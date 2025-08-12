Видео
Традиции на Ореховый Спас 2025 — что нужно и запрещено есть

Традиции на Ореховый Спас 2025 — что нужно и запрещено есть

12 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Традиции на Ореховый Спас 2025 — что можно и что запрещено есть, история и приметы праздника
Мед, яблоки и орехи. Фото: УНИАН
Марина Евтягина - Редактор

Ореховый Спас 2025 — особый праздник, сочетающий в себе древние христианские традиции и народные обычаи. Его называют еще Хлебным или Третьим Спасом, и он символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов нового урожая. В этот день люди освящают в церкви хлеб, орехи, мед и другие дары природы, готовят блюда с орехами и собираются семьей за праздничным столом. Но есть определенные ограничения в питании, которых придерживались еще наши предки.

Новини.LIVE рассказывают, когда и как отмечают Ореховый Спас в 2025 году, что можно и что нельзя есть, а также как сделать этот день особенным для себя и своей семьи.

Читайте также:

Ореховый Спас 2025 года

Ореховый Спас 2025 — один из самых теплых и вкусных летних праздников, который сочетает духовную глубину и народные обычаи. Его еще называют Хлебным или Третьим Спасом, ведь он символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов нового урожая.

В этот день обязательно освящают в церкви хлеб, орехи, мед и другие дары природы, готовят блюда с орехами и собираются семьями за праздничным столом. Но этот праздник имеет не только кулинарную сторону — он полон древних примет, традиций и правил, которых придерживались поколения украинцев.

Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году

Ореховый Спас в 2025 году приходится на 16 августа по новому стилю. Это третий и завершающий праздник из трех летних Спасов — после Медового и Яблочного. Ранее, по старому стилю, его отмечали 29 августа, однако после перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новый календарь дата празднования изменилась.

що можна їсти на горіховий спас
Яблоки и мед. Фото: Depositphotos

В народе Ореховый Спас известен также как Хлебный или Полотняный. Названия праздника связаны с основными традициями этого дня: освящением орехов нового урожая, выпеканием хлеба из муки нового помола и упоминанием о древнем обычае дарить полотняные полотенца.

История и значение праздника

Ореховый Спас имеет как христианские, так и народные корни. В церковной традиции он связан с праздником Спаса Нерукотворного — иконы Иисуса Христа, которая, по преданию, чудесным образом появилась на холсте. В народной культуре этот день символизирует благодарность за урожай и начало сбора орехов, которые считались оберегами от злых сил.

В прошлом в этот день завершали жатву, пекли хлеб из новой муки, освящали орехи и мед, собирались большие семьи и делились дарами природы.

Традиции Орехового Спаса

  • Освящение даров в храме — орехов, хлеба, меда, яблок и овощей нового урожая.
  • Выпекание хлеба — хозяйки готовили душистые лепешки, пироги и караваи из новой муки.
  • Блюда с орехами — в этот день на столе были пироги, печенье, рулеты, варенье и даже мясные блюда с ореховыми соусами.
  • Сбор орехов — считалось, что первые орехи, собранные на Ореховый Спас, приносят счастье и здоровье.
  • Дарение полотна — в древности было принято дарить близким новые полотенца или другие изделия из льна.
коли горіховий спас у 2025 році
Орехи и мед. Фото: Хочу

Что можно есть на Ореховый Спас

  • Любые блюда с орехами: выпечку, десерты, салаты, соусы, варенье.
  • Хлеб и пироги из муки нового урожая.
  • Мед и блюда с ним.
  • Фрукты, ягоды и овощи нового урожая.
  • Легкие рыбные блюда, каши, постные супы.

Что запрещено есть

  • Мясо и алкоголь — в народе считали, что в этот день лучше воздержаться от тяжелой пищи и развлечений.
  • Блюда из орехов нового урожая, которые не были освящены в храме.
  • Еду, приготовленную в спешке или с плохим настроением — считалось, что такая пища не приносит пользы.

Приметы и поверья

  • Если собрать много орехов в этот день — год будет урожайным.
  • Теплая погода на Ореховый Спас обещает долгую осень.
  • Если орехи хорошо уродили — будет много хлеба в следующем году.
  • Первый собранный орех следует съесть, загадывая желание.

Как отпраздновать Ореховый Спас 2025

  • Посетить церковь и освятить орехи, хлеб, мед.
  • Приготовить блюда с орехами — от классических пирогов до современных салатов.
  • Поделиться дарами с родными, соседями или теми, кто нуждается в помощи.
  • Собраться семьей за столом и провести время в теплой атмосфере.

Также мы писали о традиционном украинском блюде на Маковея — рецепт очень вкусного маковки.

Еще советуем ознакомиться с десертом к Маковею лепешки с маком — так готовят на Кировоградщине.

Также мы писали про шулики на Маковея — традиционный постный рецепт с медом.

Еще мы рассказывали о рецепте домашнего кваса с пузырьками на Медовый Спас.

традиции Яблочный Спас Ореховый Спас яблоки Украинская кухня орехи
