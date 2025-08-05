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Скільки яблук має бути в Яблучний Спас, щоб залучити удачу

5 серпня 2025 00:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Скільки яблук має бути на столі в Яблучний Спас — прикмети для вдачі та добробуту
Яблука та мед. Фото: Freepik
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Яблука на Яблучний Спас — не просто частування, а справжній оберіг. У народі вважали: скільки плодів ви покладете на стіл, стільки й благословень отримаєте. У 2025 році свято припадає на 6 серпня — саме час дізнатись, яка кількість яблук допоможе вам притягнути здоров’я, добробут чи любов.

Новини.LIVE розкажуть, скільки яблук потрібно покласти на стіл в Яблучний Спас, щоб залучити щастя та добробут. 

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У народній традиції Яблучний Спас завжди був не просто святом врожаю, а магічною точкою переходу від літа до осені. Цього дня яблука освячують у церкві, готують страви з них, пригощають родичів і сусідів, а ще — закладають символи на добробут, мир і здоров’я в новому сезоні.

яблучний спас
Яблука та квіти. Фото: Freepik

Здавна вірили, що кількість яблук на святковому столі впливає на те, яку енергію ви залучите у своє життя після Преображення.

Що символізують яблука на Спаса

Яблука в цей день вважаються особливими: за віруванням, до Яблучного Спаса їх не можна було їсти, бо "не стигли духовно". А от після освячення — це вже не просто фрукт, а благословенний дар природи. Саме тому їх розкладали вдома з особливим значенням, а кожна кількість — мала свою силу.

Яка кількість яблук залучає вдачу

  • 1 яблуко — знак скромності та вдячності. Його ставлять на стіл, якщо хочуть подякувати за вже отримане.
  • 3 яблука — символ гармонії: тіла, душі та духу. Така кількість залучає здоров’я.
  • 5 яблук — родинний добробут, захист дому та теплі стосунки між близькими.
  • 7 яблук — залучення удачі, щасливих змін і підтримки згори. Це найкращий варіант для тих, хто хоче змінити життя на краще.
  • 9 яблук — фінансове зростання та достаток. Якщо прагнете покращення матеріального становища — обирайте цю кількість.
  • 12 яблук — благословення на весь рік. Цей варіант ставлять на стіл, коли хочуть захистити себе і родину, отримати добру енергетику на всі 12 місяців.

Як правильно розкласти яблука

Рекомендується викладати яблука на святкову тарілку парною кількістю — це символ миру. Але якщо Ви хочете залучити конкретну енергію (наприклад, достатку чи здоров’я), тоді краще покласти ту кількість, яка відповідає бажаному значенню. Також можна прикрасити стіл колосками, медом і гілочками м’яти — це посилить енергетику простору.

Коли святкують Яблучний Спас 2025

Упродовж багатьох років Яблучний Спас в Україні святкували 19 серпня. Проте з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар усе змінилося. Тепер Преображення Господнє, яке має глибокий біблійний зміст і символізує божественну природу Ісуса Христа, відзначається 6 серпня.

скільки яблук повинно бути на яблучний спас
Яблука та узвар. Фото: Freepik

Саме цього дня більшість вірян тепер вшановують Другий Спас. А дата 19 серпня залишається актуальною лише для тих, хто продовжує жити за старим стилем і дотримується юліанського календаря.

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