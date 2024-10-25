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Как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — проверенный способ

25 октября 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — простой и проверенный способ
Филе селедки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите быстро и без усилий почистить селедку? Мы расскажем проверенный способ, который поможет вам избавиться от костей и подготовить рыбу всего за минуту. Легко, быстро и без лишних хлопот. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • селедка — 1 шт.

Способ приготовления 

Досточку можно обернуть в несколько пакетов, чтобы не пачкать ее. У селедки отрезать голову и разрезать живот. Достать внутренности. 

как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту
Внутренности рыбы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Селедку промыть под водой. Затем указательным пальцем с одной стороны вынимаем несколько ребер, затем двумя пальцами проводим под хребтом и таким образом вынимаем его. Отрезаем кончик хвоста. 

как почистить селедку быстро и без костей
Целая рыба. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все косточки должны остаться на хребте. На самом филе может остаться несколько ребер, которые можно легко убрать. Ножом убрать темные части. 

как быстро почистить селедку и без костей
Позвоночник рыбы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо снять шкурку с филе. Таким образом у вас получится очень быстро и просто почистить селедку. 

как быстро почистить селедку быстро
Кожица рыбы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы публиковали лайфхак от Клопотенко, в чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — проверено годами. 

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