Як пофарбувати крашанки на Великдень — натуральний спосіб

Як пофарбувати крашанки на Великдень — знадобиться синя капуста
Хочете пофарбувати крашанки без штучних барвників? Використовуйте синю капусту! Вона надає яйцям красивий синьо-фіолетовий відтінок. Дізнайтеся, як правильно підготувати природний барвник і отримати яскраві кольори.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Тетяна Шліхтенко.
Вам знадобиться:
- яйця — необхідна кількість;
- синя капуста — ½ головки;
- вода — 1 л;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Нарізати капусту дрібними шматочками, залити водою та довести до кипіння. Додати сіль і варити 10 хвилин, щоб вийшов насичений відвар.
Зняти з вогню, влити оцет і перемішати. Обережно опустити у відвар попередньо зварені яйця.
Залишити на кілька годин або на ніч — що довше вони пробудуть у розчині, то інтенсивніший буде колір.
Вийняти, обсушити та натерти рослинною олією для блиску.
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