спас мед яблоки рецепт квас
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации