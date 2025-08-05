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Сколько яблок должно быть в Яблочный Спас, чтобы привлечь удачу

5 августа 2025 00:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Сколько яблок должно быть на столе в Яблочный Спас — приметы для удачи и благополучия
Яблоки и мед. Фото: Freepik
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Яблоки на Яблочный Спас — не просто угощение, а настоящий оберег. В народе считали: сколько плодов вы положите на стол, столько и благословений получите. В 2025 году праздник приходится на 6 августа — самое время узнать, какое количество яблок поможет вам привлечь здоровье, благополучие или любовь.

Новини.LIVE расскажут, сколько яблок нужно положить на стол в Яблочный Спас, чтобы привлечь счастье и благополучие.

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В народной традиции Яблочный Спас всегда был не просто праздником урожая, а магической точкой перехода от лета к осени. В этот день яблоки освящают в церкви, готовят блюда из них, угощают родственников и соседей, а еще — закладывают символы на благополучие, мир и здоровье в новом сезоне.

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яблучний спас
Яблоки и цветы. Фото: Freepik

Издавна верили, что количество яблок на праздничном столе влияет на то, какую энергию вы привлечете в свою жизнь после Преображения.

Что символизируют яблоки на Спаса

Яблоки в этот день считаются особыми: по верованиям, до Яблочного Спаса их нельзя было есть, потому что "не спелые духовно". А вот после освящения — это уже не просто фрукт, а благословенный дар природы. Именно поэтому их раскладывали дома с особым значением, а каждое количество — имело свою силу.

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Какое количество яблок привлекает удачу

  • 1 яблоко — знак скромности и благодарности. Его ставят на стол, если хотят поблагодарить за уже полученное.
  • 3 яблока — символ гармонии: тела, души и духа. Такое количество привлекает здоровье.
  • 5 яблок — семейное благополучие, защита дома и теплые отношения между близкими.
  • 7 яблок — привлечение удачи, счастливых перемен и поддержки свыше. Это лучший вариант для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему.
  • 9 яблок — финансовый рост и достаток. Если хотите улучшения материального положения — выбирайте это количество.
  • 12 яблок — благословение на весь год. Этот вариант ставят на стол, когда хотят защитить себя и семью, получить хорошую энергетику на все 12 месяцев.

Как правильно разложить яблоки

Рекомендуется выкладывать яблоки на праздничную тарелку четным количеством — это символ мира. Но если вы хотите привлечь конкретную энергию (например, достатка или здоровья), тогда лучше положить то количество, которое соответствует желаемому значению. Также можно украсить стол колосками, медом и веточками мяты — это усилит энергетику пространства.

Когда празднуют Яблочный Спас 2025

На протяжении многих лет Яблочный Спас в Украине праздновали 19 августа. Однако с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь все изменилось. Теперь Преображение Господне, которое имеет глубокий библейский смысл и символизирует божественную природу Иисуса Христа, отмечается 6 августа.

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Яблоки и узвар. Фото: Freepik

Именно в этот день большинство верующих теперь чествуют Второй Спас. А дата 19 августа остается актуальной лишь для тех, кто продолжает жить по старому стилю и придерживается юлианского календаря.

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