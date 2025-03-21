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Всього два інгредієнта — ізумрудні мармурові яйця на Великдень

21 березня 2025 20:47
Марина Євтягіна - Редактор
Мармурові яйця на Великдень — секретний рецепт приготування крашанок
Ізумрудні крашанки. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte
Марина Євтягіна - Редактор

Незвичайні крашанки з ефектом ізумрудного мармуру. Достатньо додати у воду всього кілька натуральних інгредієнтів, і Великодні яйця набудуть особливого вигляду. Розповідаємо, як це зробити легко та без хімії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Natürliche Rezepte

Вам знадобиться:

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  • яйця — 10 шт.;
  • куркума — 2 ч. л.;
  • чай каркаде — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Викласти яйця у каструлю, залити водою. Додати сіль, каркаду та куркуму, перемішати.

як пофарбувати яйця куркумою та каркаде
Яйця та сіль. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Довести до кипіння, варити 10 хвилин. Зняти з плити.

як пофарбувати яйця каркаде
Куркума та каркаде. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

алишити в розчині на 2 години для насиченого фарбування. Готові крашанки протерти олією для блиску.

як пофарбувати яйця куркумою та каркаде на Великдень
Зелені крашанки. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

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