Пюре з бананів та яблук без цукру — швидкий рецепт смачного десерту

Яблучно-бананове пюре без цукру — простий рецепт натурального десерту
30 вересня 2024 07:55
Поєднання яблук і бананів. Фото: thespruceeats.com
Яблучно-бананове пюре — це чудовий варіант здорового десерту, який сподобається як дорослим, так і дітям. Це не лише смачна страва, вона ще й легко готується з простих інгредієнтів.
Ось рецепт яблучно-бананового пюре без цукру.
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Необхідні інгредієнти
- 2 великих яблука;
- 2 стиглих банани;
- 1/2 ч. л. кориці (за бажанням);
- 1-2 ст. л. води (якщо потрібно).
Процес приготування
- Підготовка яблук. Очистити яблука від шкірки, вийняти серцевину та нарізати на шматочки.
- Варка. У каструлю з невеликою кількістю води (1-2 ст. л., якщо яблука дуже сухі) додати нарізані яблука. Накрити кришкою та варити на середньому вогні, поки яблука не стануть м'якими (приблизно 10-15 хвилин).
- Додавання бананів. Коли яблука стали м'якими, додати нарізані банани та корицю (якщо використовуєте) до каструлі. Варити ще 5 хвилин.
- Пюре. Перекласти суміш в блендер або скористатися заглибним блендером, щоб зробити пюре бажаної консистенції.
- Охолодження. Дайте пюре остигнути до кімнатної температури.
- Зберігання. Яблучно-бананове пюре зберігається в герметичному контейнері в холодильнику до тижня.
Це пюре можна використовувати як самостійний десерт або додавати в каші, йогурти та випічку.
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