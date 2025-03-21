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Всего два ингредиента — изумрудные мраморные яйца на Пасху

21 марта 2025 20:47
Марина Евтягина - Редактор
Мраморные яйца на Пасху — секретный рецепт приготовления пасхальных яиц
Изумрудные пасхальные яйца. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte
Марина Евтягина - Редактор

Необычные пасхальные яйца с эффектом изумрудного мрамора. Достаточно добавить в воду всего несколько натуральных ингредиентов, и пасхальные яйца приобретут особый вид. Рассказываем, как это сделать легко и без химии.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Natürliche Rezepte.

Вам понадобится:

Читайте также:
  • яйца — 10 шт.;
  • куркума — 2 ч. л.;
  • чай каркаде — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Выложить яйца в кастрюлю, залить водой. Добавить соль, каркаде и куркуму, перемешать.

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Яйца и соль. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Довести до кипения, варить 10 минут. Снять с плиты.

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Куркума и каркаде. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Оставить в растворе на 2 часа для насыщенного окрашивания. Готовые пасхальные яйца протереть маслом для блеска.

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Зеленые пасхальные яйца. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Ранее мы делились рецептом самой вкусной творожной паски, которую не надо выпекать.

Напомним, мы рассказывали, можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху.

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