Тісто на Пасху, яке шукають всі — перевірений рецепт господинь

Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Секрет смачної паски — правильне тісто, яке виходить пухким, м’яким і довго не черствіє. Цей перевірений рецепт уже багато років допомагає господиням готувати ідеальну випічку до Великодня. Завдяки вдало підібраним пропорціям та ретельному замішуванню ваша паска буде ароматною та надзвичайно смачною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно вищого ґатунку — 2,1 кг;

тепле молоко — 600 мл;

мокрі дріжджі — 90 г;

жирні вершки — 200 г;

цукор — 400 г;

вершкове масло — 100 г;

маргарин — 100 г;

олія — 30 мл;

яйця — 6 шт.;

жовтки — 6 шт.;

родзинки — 150 г;

сіль — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

цедра лимонів — 2 шт.;

цедра апельсина — 1 шт.;

ромова есенція (за бажанням) — 1 шт.;

смалець — для змащування форм.

Глазур:

цукрова пудра — 300 г;

желатин — 10 г;

вода для желатину — 60 мл;

вода для пудри — 60 мл;

лимонний сік — 5-8 крапель.

Спосіб приготування

Приготування опари. Спочатку просіяти борошно, у глибоку миску викласти дріжджі, 1 ст. л. цукру, трохи теплого молока та 4 ст. л. борошна. Перемішати до однорідності, накрити харчовою плівкою та залишити у теплому місці, поки опара не підніметься.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Приготування тіста. У мисці змішати 6 яєць та 6 жовтків, додати сіль, цукор та ванільний цукор. Збити міксером до пишної маси. З лимонів та апельсина натерти цедру.

Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

До просіяного борошна додати готову опару, залишки молока, збиті яйця з цукром, розтоплене масло з маргарином, вершки, куркуму та трохи освяченої води. Додати цедру та розпочати вимішування тіста. Коли тісто стане більш еластичним, додати родзинки, ромову есенцію та олію. Замішувати тісто, поки воно не перестане липнути до рук (приблизно 25 хвилин). Присипати тісто борошном, накрити та залишити у теплому місці на 45 хвилин.

Паски у формах. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати форми для випікання, змастивши їх смальцем. Тісто, що підійшло, викласти на присипану борошном поверхню, злегка підмісити. Поділити на порції, щоб кожна займала 1/3 форми. Сформувати колобки, викласти у форми та залишити у теплому місці ще на 30 хвилин, щоб паски піднялися.

Випікати у розігрітій до 180°C духовці:

великі паски — до 1 год. 30 хвилин;

маленькі паски — до 40 хвилин.

Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою. Готові паски залишити у формах на кілька хвилин, щоб вони трохи охололи.

Приготування глазурі. Фото: smachnenke.com.ua

Приготування глазурі. У каструлю всипати цукрову пудру, влити воду та поставити на маленький вогонь. Постійно помішувати до однорідної маси, не доводячи до кипіння. Перелити суміш у миску, додати желатин і лимонний сік, збити міксером до густої консистенції.

Готова паска. Фото: smachnenke.com.ua

Нанести глазур на паски, прикрасити за бажанням. Готово! Паска за цим рецептом виходить ніжною, ароматною та довго залишається м’якою.

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