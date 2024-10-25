Как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — простой и проверенный способ

Филе селедки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Хотите быстро и без усилий почистить селедку? Мы расскажем проверенный способ, который поможет вам избавиться от костей и подготовить рыбу всего за минуту. Легко, быстро и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

селедка — 1 шт.

Способ приготовления

Досточку можно обернуть в несколько пакетов, чтобы не пачкать ее. У селедки отрезать голову и разрезать живот. Достать внутренности.

Внутренности рыбы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Селедку промыть под водой. Затем указательным пальцем с одной стороны вынимаем несколько ребер, затем двумя пальцами проводим под хребтом и таким образом вынимаем его. Отрезаем кончик хвоста.

Целая рыба. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все косточки должны остаться на хребте. На самом филе может остаться несколько ребер, которые можно легко убрать. Ножом убрать темные части.

Позвоночник рыбы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо снять шкурку с филе. Таким образом у вас получится очень быстро и просто почистить селедку.

Кожица рыбы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы публиковали лайфхак от Клопотенко, в чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат.

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