Мраморные яйца на Пасху — секретный рецепт приготовления пасхальных яиц

Всего два ингредиента — изумрудные мраморные яйца на Пасху
Необычные пасхальные яйца с эффектом изумрудного мрамора. Достаточно добавить в воду всего несколько натуральных ингредиентов, и пасхальные яйца приобретут особый вид. Рассказываем, как это сделать легко и без химии.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Natürliche Rezepte.
Вам понадобится:
- яйца — 10 шт.;
- куркума — 2 ч. л.;
- чай каркаде — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Выложить яйца в кастрюлю, залить водой. Добавить соль, каркаде и куркуму, перемешать.
Довести до кипения, варить 10 минут. Снять с плиты.
Оставить в растворе на 2 часа для насыщенного окрашивания. Готовые пасхальные яйца протереть маслом для блеска.
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