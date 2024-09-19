Як приготувати засипану капусту зі шкварками — рецепт смачної української кухні

Бюджетна та смачна вечеря — готуємо українську засипану капусту зі шкварками
Засипана капуста, яку готують у багатьох регіонах України, смачна та бюджетна страва, яка ідеально підійде для обіду або вечері. Особливого смаку їй надають правильно приготована квашена капуста та шкварки.
Як приготувати смачну засипану капусту зі шкварками, пише Smachno.ua.
Що треба знати про засипану капусту
Мало хто знає, але ще у липні 2024 року засипану капусту внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Автентичний рецепт створили в Гніздичеві на Жидачівщині (Львівська область). Здавна страву готують на весілля та великі свята. Також вона прикрашає й буденні трапези.
Шанувальниками засипаної капусти були такі видатні особистості, як Іван Франко, митрополит Андрей Шептицький та експертка з української вишивки Ольга Бачинська.
Засипана капуста на вечерю — які продукти потрібні для приготування страви
Усі продукти для страви доступні та не потребують великих витрат. Вам знадобляться такі інгредієнти:
- квашена капуста — 700 г;
- свіжа капуста — 300 г;
- пшоно — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 1 шт.;
- сметана — 250 г;
- підчеревина — 500 г;
- сіль до смаку;
- мелений чорний перець до смаку;
- олія — 2 ст. л.
Як готувати засипану капусту зі шкварками — покроковий рецепт
Варто зауважити, що на приготування цієї страви доведеться витратити близько години. Але вона достатньо проста й не потребує особливих кулінарних навичок. Ваш головний інструмент — любов.
Покроковий спосіб приготування:
- Свіжу капусту необхідно тонко нашаткувати.
- Квашену капусту віджати, викласти на друшляк, промити чистою водою та дати зайвій рідині стекти.
- Квашену капусту додати до свіжої та ретельно перемішати.
- Закласти капусту у глибокий сотейник і залити холодною водою. Рідина має вкрити усю капусту.
- Довести до кипіння і варити на помірному вогні, доки капуста не стане м'якою — від 40 хв. до 1 год. 30 хв.
- Пшоно промити на ситі під холодною водою, перекласти у миску і залити крутим окропом на 5 хв.
- Відкинути пшоно на сито, повторно промити та дати воді стекти.
- Висипати пшоно рівним шаром на вже готову капусту. Не перемішувати.
- Капусту з пшоном довести до кипіння і варити на помірному вогні під кришкою приблизно 25–30 хв.
- У зручній мисці збовтати яйце з борошном, додаєти приблизно 1/2 ч. л. солі та добре перемішати.
- Перемішати, викласти у яєчну суміш сметану і тонкою цівкою влити 100 мл води.
- Підчеревину на шкварки нарізати невеликими кубиками. Змастити сковороду олією, нагріти, викласти в гарячу олію підчеревину та обсмажити, доки з підчеревини добре не витопиться жир, а шматочки добре не обсмажаться.
- Відібрати з-під шкварок трохи жиру і нагріти його в іншій сковороді.
- Самі шкварки накрити фольгою, щоб до подачі на стіл зберегти гарячими.
- Очистити цибулю, нарізати кубиками, закласти у сковороду з гарячим жиром і обсмажити до золотавого кольору.
- Обсмажену цибулю додати до капусти з пшоном.
- Страву добре перемішати, накрити кришкою і готувати приблизно 5 хвилин.
- Влити у сотейник з капустою й пшоном заливку, додати сіль і перець до смаку і дуже добре перемішати.
- Зменшити вогонь до мінімуму і готувати страву без кришки 5 хвилин.
Готову страву перекладаємо в глибокий сервірувальний таріль і посипаємо шкварками. Смачного!
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