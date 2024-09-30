Пюре из бананов и яблок без сахара — быстрый рецепт вкусного десерта

Яблочно-банановое пюре без сахара — простой рецепт натурального десерта
30 сентября 2024 07:55
Сочетание яблок и бананов. Фото: thespruceeats.com
Яблочно-банановое пюре — это отличный вариант здорового десерта, который понравится как взрослым, так и детям. Это не только вкусное блюдо, оно еще и легко готовится из простых ингредиентов.
Вот рецепт яблочно-бананового пюре без сахара.
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Необходимые ингредиенты
- 2 больших яблока;
- 2 спелых банана;
- 1/2 ч. л. корицы (по желанию);
- 1-2 ст. л. воды (если нужно).
Процесс приготовления
- Подготовка яблок. Очистить яблоки от кожуры, вынуть сердцевину и нарезать на кусочки.
- Варка. В кастрюлю с небольшим количеством воды (1-2 ст. л., если яблоки очень сухие) добавить нарезанные яблоки. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, пока яблоки не станут мягкими (примерно 10-15 минут).
- Добавление бананов. Когда яблоки стали мягкими, добавить нарезанные бананы и корицу (если используете) в кастрюлю. Варить еще 5 минут.
- Пюре. Переложить смесь в блендер или воспользоваться погружным блендером, чтобы сделать пюре желаемой консистенции.
- Охлаждение. Дайте пюре остыть до комнатной температуры.
- Хранение. Яблочно-банановое пюре хранится в герметичном контейнере в холодильнике до недели.
Это пюре можно использовать в качестве самостоятельного десерта или добавлять в каши, йогурты и выпечку.
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