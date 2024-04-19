Как украсить куличи на Пасху в 2024 году — 12 лучших идей

Дочь с мамой украшают кулич. Фото: Pexels

Приближается важный для каждого верующего день — Пасха. К этому большому и светлому празднику украинцы традиционно выпекают куличи. Их обязательно украшают. Но декор в виде белой глазури и букв "ХВ" давно уже устарели. Сегодня украшать праздничную выпечку можно по-разному.

Новини.LIVE предлагает 12 оригинальных и современных идей, как красиво украсить куличи на Пасху в 2024 году.

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Этот процесс требует определенного времени, поэтому выделите несколько часов для того, чтобы сделать красивую пасхальную выпечку своей мечты.

Не стоит придумывать что-то слишком сложное или нереалистичное: сложные рисунки или орнаменты. Красиво и оригинально украсить кулич можно простыми способами, не тратя на декор много средств.

Выбирайте проверенные рецепты глазури. Она должна быть гладкой и плотной, не крошиться и долго держаться. Вместо глазури можно также использовать меренгу или шоколад.

12 идей декора кулича на Пасху в 2024 году

1. Патриотический декор

Мы решили сначала рассказать именно об этом декоре, ведь он до сих пор остается актуальным и греет душу каждому украинцу.

Можно покрасить глазурь пищевой краской в желтый и синий цвет. Можно приобрести съедобные цветы желтого и синего цвета.

Можно также выбрать любую патриотическую символику. Еще одна минималистическая идея — подвязать лентами в цветах украинского флага.

Украшенные куличи в патриотическом стиле. Коллаж: Новини.LIVE

2. Этнические

Украинские этнические мотивы выглядят оригинально и очень красиво. При этом для этого необязательно вырисовывать сложные орнаменты, можно использовать флористические, например съедобные маки или даже засушенные цветы.

Если у вас есть художественные способности, можете попробовать полтавскую гладь или петриковскую роспись.

Украшенные куличи. Коллаж: Новини.LIVE

3. Прованс

Куличи в стиле Прованс будут эстетическими и очень нежными. Такую выпечку можно украсить, например, сушеными веточками лаванды или свежими веточками розмарина.

Кулич на Пасху. Фото: google.com

4. Свежие цветы и сухоцветы

Этот вариант украшения не съедобен, однако смотрится очень эстетично. Лучше использовать сухие или слегка подсушенные цветы, чтобы они не размочили глазурь. Но если вы все же решили использовать свежие цветы, то лучше брать привычные садовые, не полевые, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом.

Куличи украшенные цветами. Коллаж: Новини.LIVE

5. Пряники

Можно приобрести различные пряники в форме пасхальных символов (зайчики, яички, цыплята) и украсить кулич ими. Это достаточно просто и быстро. А будет выглядеть довольно современно и оригинально.

6. Декор с сухофруктами и цукатами

Это может быть не только красиво, но и очень вкусно. Для такого простого декора можно брать:

разноцветные драже;

сахарные шарики;

сухофрукты;

орехи;

посыпка разных форм и видов.

Также можно поиграть с цветом глазури с помощью пищевых красителей.

Украшенный кулич. Фото: pixabay.com

Куличи с цукатами и сухофруктами. Фото: istockphoto.com

7. Макароны (macaron)

Этот изысканный французский десерт легко может стать роскошным декором к пасхальному куличу. Можно брать разные размеры, а чтобы было еще красивее декорировать миниатюрными безе и бусинами из сахара. Но, следует учесть, что такой декор может получиться достаточно дорогим.

Куличи украшенные макаронами. Фото: google.com

Куличи украшенные макаронами. Коллаж: Новини.LIVE

8. Свежие ягоды и фрукты

Такое украшение будто послужит напоминанием, что лето уже близко. Очень красиво будет выглядеть клубника, голубика, ежевика, малина, физалис. Чтобы декор был более совершенным, добавьте зеленые веточки розмарина или мяты.

Куличи украшенные ягодами. Коллаж: Новини.LIVE

9. Шоколадные и карамельные украшения

Шоколад и карамель — это всегда огромное поле для фантазии. Можете приобрести ваши любимые конфеты или шоколадные батончики и закрепить их сверху кулича. Также в продаже можно найти разные шоколадки и конфеты в форме яиц.

Куличи украшенные сладостями. Коллаж: Новини.LIVE

10. Декор из маршмеллоу

Сейчас популярность в соцсети набирает декор из маршмеллоу. Если взять эту вкусняшку и, к примеру, обычное печенье соломку, то можно сделать веточки ивы. В интернете можно найти и другие интересные идеи, как украсить куличи маршмеллоу.

11. Орехи

Один из самых простых, но достаточно эффектных способов украсить куличи — орехи. Целые половинки грецкого, миндаль или кешью могут стать оригинальным декором. Обычно к орехам можно добавить сухофрукты или шоколад.

Куличи украшенные орехами. Фото: simya.com.ua

12. Меренга

Швейцарская меренга на пасхальной пасхе также будет выглядеть изысканно и оригинально. А главное, она быстрая в приготовлении, не крошится и не липнет. Чтобы было еще интереснее, ее можно слегка обжечь горелкой.

Куличи украшенные маренгой. Коллаж: Новини.LIVE

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Напомним, мы рассказывали, можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху.

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