Як прикрасити паски на Великдень 2024 року — 12 найкращих ідей

Донька з мамою прикрашають паску. Фото: Pexels

Наближається важливий для кожного вірянина день — Великдень. До цього великого та світлого свята українці традиційно випікають паски. Їх обов'язково прикрашають. Та оздоблення у вигляді білої глазурі та літер "ХВ" давно вже застарілі. Сьогодні декорувати святкову випічку можна по-різному.

Новини.LIVE пропонує 12 оригінальних та сучасних ідей, як красиво прикрасити паску на Великдень 2024 року.

Читайте також:

Створення декору для великодньої паски — кілька корисних порад

Цей процес вимагає певного часу, тож виділіть кілька годин на те, щоб зробити красиву великодню випічку своєї мрії.

Не варто вигадувати щось надто складне чи нереалістичне: складні малюнки, чи орнаменти. Красиво та оригінально оздобити паску можна простими способами, не витрачаючи на декор багато коштів.

Обирайте перевірені рецепти глазурі. Вона має бути гладкою і щільною, не кришитися і довго триматися. Замість глазурі можна також використовувати меренгу або ж шоколад.

12 ідей декору паски на Великдень 2024 року

1. Патріотичний декор

Ми вирішили спершу розповісти саме про цей декор, адже він досі залишається актуальним і гріє душу кожному українцю.

Можна пофарбувати глазур харчовою фарбою у жовтий та синій колір. Можна придбати їстівні квіти жовтого та синього кольору.

Також можна обрати будь-яку патріотичну символіку. Ще одна мінімалістична ідея — підв'язати пасочки стрічками у кольорах українського прапора.

Оздоблені паски у патріотичному стилі. Колаж: Новини.LIVE

2. Етнічні

Українські етнічні мотиви мають оригінальний й дуже гарний вигляд. При цьому для цього необов'язково вимальовувати складні орнаменти, можна використати флористичні, до прикладу їстівні маки або ж навіть засушені квіти.

Якщо ви маєте художні здібності, можете спробувати полтавську гладь або петриківський розпис.

Оздоблені паски. Колаж: Новини.LIVE

3. Прованс

Паски в стилі Прованс будуть естетичними та дуже ніжними. Таку випічку можна прикрасити, до прикладу, сушеними гілочками лаванди або свіжими гілочками розмарину.

Паска на Великдень. Фото: google.com

4. Свіжі квіти та сухоцвіти

Цей варіант прикраси не їстівний, проте виглядає дуже естетично. Краще використовувати сухі або злегка підсушені квіти, аби вони не розмочили глазур. Але якщо ви все ж вирішили використати свіжі квіти, то краще брати звичні садові, не польові, адже вони контактуватимуть із харчовим продуктом.

Паски прикрашені квітами. Колаж: Новини.LIVE

5. Пряники

Можна придбати різні пряники у формі великодніх символів (зайчики, яєчка, курчата) і прикрасити паску ними. Це досить просто та швидко. А виглядатиме доволі сучасно та оригінально.

6. Декор із сухофруктами та цукатами

Це може бути не тільки красиво, а й дуже смачно. Для такого простого декору можна брати:

різноколірні драже;

цукрові кульки;

сухофрукти;

горіхи;

посипання різних форм і видів.

Також можна погратися з кольором глазурі за допомогою харчових барвників.

Прикрашена паска. Фото: pixabay.com

Паски з цукатами та сухофруктами. Фото: istockphoto.com

7. Макарони (macaron)

Це дуже вишуканий французький десерт, який легко може стати розкішним декором до великодньої паски. Можна брати різні розміри, а щоб було ще гарніше декорувати мініатюрними безе та намистинами з цукру. Але, слід врахувати, що такий декор може вийти достатньо дорогим.

Паски прикрашені макаронами. Фото: google.com

Паски прикрашені макаронами. Колаж: Новини.LIVE

8. Свіжі ягоди та фрукти

Така прикраса ніби слугуватиме нагадуванням, що літо вже близько. Дуже гарний вигляд матиме полуниця, лохина, ожина, малина, фізаліс. Щоб декор був більш довершений, додайте зелені гілочки розмарину або м'яти.

Паски прикрашені ягодами. Колаж: Новини.LIVE

9. Шоколадні й карамельні прикраси

Шоколад та карамель — це завжди величезне поле для фантазії. Можете придбати ваші улюблені цукерки або шоколадні батончики та закріпити їх зверху паски. Також у продажу можна знайти різні шоколадки та цукерки у формі яєць.

Паски прикрашені солодощами. Колаж: Новини.LIVE

10. Декор з маршмелоу

Зараз популярності у соцмережі набирає декор з маршмелоу. Якщо взяти цей смаколик та, до прикладу, звичайне печиво соломку, то можна зробити гілочки верби. В інтернеті можна знайти й інші цікаві ідеї, як прикрасити паски маршмелоу.

11. Горіхи

Один з найпростіших, але досить ефектних способів прикрасити паски — горіхи. Цілі половинки волоського, мигдаль або кеш'ю можуть стати оригінальним оздобленням. Звичайно до горіхів можна додати сухофрукти або шоколад.

Паски прикрашені горіхами. Фото: simya.com.ua

12. Меренга

Швейцарська меренга на великодній пасці також буде мати вишуканий та оригінальний вигляд. А головне — вона швидка у приготуванні, не кришиться та не липне. Щоб було ще цікавіше, її можна злегка обпалити пальником.

Паски прикрашені маренгою. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми ділилися рецептом найсмачнішої сирної паски, яку не треба випікати.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можна працювати на городі у Страсний тиждень та Великдень.

Також радимо дізнатися, чи матимуть громадяни України додатковий вихідний у травні на Великдень.