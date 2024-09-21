Как приготовить сезонные пирожки с калиной — украинский старинный рецепт

Вкусные пирожки с ягодами калины. Фото: stock.adobe.com

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Мы давно привыкли к тому, что калина — лекарственное растение. Как правило, из ягод готовят варенье или пересыпают их сахаром, или замораживают, чтобы затем добавлять в чай. Тем не менее, наши предки использовали потенциал калины по полной и добавляли ее в разные блюда, в частности, готовили из нее непревзойденные десерты.

Один из старинных рецептов родом из Полесья — пышные и сладкие пирожки с калиной. Как приготовить это особое украинское блюдо, делимся с вами далее в материале.

Старинный рецепт пирожков с калиной

Ингредиенты для дрожжевого теста:

мука — 400 г;

прессованные (живые) дрожжи — 15 г;

— молоко 2,5% — 250 мл;

— сахар — 30 г;

яйцо — одно в тесто, одно для смазывания пирожков;

— одно в тесто, одно для смазывания пирожков; подсолнечное масло — 50 мл;

щепотка соли.

Ингредиенты для начинки:

калина — 200 г;

сахар — 100 г;

— ванильный сахар — 10 г;

лимонная цедра — одна вторая цитруса.

Украинские печеные пирожки. Фото: Pinterest

Как готовить начинку для пирожков с калиной

Для этого блюда вам понадобятся целые ягоды. Поскольку сейчас сезон, можно брать свежую калину. Если нет такой возможности, подойдет замороженная. Необходимо перемешать ягоду с ванильным и обычным сахаром и добавить цедры, чтобы усилить вкус. Перемешивайте осторожно, чтобы не повредить ягодку.

Ягоды калины с сахаром. Фото: depositphotos.com

Как приготовить тесто на пирожки

Тесто готовится достаточно просто и не нуждается в особых навыках повара. Главное — помочь дрожжам заработать. Для этого соблюдайте следующие правила:

Молоко следует нагреть до 30°C, именно при такой температуре дрожжи будут чувствовать себя лучше. Перелейте молоко в глубокую миску и добавьте дрожжи. Далее необходимо добавить яйца, соль и сахар (если хотите, чтобы пирожки были слаще, можно добавить больше сахара, но не переусердствуйте). Перемешайте смесь до однородного состояния и медленно влейте масло, постоянно помешивая. Далее аккуратно всыпайте муку. Можно вымешивать руками, чтобы не образовалось комочков. Накройте миску с тестом пищевой пленкой, оберните теплым полотенцем и оставьте в теплом месте от 1 до 3 часов.

Приготовление теста на пирожках. Фото: depositphotos.com

Готовим пирожки с калиной пошагово

Способ приготовления пирожков с калиной:

После того как тесто подойдет можно готовить пирожки. Раскатайте в джут и порежьте на равные части. Каждый маленький кусочек раскатайте скалкой, чтобы получился кружок. На каждый кусочек теста нужно 1-1,5 ст. л. начинки. Формируйте пирожки. Можно делать длинные, круглые с декором — как считаете нужным. Сформированные пирожки выкладывайте на противень, застеленный пергаментом и смазанный сливочным маслом или маргарином. Перед тем как поставить пирожки в духовку, смажьте их яйцом. Ставьте запекаться на 30-35 минут при температуре 180°C. Подавайте эти невероятно вкусные пирожки тепленькими к холодному молоку или охлажденными к любимым горячим напиткам.

Приятного аппетита!

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