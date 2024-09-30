Пюре з бананів та яблук без цукру — швидкий рецепт смачного десерту

Поєднання яблук і бананів. Фото: thespruceeats.com

Яблучно-бананове пюре — це чудовий варіант здорового десерту, який сподобається як дорослим, так і дітям. Це не лише смачна страва, вона ще й легко готується з простих інгредієнтів.

Ось рецепт яблучно-бананового пюре без цукру.

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Необхідні інгредієнти

2 великих яблука;

2 стиглих банани;

1/2 ч. л. кориці (за бажанням);

1-2 ст. л. води (якщо потрібно).

Процес приготування

Підготовка яблук. Очистити яблука від шкірки, вийняти серцевину та нарізати на шматочки.

Очистити яблука від шкірки, вийняти серцевину та нарізати на шматочки. Варка. У каструлю з невеликою кількістю води (1-2 ст. л., якщо яблука дуже сухі) додати нарізані яблука. Накрити кришкою та варити на середньому вогні, поки яблука не стануть м'якими (приблизно 10-15 хвилин).

У каструлю з невеликою кількістю води (1-2 ст. л., якщо яблука дуже сухі) додати нарізані яблука. Накрити кришкою та варити на середньому вогні, поки яблука не стануть м'якими (приблизно 10-15 хвилин). Додавання бананів. Коли яблука стали м'якими, додати нарізані банани та корицю (якщо використовуєте) до каструлі. Варити ще 5 хвилин.

Коли яблука стали м'якими, додати нарізані банани та корицю (якщо використовуєте) до каструлі. Варити ще 5 хвилин. Пюре. Перекласти суміш в блендер або скористатися заглибним блендером, щоб зробити пюре бажаної консистенції.

Перекласти суміш в блендер або скористатися заглибним блендером, щоб зробити пюре бажаної консистенції. Охолодження. Дайте пюре остигнути до кімнатної температури.

Дайте пюре остигнути до кімнатної температури. Зберігання. Яблучно-бананове пюре зберігається в герметичному контейнері в холодильнику до тижня.

Яблучно-бананове пюре. Фото: @The3-MinuteHealth168

Це пюре можна використовувати як самостійний десерт або додавати в каші, йогурти та випічку.

Раніше ми пропонували рецепт низькокалорійного бананового десерту без цукру.



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