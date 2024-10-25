Как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — простой и проверенный способ

Как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — проверенный способ
Хотите быстро и без усилий почистить селедку? Мы расскажем проверенный способ, который поможет вам избавиться от костей и подготовить рыбу всего за минуту. Легко, быстро и без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- селедка — 1 шт.
Способ приготовления
Досточку можно обернуть в несколько пакетов, чтобы не пачкать ее. У селедки отрезать голову и разрезать живот. Достать внутренности.
Селедку промыть под водой. Затем указательным пальцем с одной стороны вынимаем несколько ребер, затем двумя пальцами проводим под хребтом и таким образом вынимаем его. Отрезаем кончик хвоста.
Все косточки должны остаться на хребте. На самом филе может остаться несколько ребер, которые можно легко убрать. Ножом убрать темные части.
Далее необходимо снять шкурку с филе. Таким образом у вас получится очень быстро и просто почистить селедку.
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