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Бюджетный и вкусный ужин — готовим украинскую засыпанную капусту со шкварками

19 сентября 2024 17:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Как приготовить засыпанную капусту со шкварками — рецепт вкусной украинской кухни
Засыпанная капуста со шкварками. Скриншот с видео на Youtube
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Засыпанная капуста, которую готовят во многих регионах Украины, вкусное и бюджетное блюдо, идеально подходящее для обеда или ужина. Особый вкус ей придают правильно приготовленная квашеная капуста и шкварки.

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Как приготовить вкусную засыпанную капусту со шкварками, пишет Smachno.ua.

Что нужно знать о засыпанной капусте

Немногие знают, но еще в июле 2024 года засыпанную капусту внесли в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Аутентичный рецепт был создан в Гнездичево на Жидачевщине (Львовская область). Издавна кушанье готовят на свадьбу и большие праздники. Также она украшает и обыденные трапезы.

Почитателями засыпанной капусты были такие выдающиеся личности, как Иван Франко, митрополит Андрей Шептицкий и эксперт по украинской вышивке Ольга Бачинская.

 

Что нужно знать о засыпанной капусте
Засыпана капуста со шкварками. Фото: news.blog.net.ua

Засыпанная капуста на ужин — какие продукты нужны для приготовления блюда

Все продукты для блюда доступны и не требуют больших затрат. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • квашеная капуста — 700 г;
  • свежая капуста — 300 г;
  • пшено — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 1 шт.;
  • сметана — 250 г;
  • подчеревина — 500 г;
  • соль по вкусу;
  • молотый черный перец по вкусу;
  • масло — 2 ст. л.

 

Как приготовить засыпанную капусту со шкварками?
Вкусная засыпанная капуста. Фото: shuba.life

Как приготовить засыпанную капусту со шкварками — пошаговый рецепт

Следует заметить, что на приготовление этого блюда придется потратить около часа. Но оно достаточно простое и не нуждается в особых кулинарных навыках. Ваш главный инструмент — любовь.

Пошаговый способ приготовления:

  1. Свежую капусту нужно тонко нашинковать.
  2. Квашеную капусту отжать, выложить на дуршлаг, промыть чистой водой и дать излишней жидкости стечь.
  3. Квашеную капусту добавить в свежую и тщательно перемешать.
  4. Заложить капусту в глубокий сотейник и залить холодной водой. Жидкость должна укрыть всю капусту.
  5. Довести до кипения и варить на умеренном огне, пока капуста не станет мягкой — от 40 мин. до 1 часа 30 мин.
  6. Пшено промыть на сите под холодной водой, переложить в миску и залить крутым кипятком на 5 мин.
  7. Откинуть пшено на сито, повторно промыть и дать стечь воде.
  8. Высыпать пшено ровным слоем на уже готовую капусту. Не перемешивайтесь.
  9. Капусту с пшеном довести до кипения и варить на умеренном огне под крышкой примерно 25–30 мин.
  10. В удобной миске взболтать яйцо с мукой, добавлять примерно 1/2 ч. л. соли и хорошо перемешать.
  11. Перемешать, выложить в смешанную яичную смесь и тонкой струйкой влить 100 мл воды.
  12. Подчеревину на шкварки нарезать небольшими кубиками. Смазать сковороду растительным маслом, нагреть, выложить в горячее масло подчеревину и обжарить, пока из подчеревины хорошо не вытопится жир, а кусочки хорошо не обжарятся.
  13. Отобрать из-под шкварок немного жира и нагреть его в другой сковороде.
  14. Сами шкварки накрыть фольгой, чтобы до подачи на стол сберечь горячими.
  15. Очистить лук, нарезать кубиками, заложить в сковороду с горячим жиром и обжарить до золотистого цвета.
  16. Обжаренный лук добавить к капусте с пшеном.
  17. Кушанье хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить примерно 5 минут.
  18. Влить в сотейник с капустой и пшеном заливку, добавить соль и перец по вкусу и хорошо перемешать.
  19. Убавить огонь до минимума и готовить блюдо без крышки 5 минут.

Готовое блюдо перекладываем в глубокое сервировочное блюдо и посыпаем шкварками. Приятного аппетита!

 

Ранее мы делились забытым, но очень вкусным рецептом украинского блюда ябчанка.

Напомним, мы писали рецепт заливного пирога с луком и яйцом, который будет полезным и не повредит фигуре.

Ужин капуста рецепт украинское блюдо

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