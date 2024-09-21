Як приготувати сезонні пиріжки з калиною — український старовинний рецепт

Готуємо сезонні пиріжки з калиною за старовинним українським рецептом — дуже смачно
Ми давно звикли до того, що калина — лікарська рослина. Як правило, з ягід готують варення або ж пересипають їх цукром, чи заморожують, щоб потім додавати у чай. Проте наші предки використовували потенціал калини на повну й додавали її у різні страви, зокрема готували з неї неперевершені десерти.
Один зі старовинних рецептів родом з Полісся — пухкі й солодкі пиріжки з калиною. Як приготувати цю особливу українську страву, ділимося з вами далі у матеріалі.
Старовинний рецепт пиріжків з калиною
Інгредієнти для дріжджового тіста:
- борошно —
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- цукор —
- — одне у тісто, одне для змащування пиріжків;
- соняшникова олія —
Інгредієнти для начинки:
- калина —
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- ванільний цукор —
- — одна друга цитрусу.
Як готувати начинку для пиріжків з калиною
Для цієї страви вам знадобляться цілі ягоди. Оскільки зараз сезон, можна брати свіжу калину. Якщо немає такої можливості, підійде заморожена. Необхідно перемішати ягоду з ванільним та звичайним цукром й додати цедри, щоб підсилити смак. Перемішуйте обережно, щоб не пошкодити ягідки.
Як приготувати тісто на пиріжки
Тісто готується досить просто й не потребує особливих навичок від кухаря. Головне — допомогти дріжджам запрацювати. Для цього дотримуйтесь таких правил:
- Молоко слід нагріти до 30°C, саме за такої температури дріжджі будуть почуватися найкраще.
- Перелийте молоко у глибоку миску та додайте дріжджі.
- Далі необхідно додати яйця, сіль та цукор (якщо бажаєте, щоб пиріжки були солодшими, можна додати більше цукру, але не перестарайтеся).
- Перемішайте суміш до однорідного стану й дуже повільно влийте олію, постійно помішуючи.
- Далі акуратно всипайте борошно. Можна вимішувати руками, щоб не утворилося грудочок.
- Накрийте миску з тістом харчовою плівкою, обгорніть теплим рушником і залиште в теплому місці від 1 до 3 годин.
Готуємо пиріжки з калиною покроково
Спосіб приготування пиріжків з калиною такий:
- Після того як тісто підійде, можна готувати пиріжки. Розкачайте у джут та поріжте на однакові частини. Кожен маленький шматочок розкачайте качалкою в кружальце.
- На кожен шматочок тіста необхідно 1-1,5 ст. л. начинки.
- Формуйте пиріжечки. Можна робити довгі, круглі з декором — як вважаєте за потрібне.
- Сформовані пиріжечки викладайте на деко, застелене пергаментом та змащене вершковим маслом або маргарином.
- Перед тим як поставити пиріжки у духовку, змастіть їх яйцем.
- Ставте запікатися на 30-35 хвилин за температури 180°C.
- Подавайте ці неймовірно смачні пиріжки тепленькими до холодного молока чи охолодженими до улюблених гарячих напоїв.
Смачного!
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