Как приготовить сезонные пирожки с калиной — украинский старинный рецепт

Готовим сезонные пирожки с калиной по старинному украинскому рецепту — очень вкусно
Мы давно привыкли к тому, что калина — лекарственное растение. Как правило, из ягод готовят варенье или пересыпают их сахаром, или замораживают, чтобы затем добавлять в чай. Тем не менее, наши предки использовали потенциал калины по полной и добавляли ее в разные блюда, в частности, готовили из нее непревзойденные десерты.
Один из старинных рецептов родом из Полесья — пышные и сладкие пирожки с калиной. Как приготовить это особое украинское блюдо, делимся с вами далее в материале.
Старинный рецепт пирожков с калиной
Ингредиенты для дрожжевого теста:
- мука —
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- сахар —
- — одно в тесто, одно для смазывания пирожков;
- подсолнечное масло —
Ингредиенты для начинки:
- калина —
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- ванильный сахар —
- — одна вторая цитруса.
Как готовить начинку для пирожков с калиной
Для этого блюда вам понадобятся целые ягоды. Поскольку сейчас сезон, можно брать свежую калину. Если нет такой возможности, подойдет замороженная. Необходимо перемешать ягоду с ванильным и обычным сахаром и добавить цедры, чтобы усилить вкус. Перемешивайте осторожно, чтобы не повредить ягодку.
Как приготовить тесто на пирожки
Тесто готовится достаточно просто и не нуждается в особых навыках повара. Главное — помочь дрожжам заработать. Для этого соблюдайте следующие правила:
- Молоко следует нагреть до 30°C, именно при такой температуре дрожжи будут чувствовать себя лучше.
- Перелейте молоко в глубокую миску и добавьте дрожжи.
- Далее необходимо добавить яйца, соль и сахар (если хотите, чтобы пирожки были слаще, можно добавить больше сахара, но не переусердствуйте).
- Перемешайте смесь до однородного состояния и медленно влейте масло, постоянно помешивая.
- Далее аккуратно всыпайте муку. Можно вымешивать руками, чтобы не образовалось комочков.
- Накройте миску с тестом пищевой пленкой, оберните теплым полотенцем и оставьте в теплом месте от 1 до 3 часов.
Готовим пирожки с калиной пошагово
Способ приготовления пирожков с калиной:
- После того как тесто подойдет можно готовить пирожки. Раскатайте в джут и порежьте на равные части. Каждый маленький кусочек раскатайте скалкой, чтобы получился кружок.
- На каждый кусочек теста нужно 1-1,5 ст. л. начинки.
- Формируйте пирожки. Можно делать длинные, круглые с декором — как считаете нужным.
- Сформированные пирожки выкладывайте на противень, застеленный пергаментом и смазанный сливочным маслом или маргарином.
- Перед тем как поставить пирожки в духовку, смажьте их яйцом.
- Ставьте запекаться на 30-35 минут при температуре 180°C.
- Подавайте эти невероятно вкусные пирожки тепленькими к холодному молоку или охлажденными к любимым горячим напиткам.
Приятного аппетита!
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