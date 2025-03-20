Тесто на Пасху, которое ищут все — проверенный рецепт хозяек

Домашние куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Секрет вкусной паски — правильное тесто, которое получается пышным, мягким и долго не черствеет. Этот проверенный рецепт уже много лет помогает хозяйкам готовить идеальную выпечку к Пасхе. Благодаря удачно подобранным пропорциям и тщательному замешиванию ваша паска будет ароматной и очень вкусной.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мука высшего сорта — 2,1 кг;

теплое молоко — 600 мл;

мокрые дрожжи — 90 г;

жирные сливки — 200 г;

сахар — 400 г;

сливочное масло — 100 г;

маргарин — 100 г;

масло — 30 мл;

яйца — 6 шт.;

желтки — 6 шт.;

изюм — 150 г;

соль — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

цедра лимонов — 2 шт.;

цедра апельсина — 1 шт.;

ромовая эссенция (по желанию) — 1 шт.;

смалец — для смазывания форм.

Глазурь:

сахарная пудра — 300 г;

желатин — 10 г;

вода для желатина — 60 мл;

вода для пудры — 60 мл;

лимонный сок — 5-8 капель.

Способ приготовления

Приготовление опары. Сначала просеять муку, в глубокую миску выложить дрожжи, 1 ст. л. сахара, немного теплого молока и 4 ст. л. муки. Перемешать до однородности, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте, пока опара не поднимется.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовление теста. В миске смешать 6 яиц и 6 желтков, добавить соль, сахар и ванильный сахар. Взбить миксером до пышной массы. С лимонов и апельсина натереть цедру.

Тесто для пасхального кулича. Фото: smachnenke.com.ua

К просеянной муке добавить готовую опару, остатки молока, взбитые яйца с сахаром, растопленное масло с маргарином, сливки, куркуму и немного освященной воды. Добавить цедру и начать вымешивание теста. Когда тесто станет более эластичным, добавить изюм, ромовую эссенцию и масло. Замешивать тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам (примерно 25 минут). Присыпать тесто мукой, накрыть и оставить в теплом месте на 45 минут.

Паски в формах. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить формы для выпекания, смазав их смальцем. Подошедшее тесто выложить на присыпанную мукой поверхность, слегка подмесить. Поделить на порции, чтобы каждая занимала 1/3 формы. Сформировать колобки, выложить в формы и оставить в теплом месте еще на 30 минут, чтобы куличи поднялись.

Выпекать в разогретой до 180°C духовке:

большие куличи — до 1 часа 30 минут;

маленькие куличи — до 40 минут.

Готовность проверять деревянной шпажкой. Готовые куличи оставить в формах на несколько минут, чтобы они немного остыли.

Приготовление глазури. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовление глазури. В кастрюлю всыпать сахарную пудру, влить воду и поставить на маленький огонь. Постоянно помешивать до однородной массы, не доводя до кипения. Перелить смесь в миску, добавить желатин и лимонный сок, взбить миксером до густой консистенции.

Готовая пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Нанести глазурь на куличи, украсить по желанию. Готово! Пасха по этому рецепту получается нежной, ароматной и долго остается мягкой.

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