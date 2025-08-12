Традиции на Ореховый Спас 2025 — что можно и что запрещено есть, история и приметы праздника

Мед, яблоки и орехи. Фото: УНИАН

Ореховый Спас 2025 — особый праздник, сочетающий в себе древние христианские традиции и народные обычаи. Его называют еще Хлебным или Третьим Спасом, и он символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов нового урожая. В этот день люди освящают в церкви хлеб, орехи, мед и другие дары природы, готовят блюда с орехами и собираются семьей за праздничным столом. Но есть определенные ограничения в питании, которых придерживались еще наши предки.

Новини.LIVE рассказывают, когда и как отмечают Ореховый Спас в 2025 году, что можно и что нельзя есть, а также как сделать этот день особенным для себя и своей семьи.

Ореховый Спас 2025 года

Ореховый Спас 2025 — один из самых теплых и вкусных летних праздников, который сочетает духовную глубину и народные обычаи. Его еще называют Хлебным или Третьим Спасом, ведь он символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов нового урожая.

В этот день обязательно освящают в церкви хлеб, орехи, мед и другие дары природы, готовят блюда с орехами и собираются семьями за праздничным столом. Но этот праздник имеет не только кулинарную сторону — он полон древних примет, традиций и правил, которых придерживались поколения украинцев.

Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году

Ореховый Спас в 2025 году приходится на 16 августа по новому стилю. Это третий и завершающий праздник из трех летних Спасов — после Медового и Яблочного. Ранее, по старому стилю, его отмечали 29 августа, однако после перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новый календарь дата празднования изменилась.

Яблоки и мед. Фото: Depositphotos

В народе Ореховый Спас известен также как Хлебный или Полотняный. Названия праздника связаны с основными традициями этого дня: освящением орехов нового урожая, выпеканием хлеба из муки нового помола и упоминанием о древнем обычае дарить полотняные полотенца.

История и значение праздника

Ореховый Спас имеет как христианские, так и народные корни. В церковной традиции он связан с праздником Спаса Нерукотворного — иконы Иисуса Христа, которая, по преданию, чудесным образом появилась на холсте. В народной культуре этот день символизирует благодарность за урожай и начало сбора орехов, которые считались оберегами от злых сил.

В прошлом в этот день завершали жатву, пекли хлеб из новой муки, освящали орехи и мед, собирались большие семьи и делились дарами природы.

Традиции Орехового Спаса

Освящение даров в храме — орехов, хлеба, меда, яблок и овощей нового урожая.

Выпекание хлеба — хозяйки готовили душистые лепешки, пироги и караваи из новой муки.

Блюда с орехами — в этот день на столе были пироги, печенье, рулеты, варенье и даже мясные блюда с ореховыми соусами.

Сбор орехов — считалось, что первые орехи, собранные на Ореховый Спас, приносят счастье и здоровье.

Дарение полотна — в древности было принято дарить близким новые полотенца или другие изделия из льна.

Орехи и мед. Фото: Хочу

Что можно есть на Ореховый Спас

Любые блюда с орехами: выпечку, десерты, салаты, соусы, варенье.

Хлеб и пироги из муки нового урожая.

Мед и блюда с ним.

Фрукты, ягоды и овощи нового урожая.

Легкие рыбные блюда, каши, постные супы.

Что запрещено есть

Мясо и алкоголь — в народе считали, что в этот день лучше воздержаться от тяжелой пищи и развлечений.

Блюда из орехов нового урожая, которые не были освящены в храме.

Еду, приготовленную в спешке или с плохим настроением — считалось, что такая пища не приносит пользы.

Приметы и поверья

Если собрать много орехов в этот день — год будет урожайным.

Теплая погода на Ореховый Спас обещает долгую осень.

Если орехи хорошо уродили — будет много хлеба в следующем году.

Первый собранный орех следует съесть, загадывая желание.

Как отпраздновать Ореховый Спас 2025

Посетить церковь и освятить орехи, хлеб, мед.

Приготовить блюда с орехами — от классических пирогов до современных салатов.

Поделиться дарами с родными, соседями или теми, кто нуждается в помощи.

Собраться семьей за столом и провести время в теплой атмосфере.

