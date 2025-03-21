Мраморные яйца на Пасху — секретный рецепт приготовления пасхальных яиц

Изумрудные пасхальные яйца. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Необычные пасхальные яйца с эффектом изумрудного мрамора. Достаточно добавить в воду всего несколько натуральных ингредиентов, и пасхальные яйца приобретут особый вид. Рассказываем, как это сделать легко и без химии.



Рецепт опубликовали на YouTube канале Natürliche Rezepte.

Вам понадобится:

Читайте также:

яйца — 10 шт.;

куркума — 2 ч. л.;

чай каркаде — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Выложить яйца в кастрюлю, залить водой. Добавить соль, каркаде и куркуму, перемешать.

Яйца и соль. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Довести до кипения, варить 10 минут. Снять с плиты.

Куркума и каркаде. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Оставить в растворе на 2 часа для насыщенного окрашивания. Готовые пасхальные яйца протереть маслом для блеска.

Зеленые пасхальные яйца. Фото: Скриншот YouTube @Natürliche Rezepte

Ранее мы делились рецептом самой вкусной творожной паски, которую не надо выпекать.

Напомним, мы рассказывали, можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху.