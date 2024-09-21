Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Готуємо сезонні пиріжки з калиною за старовинним українським рецептом — дуже смачно arrow

Готуємо сезонні пиріжки з калиною за старовинним українським рецептом — дуже смачно

21 вересня 2024 16:24
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Як приготувати сезонні пиріжки з калиною — український старовинний рецепт
Смачні пиріжки з ягодами калини. Фото: stock.adobe.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Читайте також:

Ми давно звикли до того, що калина — лікарська рослина. Як правило, з ягід готують варення або ж пересипають їх цукром, чи заморожують, щоб потім додавати у чай. Проте наші предки використовували потенціал калини на повну й додавали її у різні страви, зокрема готували з неї неперевершені десерти.

Один зі старовинних рецептів родом з Полісся — пухкі й солодкі пиріжки з калиною. Як приготувати цю особливу українську страву, ділимося з вами далі у матеріалі. 

Старовинний рецепт пиріжків з калиною 

Інгредієнти для дріжджового тіста: 

  • борошно — 
  • — 
  • — 
  • цукор — 
  • — одне у тісто, одне для змащування пиріжків;
  • соняшникова олія — 

Інгредієнти для начинки: 

  • калина — 
  • — 
  • ванільний цукор — 
  • — одна друга цитрусу. 

 

Як приготувати сезонні пиріжки з калиною — український стародавній рецепт
Українські запечені пиріжки. Фото: Pinterest 

Як готувати начинку для пиріжків з калиною 

Для цієї страви вам знадобляться цілі ягоди. Оскільки зараз сезон, можна брати свіжу калину. Якщо немає такої можливості, підійде заморожена. Необхідно перемішати ягоду з ванільним та звичайним цукром й додати цедри, щоб підсилити смак. Перемішуйте обережно, щоб не пошкодити ягідки. 

 

Як приготувати начинку для пиріжків з калини
Ягоди калини з цукром. Фото: depositphotos.com

Як приготувати тісто на пиріжки

Тісто готується досить просто й не потребує особливих навичок від кухаря. Головне — допомогти дріжджам запрацювати. Для цього дотримуйтесь таких правил: 

  1. Молоко слід нагріти до 30°C, саме за такої температури дріжджі будуть почуватися найкраще. 
  2. Перелийте молоко у глибоку миску та додайте дріжджі. 
  3. Далі необхідно додати яйця, сіль та цукор (якщо бажаєте, щоб пиріжки були солодшими, можна додати більше цукру, але не перестарайтеся).
  4. Перемішайте суміш до однорідного стану й дуже повільно влийте олію, постійно помішуючи. 
  5. Далі акуратно всипайте борошно. Можна вимішувати руками, щоб не утворилося грудочок. 
  6. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою, обгорніть теплим рушником і залиште в теплому місці від 1 до 3 годин.

 

Як приготувати тісто на пиріжки
Приготування тіста на пиріжки. Фото: depositphotos.com

Готуємо пиріжки з калиною покроково 

Спосіб приготування пиріжків з калиною такий: 

  1. Після того як тісто підійде, можна готувати пиріжки. Розкачайте у джут та поріжте на однакові частини. Кожен маленький шматочок розкачайте качалкою в кружальце.
  2. На кожен шматочок тіста необхідно 1-1,5 ст. л. начинки.
  3. Формуйте пиріжечки. Можна робити довгі, круглі з декором — як вважаєте за потрібне.  
  4. Сформовані пиріжечки викладайте на деко, застелене пергаментом та змащене вершковим маслом або маргарином.
  5. Перед тим як поставити пиріжки у духовку, змастіть їх яйцем. 
  6. Ставте запікатися на 30-35 хвилин за температури 180°C.
  7. Подавайте ці неймовірно смачні пиріжки тепленькими до холодного молока чи охолодженими до улюблених гарячих напоїв.

Смачного!

 

Раніше ми писали, як приготувати смачну українську засипану капусту зі шкварками. 

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати старовинний смачний український десерт ябчанка

десерт рецепт Українська кухня калина пиріжки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:39 У Маріупольському районі стався приліт по місцю базування росіян — є загиблі та поранені

16:31 Очільник Одеської ОВА розповів про свою зарплату

16:26 Українські військові вдарили по станції супутникового зв’язку окупантів — відео

16:18 Теплі дні добігають кінця — синоптик Наталія Діденко засмутила прогнозом погоди на завтра

15:52 У румунському порту контейнеровоз врізався у два судна

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

15:49 Адвокат пояснив, як діяти, якщо співробітники ТЦК відбирають водійські права

15:23 Суркіса оштрафували за бійку із Шахтарем — що відомо

15:21 Хабарництво у лікарнях — в Одеській області створили гарячу лінію для пацієнтів

15:14 Сили оборони поцілили у два склади боєприпасів на території Росії

15:03 Синоптик попередив про тумани та різке похолодання — прогноз погоди на завтра

16:39 У Маріупольському районі стався приліт по місцю базування росіян — є загиблі та поранені

16:31 Очільник Одеської ОВА розповів про свою зарплату

16:26 Українські військові вдарили по станції супутникового зв’язку окупантів — відео

16:18 Теплі дні добігають кінця — синоптик Наталія Діденко засмутила прогнозом погоди на завтра

15:52 У румунському порту контейнеровоз врізався у два судна

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

15:49 Адвокат пояснив, як діяти, якщо співробітники ТЦК відбирають водійські права

15:23 Суркіса оштрафували за бійку із Шахтарем — що відомо

15:21 Хабарництво у лікарнях — в Одеській області створили гарячу лінію для пацієнтів

15:14 Сили оборони поцілили у два склади боєприпасів на території Росії

15:03 Синоптик попередив про тумани та різке похолодання — прогноз погоди на завтра

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації