Пюре из бананов и яблок без сахара — быстрый рецепт вкусного десерта

Сочетание яблок и бананов. Фото: thespruceeats.com

Яблочно-банановое пюре — это отличный вариант здорового десерта, который понравится как взрослым, так и детям. Это не только вкусное блюдо, оно еще и легко готовится из простых ингредиентов.

Вот рецепт яблочно-бананового пюре без сахара.

Читайте также:

Необходимые ингредиенты

2 больших яблока;

2 спелых банана;

1/2 ч. л. корицы (по желанию);

1-2 ст. л. воды (если нужно).

Процесс приготовления

Подготовка яблок. Очистить яблоки от кожуры, вынуть сердцевину и нарезать на кусочки.

Очистить яблоки от кожуры, вынуть сердцевину и нарезать на кусочки. Варка. В кастрюлю с небольшим количеством воды (1-2 ст. л., если яблоки очень сухие) добавить нарезанные яблоки. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, пока яблоки не станут мягкими (примерно 10-15 минут).

В кастрюлю с небольшим количеством воды (1-2 ст. л., если яблоки очень сухие) добавить нарезанные яблоки. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, пока яблоки не станут мягкими (примерно 10-15 минут). Добавление бананов. Когда яблоки стали мягкими, добавить нарезанные бананы и корицу (если используете) в кастрюлю. Варить еще 5 минут.

Когда яблоки стали мягкими, добавить нарезанные бананы и корицу (если используете) в кастрюлю. Варить еще 5 минут. Пюре. Переложить смесь в блендер или воспользоваться погружным блендером, чтобы сделать пюре желаемой консистенции.

Переложить смесь в блендер или воспользоваться погружным блендером, чтобы сделать пюре желаемой консистенции. Охлаждение. Дайте пюре остыть до комнатной температуры.

Дайте пюре остыть до комнатной температуры. Хранение. Яблочно-банановое пюре хранится в герметичном контейнере в холодильнике до недели.

Яблочно-банановое пюре. Фото: @The3-MinuteHealth168

Это пюре можно использовать в качестве самостоятельного десерта или добавлять в каши, йогурты и выпечку.

Ранее мы предлагали рецепт низкокалорийного бананового десерта без сахара.



Также рассказывали, как приготовить яблочное пюре без сахара с корицей.