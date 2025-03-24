Как покрасить крашенки на Пасху — натуральный способ

Как покрасить яйца на Пасху — понадобится синяя капуста
Хотите покрасить пасхальные яйца без искусственных красителей? Используйте синюю капусту! Она придает яйцам красивый сине-фиолетовый оттенок. Узнайте, как правильно подготовить природный краситель и получить яркие цвета.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице Татьяна Шлихтенко.
Вам понадобится:
- яйца — необходимое количество;
- синяя капуста — ½ головки;
- вода — 1 л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Нарезать капусту мелкими кусочками, залить водой и довести до кипения. Добавить соль и варить 10 минут, чтобы получился насыщенный отвар.
Снять с огня, влить уксус и перемешать. Осторожно опустить в отвар предварительно сваренные яйца.
Оставить на несколько часов или на ночь — чем дольше они пробудут в растворе, тем интенсивнее будет цвет.
Вынуть, обсушить и натереть растительным маслом для блеска.
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