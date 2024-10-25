Як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — простий та перевірений спосіб

Філе оселедця. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Хочете швидко і без зусиль почистити оселедець? Ми розповімо перевірений спосіб, який допоможе вам позбавитися кісток і підготувати рибу лише за хвилину. Легко, швидко і без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

оселедець — 1 шт.

Спосіб приготування

Дошку можна обернути в кілька пакетів, щоб не забруднити її. У оселедця відрізати голову та розрізати живіт. Дістати нутрощі.

Нутрощі риби. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Оселедець промити під водою. Вказівним пальцем з одного боку виймаємо кілька ребер, потім двома пальцями проводимо під хребтом і в такий спосіб виймаємо його. Відрізаємо кінчик хвоста.

Ціла риба. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Усі кісточки мають залишитися на хребті. На самому філе може залишитися кілька ребер, які можна легко забрати. Ножем усунути темні частини.

Хребет риби. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі необхідно зняти шкірку з філе. Таким чином у вас вийде дуже швидко і просто почистити оселедець.

Шкірка риби. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

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Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.