Как приготовить засыпанную капусту со шкварками — рецепт вкусной украинской кухни

Бюджетный и вкусный ужин — готовим украинскую засыпанную капусту со шкварками
Засыпанная капуста, которую готовят во многих регионах Украины, вкусное и бюджетное блюдо, идеально подходящее для обеда или ужина. Особый вкус ей придают правильно приготовленная квашеная капуста и шкварки.
Как приготовить вкусную засыпанную капусту со шкварками, пишет Smachno.ua.
Что нужно знать о засыпанной капусте
Немногие знают, но еще в июле 2024 года засыпанную капусту внесли в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Аутентичный рецепт был создан в Гнездичево на Жидачевщине (Львовская область). Издавна кушанье готовят на свадьбу и большие праздники. Также она украшает и обыденные трапезы.
Почитателями засыпанной капусты были такие выдающиеся личности, как Иван Франко, митрополит Андрей Шептицкий и эксперт по украинской вышивке Ольга Бачинская.
Засыпанная капуста на ужин — какие продукты нужны для приготовления блюда
Все продукты для блюда доступны и не требуют больших затрат. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- квашеная капуста — 700 г;
- свежая капуста — 300 г;
- пшено — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 1 шт.;
- сметана — 250 г;
- подчеревина — 500 г;
- соль по вкусу;
- молотый черный перец по вкусу;
- масло — 2 ст. л.
Как приготовить засыпанную капусту со шкварками — пошаговый рецепт
Следует заметить, что на приготовление этого блюда придется потратить около часа. Но оно достаточно простое и не нуждается в особых кулинарных навыках. Ваш главный инструмент — любовь.
Пошаговый способ приготовления:
- Свежую капусту нужно тонко нашинковать.
- Квашеную капусту отжать, выложить на дуршлаг, промыть чистой водой и дать излишней жидкости стечь.
- Квашеную капусту добавить в свежую и тщательно перемешать.
- Заложить капусту в глубокий сотейник и залить холодной водой. Жидкость должна укрыть всю капусту.
- Довести до кипения и варить на умеренном огне, пока капуста не станет мягкой — от 40 мин. до 1 часа 30 мин.
- Пшено промыть на сите под холодной водой, переложить в миску и залить крутым кипятком на 5 мин.
- Откинуть пшено на сито, повторно промыть и дать стечь воде.
- Высыпать пшено ровным слоем на уже готовую капусту. Не перемешивайтесь.
- Капусту с пшеном довести до кипения и варить на умеренном огне под крышкой примерно 25–30 мин.
- В удобной миске взболтать яйцо с мукой, добавлять примерно 1/2 ч. л. соли и хорошо перемешать.
- Перемешать, выложить в смешанную яичную смесь и тонкой струйкой влить 100 мл воды.
- Подчеревину на шкварки нарезать небольшими кубиками. Смазать сковороду растительным маслом, нагреть, выложить в горячее масло подчеревину и обжарить, пока из подчеревины хорошо не вытопится жир, а кусочки хорошо не обжарятся.
- Отобрать из-под шкварок немного жира и нагреть его в другой сковороде.
- Сами шкварки накрыть фольгой, чтобы до подачи на стол сберечь горячими.
- Очистить лук, нарезать кубиками, заложить в сковороду с горячим жиром и обжарить до золотистого цвета.
- Обжаренный лук добавить к капусте с пшеном.
- Кушанье хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить примерно 5 минут.
- Влить в сотейник с капустой и пшеном заливку, добавить соль и перец по вкусу и хорошо перемешать.
- Убавить огонь до минимума и готовить блюдо без крышки 5 минут.
Готовое блюдо перекладываем в глубокое сервировочное блюдо и посыпаем шкварками. Приятного аппетита!
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