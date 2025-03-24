Як пофарбувати крашанки на Великдень — натуральний спосіб

Сині крашанки та капуста. Фото: з мережі

Хочете пофарбувати крашанки без штучних барвників? Використовуйте синю капусту! Вона надає яйцям красивий синьо-фіолетовий відтінок. Дізнайтеся, як правильно підготувати природний барвник і отримати яскраві кольори.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Тетяна Шліхтенко.

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Вам знадобиться:

яйця — необхідна кількість;

синя капуста — ½ головки;

вода — 1 л;

оцет 9% — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати капусту дрібними шматочками, залити водою та довести до кипіння. Додати сіль і варити 10 хвилин, щоб вийшов насичений відвар.

Синя капуста. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Зняти з вогню, влити оцет і перемішати. Обережно опустити у відвар попередньо зварені яйця.



Синя капуста та сіль. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Залишити на кілька годин або на ніч — що довше вони пробудуть у розчині, то інтенсивніший буде колір.

Сині яйця. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Вийняти, обсушити та натерти рослинною олією для блиску.

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