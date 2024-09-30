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Яблучно-бананове пюре без цукру — простий рецепт натурального десерту

30 вересня 2024 07:55
Ірина Сундукова - Редактор
Пюре з бананів та яблук без цукру — швидкий рецепт смачного десерту
Поєднання яблук і бананів. Фото: thespruceeats.com
Ірина Сундукова - Редактор

Яблучно-бананове пюре — це чудовий варіант здорового десерту, який сподобається як дорослим, так і дітям. Це не лише смачна страва, вона ще й легко готується з простих інгредієнтів.

Ось рецепт яблучно-бананового пюре без цукру.

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Необхідні інгредієнти

  • 2 великих яблука;
  • 2 стиглих банани;
  • 1/2 ч. л. кориці (за бажанням);
  • 1-2 ст. л. води (якщо потрібно).

Процес приготування

  • Підготовка яблук. Очистити яблука від шкірки, вийняти серцевину та нарізати на шматочки.
  • Варка. У каструлю з невеликою кількістю води (1-2 ст. л., якщо яблука дуже сухі) додати нарізані яблука. Накрити кришкою та варити на середньому вогні, поки яблука не стануть м'якими (приблизно 10-15 хвилин).
  • Додавання бананів. Коли яблука стали м'якими, додати нарізані банани та корицю (якщо використовуєте) до каструлі. Варити ще 5 хвилин.
  • Пюре. Перекласти суміш в блендер або скористатися заглибним блендером, щоб зробити пюре бажаної консистенції.
  • Охолодження. Дайте пюре остигнути до кімнатної температури. 
  • Зберігання. Яблучно-бананове пюре зберігається в герметичному контейнері в холодильнику до тижня.

 

Яблучно-бананове пюре без цукру — простий рецепт натурального десерту - фото 1
Яблучно-бананове пюре. Фото: @The3-MinuteHealth168

Це пюре можна використовувати як самостійний десерт або додавати в каші, йогурти та випічку.

Раніше ми пропонували рецепт низькокалорійного бананового десерту без цукру.

Також розповідали, як приготувати яблучне пюре без цукру з корицею.

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