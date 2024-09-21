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Готовим сезонные пирожки с калиной по старинному украинскому рецепту — очень вкусно

21 сентября 2024 16:24
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Как приготовить сезонные пирожки с калиной — украинский старинный рецепт
Вкусные пирожки с ягодами калины. Фото: stock.adobe.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

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Мы давно привыкли к тому, что калина — лекарственное растение. Как правило, из ягод готовят варенье или пересыпают их сахаром, или замораживают, чтобы затем добавлять в чай. Тем не менее, наши предки использовали потенциал калины по полной и добавляли ее в разные блюда, в частности, готовили из нее непревзойденные десерты.

Один из старинных рецептов родом из Полесья — пышные и сладкие пирожки с калиной. Как приготовить это особое украинское блюдо, делимся с вами далее в материале.

Старинный рецепт пирожков с калиной

Ингредиенты для дрожжевого теста:

  • мука —
  • сахар —
  • — одно в тесто, одно для смазывания пирожков;
  • подсолнечное масло —

Ингредиенты для начинки:

  • калина —
  • ванильный сахар —
  • — одна вторая цитруса.

 

Как приготовить сезонные пирожки с калиной – украинский древний рецепт
Украинские печеные пирожки. Фото: Pinterest

Как готовить начинку для пирожков с калиной

Для этого блюда вам понадобятся целые ягоды. Поскольку сейчас сезон, можно брать свежую калину. Если нет такой возможности, подойдет замороженная. Необходимо перемешать ягоду с ванильным и обычным сахаром и добавить цедры, чтобы усилить вкус. Перемешивайте осторожно, чтобы не повредить ягодку.

 

Как приготовить начинку для пирожков из калины.
Ягоды калины с сахаром. Фото: depositphotos.com

Как приготовить тесто на пирожки

Тесто готовится достаточно просто и не нуждается в особых навыках повара. Главное — помочь дрожжам заработать. Для этого соблюдайте следующие правила:

  1. Молоко следует нагреть до 30°C, именно при такой температуре дрожжи будут чувствовать себя лучше.
  2. Перелейте молоко в глубокую миску и добавьте дрожжи.
  3. Далее необходимо добавить яйца, соль и сахар (если хотите, чтобы пирожки были слаще, можно добавить больше сахара, но не переусердствуйте).
  4. Перемешайте смесь до однородного состояния и медленно влейте масло, постоянно помешивая.
  5. Далее аккуратно всыпайте муку. Можно вымешивать руками, чтобы не образовалось комочков.
  6. Накройте миску с тестом пищевой пленкой, оберните теплым полотенцем и оставьте в теплом месте от 1 до 3 часов.

 

Как приготовить тесто на пирожки?
Приготовление теста на пирожках. Фото: depositphotos.com

Готовим пирожки с калиной пошагово

Способ приготовления пирожков с калиной:

  1. После того как тесто подойдет можно готовить пирожки. Раскатайте в джут и порежьте на равные части. Каждый маленький кусочек раскатайте скалкой, чтобы получился кружок.
  2. На каждый кусочек теста нужно 1-1,5 ст. л. начинки.
  3. Формируйте пирожки. Можно делать длинные, круглые с декором — как считаете нужным.
  4. Сформированные пирожки выкладывайте на противень, застеленный пергаментом и смазанный сливочным маслом или маргарином.
  5. Перед тем как поставить пирожки в духовку, смажьте их яйцом.
  6. Ставьте запекаться на 30-35 минут при температуре 180°C.
  7. Подавайте эти невероятно вкусные пирожки тепленькими к холодному молоку или охлажденными к любимым горячим напиткам.

Приятного аппетита!

 

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