Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Украшаем куличи на Пасху 2024 — 12 идей, которые поразят даже прихотливых arrow

Украшаем куличи на Пасху 2024 — 12 идей, которые поразят даже прихотливых

19 апреля 2024 08:02
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как украсить куличи на Пасху в 2024 году — 12 лучших идей
Дочь с мамой украшают кулич. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Приближается важный для каждого верующего день — Пасха. К этому большому и светлому празднику украинцы традиционно выпекают куличи. Их обязательно украшают. Но декор в виде белой глазури и букв "ХВ" давно уже устарели. Сегодня украшать праздничную выпечку можно по-разному.

Новини.LIVE предлагает 12 оригинальных и современных идей, как красиво украсить куличи на Пасху в 2024 году.

Читайте также:

Создание декора для пасхального кулича — несколько полезных советов

Этот процесс требует определенного времени, поэтому выделите несколько часов для того, чтобы сделать красивую пасхальную выпечку своей мечты.

Не стоит придумывать что-то слишком сложное или нереалистичное: сложные рисунки или орнаменты. Красиво и оригинально украсить кулич можно простыми способами, не тратя на декор много средств.

Выбирайте проверенные рецепты глазури. Она должна быть гладкой и плотной, не крошиться и долго держаться. Вместо глазури можно также использовать меренгу или шоколад.

12 идей декора кулича на Пасху в 2024 году

1. Патриотический декор

Мы решили сначала рассказать именно об этом декоре, ведь он до сих пор остается актуальным и греет душу каждому украинцу.

Можно покрасить глазурь пищевой краской в желтый и синий цвет. Можно приобрести съедобные цветы желтого и синего цвета.

Можно также выбрать любую патриотическую символику. Еще одна минималистическая идея — подвязать лентами в цветах украинского флага.

 

Как украсить кулич в патриотическом стиле
Украшенные куличи в патриотическом стиле. Коллаж: Новини.LIVE

2. Этнические 

Украинские этнические мотивы выглядят оригинально и очень красиво. При этом для этого необязательно вырисовывать сложные орнаменты, можно использовать флористические, например съедобные маки или даже засушенные цветы.

Если у вас есть художественные способности, можете попробовать полтавскую гладь или петриковскую роспись.

 

Как украсить кулич этническими орнаментами
Украшенные куличи. Коллаж: Новини.LIVE

 

3. Прованс

Куличи в стиле Прованс будут эстетическими и очень нежными. Такую выпечку можно украсить, например, сушеными веточками лаванды или свежими веточками розмарина.

 

Как украсить пасху на Пасху 2024
Кулич на Пасху. Фото: google.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia (@juliradionova)

4. Свежие цветы и сухоцветы

Этот вариант украшения не съедобен, однако смотрится очень эстетично. Лучше использовать сухие или слегка подсушенные цветы, чтобы они не размочили глазурь. Но если вы все же решили использовать свежие цветы, то лучше брать привычные садовые, не полевые, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом.

 

Как украсить кулич цветами
Куличи украшенные цветами. Коллаж: Новини.LIVE

5. Пряники

Можно приобрести различные пряники в форме пасхальных символов (зайчики, яички, цыплята) и украсить кулич ими. Это достаточно просто и быстро. А будет выглядеть довольно современно и оригинально.

 

 

6. Декор с сухофруктами и цукатами

Это может быть не только красиво, но и очень вкусно. Для такого простого декора можно брать:

  • разноцветные драже;
  • сахарные шарики;
  • сухофрукты;
  • орехи;
  • посыпка разных форм и видов.

Также можно поиграть с цветом глазури с помощью пищевых красителей.

 

Как украсить куличи сухофруктами.
Украшенный кулич. Фото: pixabay.com
Как красиво украсить куличами орехами и цукатами.
Куличи с цукатами и сухофруктами. Фото: istockphoto.com

7. Макароны (macaron)

Этот изысканный французский десерт легко может стать роскошным декором к пасхальному куличу. Можно брать разные размеры, а чтобы было еще красивее декорировать миниатюрными безе и бусинами из сахара. Но, следует учесть, что такой декор может получиться достаточно дорогим.

 

Как украсить пасхальную выпечку
Куличи украшенные макаронами. Фото: google.com
Современный декор для ремней: как украсить
Куличи украшенные макаронами. Коллаж: Новини.LIVE

 

8. Свежие ягоды и фрукты

Такое украшение будто послужит напоминанием, что лето уже близко. Очень красиво будет выглядеть клубника, голубика, ежевика, малина, физалис. Чтобы декор был более совершенным, добавьте зеленые веточки розмарина или мяты.

 

Какими ягодами украсить куличи
Куличи украшенные ягодами. Коллаж: Новини.LIVE

9. Шоколадные и карамельные украшения

Шоколад и карамель — это всегда огромное поле для фантазии. Можете приобрести ваши любимые конфеты или шоколадные батончики и закрепить их сверху кулича. Также в продаже можно найти разные шоколадки и конфеты в форме яиц.

 

Как украсить куличи сладостями
Куличи украшенные сладостями. Коллаж: Новини.LIVE

10. Декор из маршмеллоу

Сейчас популярность в соцсети набирает декор из маршмеллоу. Если взять эту вкусняшку и, к примеру, обычное печенье соломку, то можно сделать веточки ивы. В интернете можно найти и другие интересные идеи, как украсить куличи маршмеллоу.

 

11. Орехи

Один из самых простых, но достаточно эффектных способов украсить куличи — орехи. Целые половинки грецкого, миндаль или кешью могут стать оригинальным декором. Обычно к орехам можно добавить сухофрукты или шоколад.

 

Как украсить куличи орехами
Куличи украшенные орехами. Фото: simya.com.ua

12. Меренга

Швейцарская меренга на пасхальной пасхе также будет выглядеть изысканно и оригинально. А главное, она быстрая в приготовлении, не крошится и не липнет. Чтобы было еще интереснее, ее можно слегка обжечь горелкой.

 

Создание декора для пасхального кулича
Куличи украшенные маренгой. Коллаж: Новини.LIVE

 

Раньше мы делились рецептом самого вкусного творожного кулича, который не нужно выпекать.

Напомним, мы рассказывали, можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху.

Также советуем узнать, будет ли у граждан Украины дополнительный выходной в мае на Пасху.

праздники
лайфхаки
советы
кулич
украшения
Пасха-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость