Як приготувати сезонні пиріжки з калиною — український старовинний рецепт

Смачні пиріжки з ягодами калини. Фото: stock.adobe.com

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Ми давно звикли до того, що калина — лікарська рослина. Як правило, з ягід готують варення або ж пересипають їх цукром, чи заморожують, щоб потім додавати у чай. Проте наші предки використовували потенціал калини на повну й додавали її у різні страви, зокрема готували з неї неперевершені десерти.

Один зі старовинних рецептів родом з Полісся — пухкі й солодкі пиріжки з калиною. Як приготувати цю особливу українську страву, ділимося з вами далі у матеріалі.

Старовинний рецепт пиріжків з калиною

Інгредієнти для дріжджового тіста:

борошно — 400 г;

пресовані (живі) дріжджі — 15 г;

— молоко 2,5% — 250 мл;

— цукор — 30 г;

яйце — одне у тісто, одне для змащування пиріжків;

— одне у тісто, одне для змащування пиріжків; соняшникова олія — 50 мл;

дрібка солі.

Інгредієнти для начинки:

калина — 200 г;

цукор — 100 г;

— ванільний цукор — 10 г;

лимонна цедра — одна друга цитрусу.

Українські запечені пиріжки. Фото: Pinterest

Як готувати начинку для пиріжків з калиною

Для цієї страви вам знадобляться цілі ягоди. Оскільки зараз сезон, можна брати свіжу калину. Якщо немає такої можливості, підійде заморожена. Необхідно перемішати ягоду з ванільним та звичайним цукром й додати цедри, щоб підсилити смак. Перемішуйте обережно, щоб не пошкодити ягідки.

Ягоди калини з цукром. Фото: depositphotos.com

Як приготувати тісто на пиріжки

Тісто готується досить просто й не потребує особливих навичок від кухаря. Головне — допомогти дріжджам запрацювати. Для цього дотримуйтесь таких правил:

Молоко слід нагріти до 30°C, саме за такої температури дріжджі будуть почуватися найкраще. Перелийте молоко у глибоку миску та додайте дріжджі. Далі необхідно додати яйця, сіль та цукор (якщо бажаєте, щоб пиріжки були солодшими, можна додати більше цукру, але не перестарайтеся). Перемішайте суміш до однорідного стану й дуже повільно влийте олію, постійно помішуючи. Далі акуратно всипайте борошно. Можна вимішувати руками, щоб не утворилося грудочок. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою, обгорніть теплим рушником і залиште в теплому місці від 1 до 3 годин.

Приготування тіста на пиріжки. Фото: depositphotos.com

Готуємо пиріжки з калиною покроково

Спосіб приготування пиріжків з калиною такий:

Після того як тісто підійде, можна готувати пиріжки. Розкачайте у джут та поріжте на однакові частини. Кожен маленький шматочок розкачайте качалкою в кружальце. На кожен шматочок тіста необхідно 1-1,5 ст. л. начинки. Формуйте пиріжечки. Можна робити довгі, круглі з декором — як вважаєте за потрібне. Сформовані пиріжечки викладайте на деко, застелене пергаментом та змащене вершковим маслом або маргарином. Перед тим як поставити пиріжки у духовку, змастіть їх яйцем. Ставте запікатися на 30-35 хвилин за температури 180°C. Подавайте ці неймовірно смачні пиріжки тепленькими до холодного молока чи охолодженими до улюблених гарячих напоїв.

Смачного!

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