Як приготувати засипану капусту зі шкварками — рецепт смачної української кухні

Засипана капуста зі шкварками. Скриншот з відео на Youtube

Засипана капуста, яку готують у багатьох регіонах України, смачна та бюджетна страва, яка ідеально підійде для обіду або вечері. Особливого смаку їй надають правильно приготована квашена капуста та шкварки.

Читайте також:

Як приготувати смачну засипану капусту зі шкварками, пише Smachno.ua.

Що треба знати про засипану капусту

Мало хто знає, але ще у липні 2024 року засипану капусту внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Автентичний рецепт створили в Гніздичеві на Жидачівщині (Львівська область). Здавна страву готують на весілля та великі свята. Також вона прикрашає й буденні трапези.

Шанувальниками засипаної капусти були такі видатні особистості, як Іван Франко, митрополит Андрей Шептицький та експертка з української вишивки Ольга Бачинська.

Засипана капуста зі шкварками. Фото: news.blog.net.ua

Засипана капуста на вечерю — які продукти потрібні для приготування страви

Усі продукти для страви доступні та не потребують великих витрат. Вам знадобляться такі інгредієнти:

квашена капуста — 700 г;

свіжа капуста — 300 г;

пшоно — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 1 шт.;

сметана — 250 г;

підчеревина — 500 г;

сіль до смаку;

мелений чорний перець до смаку;

олія — 2 ст. л.

Смачна засипана капуста. Фото: shuba.life

Як готувати засипану капусту зі шкварками — покроковий рецепт

Варто зауважити, що на приготування цієї страви доведеться витратити близько години. Але вона достатньо проста й не потребує особливих кулінарних навичок. Ваш головний інструмент — любов.

Покроковий спосіб приготування:

Свіжу капусту необхідно тонко нашаткувати. Квашену капусту віджати, викласти на друшляк, промити чистою водою та дати зайвій рідині стекти. Квашену капусту додати до свіжої та ретельно перемішати. Закласти капусту у глибокий сотейник і залити холодною водою. Рідина має вкрити усю капусту. Довести до кипіння і варити на помірному вогні, доки капуста не стане м'якою — від 40 хв. до 1 год. 30 хв. Пшоно промити на ситі під холодною водою, перекласти у миску і залити крутим окропом на 5 хв. Відкинути пшоно на сито, повторно промити та дати воді стекти. Висипати пшоно рівним шаром на вже готову капусту. Не перемішувати. Капусту з пшоном довести до кипіння і варити на помірному вогні під кришкою приблизно 25–30 хв. У зручній мисці збовтати яйце з борошном, додаєти приблизно 1/2 ч. л. солі та добре перемішати. Перемішати, викласти у яєчну суміш сметану і тонкою цівкою влити 100 мл води. Підчеревину на шкварки нарізати невеликими кубиками. Змастити сковороду олією, нагріти, викласти в гарячу олію підчеревину та обсмажити, доки з підчеревини добре не витопиться жир, а шматочки добре не обсмажаться. Відібрати з-під шкварок трохи жиру і нагріти його в іншій сковороді. Самі шкварки накрити фольгою, щоб до подачі на стіл зберегти гарячими. Очистити цибулю, нарізати кубиками, закласти у сковороду з гарячим жиром і обсмажити до золотавого кольору. Обсмажену цибулю додати до капусти з пшоном. Страву добре перемішати, накрити кришкою і готувати приблизно 5 хвилин. Влити у сотейник з капустою й пшоном заливку, додати сіль і перець до смаку і дуже добре перемішати. Зменшити вогонь до мінімуму і готувати страву без кришки 5 хвилин.

Готову страву перекладаємо в глибокий сервірувальний таріль і посипаємо шкварками. Смачного!

Раніше ми ділилися забутим, але надзвичайно смачним рецептом української страви ябчанка.

Нагадаємо, ми писали рецепт заливного пирога з цибулею та яйцем, який буде корисним та не зашкодить фігурі.