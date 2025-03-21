Мармурові яйця на Великдень — секретний рецепт приготування крашанок

Всього два інгредієнта — ізумрудні мармурові яйця на Великдень
Незвичайні крашанки з ефектом ізумрудного мармуру. Достатньо додати у воду всього кілька натуральних інгредієнтів, і Великодні яйця набудуть особливого вигляду. Розповідаємо, як це зробити легко та без хімії.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Natürliche Rezepte.
Вам знадобиться:
- яйця — 10 шт.;
- куркума — 2 ч. л.;
- чай каркаде — 3 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Викласти яйця у каструлю, залити водою. Додати сіль, каркаду та куркуму, перемішати.
Довести до кипіння, варити 10 хвилин. Зняти з плити.
алишити в розчині на 2 години для насиченого фарбування. Готові крашанки протерти олією для блиску.
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