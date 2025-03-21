Мармурові яйця на Великдень — секретний рецепт приготування крашанок

Ізумрудні крашанки. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Незвичайні крашанки з ефектом ізумрудного мармуру. Достатньо додати у воду всього кілька натуральних інгредієнтів, і Великодні яйця набудуть особливого вигляду. Розповідаємо, як це зробити легко та без хімії.



Рецепт опублікували на YouTube каналі Natürliche Rezepte.

Вам знадобиться:

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яйця — 10 шт.;

куркума — 2 ч. л.;

чай каркаде — 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Викласти яйця у каструлю, залити водою. Додати сіль, каркаду та куркуму, перемішати.

Яйця та сіль. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Довести до кипіння, варити 10 хвилин. Зняти з плити.

Куркума та каркаде. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

алишити в розчині на 2 години для насиченого фарбування. Готові крашанки протерти олією для блиску.

Зелені крашанки. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

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