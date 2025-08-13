Ореховый Спас — рецепт хлеба из трех видов муки от экстрасенса Алены Куриловой

Домашний хлеб. Фото: кадр из видео

Праздничный хлеб на Ореховый Спас по рецепту экстрасенса Алены Куриловой — это не просто вкусная выпечка, а настоящий оберег, который, по верованиям, приносит в дом благополучие, согласие и любовь. Автор советует готовить его в юбке или платье, ведь такая традиция помогает активировать женскую энергию и зарядить хлеб теплом и нежностью. Сочетание трех видов муки, ароматных трав и кунжута создает неповторимый вкус, а сам процесс приготовления наполняет дом праздничной атмосферой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Все буде добре.

Вам понадобится:

мука пшеничная — 600 г (300 г для закваски + 200 г для теста);

мука гречневая — 200 г;

мука ржаная — 200 г;

вода (комнатной температуры) — 300 мл (0,5 л для замешивания и подпила);

молоко — 0,5 стакана;

яйцо — 1 шт.;

масло сливочное (теплое) — 50 г;

сахар — 0,5 стакана для закваски + 1 ч. л. в тесто;

базилик (сушеный) — 20 г;

тимьян — 20 г;

кунжут — 20 г + для посыпки;

орехи (грецкие, миндаль или фундук) — по желанию;

зерна укропа — по желанию;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Для подготовки закваски в глубокой миске соединить 300 г пшеничной муки, 300 мл воды комнатной температуры и половину стакана сахара. Перемешивать только правой рукой, чтобы по традиции передать в тесто положительную энергетику. Накрыть миску чистым кухонным полотенцем и поставить в теплое, темное место на 48 часов. За это время закваска должна забродить и приобрести приятный кисловатый запах.

Приготовление закваски. Фото: кадр из видео

Затем в закваску добавить оставшуюся пшеничную муку, гречневую и ржаную — по 200 г каждой. Влить теплое молоко, растопленное сливочное масло, добавить яйцо, щепотку соли и 1 ч. л. сахара. Замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте еще на 12 часов, чтобы оно хорошо поднялось.

Сливочное масло с молоком. Фото: кадр из видео

Через 12 часов добавить в тесто сушеный базилик, тимьян и кунжут. По желанию подсыпать измельченные орехи — они придадут хлебу текстуру и праздничный вид. Если хотите пополнения в семье, можно добавить несколько зерен укропа — по старым верованиям, это приносит семейное благополучие. Тщательно вымесить тесто руками, вкладывая в него добрые пожелания.

Зерна кунжута. Фото: кадр из видео

Обрядовый момент

Во время перекладывания теста в форму для выпекания проговаривать слова: "На счастье, на здоровье, на удачу, на любовь". В народе считают, что так хлеб "впитывает" в себя желания хозяйки и приносит их осуществление.

Тесто для хлеба. Фото: кадр из видео

Поставить форму с тестом в теплое место еще на 10 часов, чтобы оно снова хорошо поднялось.

Перед выпеканием слегка смазать верх водой и посыпать кунжутом. Поставить в разогретую до 180°C духовку и выпекать 30-35 минут до золотистой корочки. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Испеченный хлеб. Фото: кадр из видео

Готовый хлеб остудить на решетке, чтобы он не отсырел снизу. Подавать можно к праздничному столу на Ореховый Спас вместе с медом, орехами, фруктами и другими дарами природы.

