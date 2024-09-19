Как приготовить засыпанную капусту со шкварками — рецепт вкусной украинской кухни

Засыпанная капуста со шкварками. Скриншот с видео на Youtube

Засыпанная капуста, которую готовят во многих регионах Украины, вкусное и бюджетное блюдо, идеально подходящее для обеда или ужина. Особый вкус ей придают правильно приготовленная квашеная капуста и шкварки.

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Что нужно знать о засыпанной капусте

Немногие знают, но еще в июле 2024 года засыпанную капусту внесли в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Аутентичный рецепт был создан в Гнездичево на Жидачевщине (Львовская область). Издавна кушанье готовят на свадьбу и большие праздники. Также она украшает и обыденные трапезы.

Почитателями засыпанной капусты были такие выдающиеся личности, как Иван Франко, митрополит Андрей Шептицкий и эксперт по украинской вышивке Ольга Бачинская.

Засыпана капуста со шкварками. Фото: news.blog.net.ua

Засыпанная капуста на ужин — какие продукты нужны для приготовления блюда

Все продукты для блюда доступны и не требуют больших затрат. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

квашеная капуста — 700 г;

свежая капуста — 300 г;

пшено — 200 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 1 шт.;

сметана — 250 г;

подчеревина — 500 г;

соль по вкусу;

молотый черный перец по вкусу;

масло — 2 ст. л.

Вкусная засыпанная капуста. Фото: shuba.life

Как приготовить засыпанную капусту со шкварками — пошаговый рецепт

Следует заметить, что на приготовление этого блюда придется потратить около часа. Но оно достаточно простое и не нуждается в особых кулинарных навыках. Ваш главный инструмент — любовь.

Пошаговый способ приготовления:

Свежую капусту нужно тонко нашинковать. Квашеную капусту отжать, выложить на дуршлаг, промыть чистой водой и дать излишней жидкости стечь. Квашеную капусту добавить в свежую и тщательно перемешать. Заложить капусту в глубокий сотейник и залить холодной водой. Жидкость должна укрыть всю капусту. Довести до кипения и варить на умеренном огне, пока капуста не станет мягкой — от 40 мин. до 1 часа 30 мин. Пшено промыть на сите под холодной водой, переложить в миску и залить крутым кипятком на 5 мин. Откинуть пшено на сито, повторно промыть и дать стечь воде. Высыпать пшено ровным слоем на уже готовую капусту. Не перемешивайтесь. Капусту с пшеном довести до кипения и варить на умеренном огне под крышкой примерно 25–30 мин. В удобной миске взболтать яйцо с мукой, добавлять примерно 1/2 ч. л. соли и хорошо перемешать. Перемешать, выложить в смешанную яичную смесь и тонкой струйкой влить 100 мл воды. Подчеревину на шкварки нарезать небольшими кубиками. Смазать сковороду растительным маслом, нагреть, выложить в горячее масло подчеревину и обжарить, пока из подчеревины хорошо не вытопится жир, а кусочки хорошо не обжарятся. Отобрать из-под шкварок немного жира и нагреть его в другой сковороде. Сами шкварки накрыть фольгой, чтобы до подачи на стол сберечь горячими. Очистить лук, нарезать кубиками, заложить в сковороду с горячим жиром и обжарить до золотистого цвета. Обжаренный лук добавить к капусте с пшеном. Кушанье хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить примерно 5 минут. Влить в сотейник с капустой и пшеном заливку, добавить соль и перец по вкусу и хорошо перемешать. Убавить огонь до минимума и готовить блюдо без крышки 5 минут.

Готовое блюдо перекладываем в глубокое сервировочное блюдо и посыпаем шкварками. Приятного аппетита!

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