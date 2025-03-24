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Как покрасить яйца на Пасху — понадобится синяя капуста

24 марта 2025 20:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как покрасить крашенки на Пасху — натуральный способ
Синие крашанки и капуста. Фото: из сети
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите покрасить пасхальные яйца без искусственных красителей? Используйте синюю капусту! Она придает яйцам красивый сине-фиолетовый оттенок. Узнайте, как правильно подготовить природный краситель и получить яркие цвета.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Татьяна Шлихтенко.

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Вам понадобится:

  • яйца — необходимое количество;
  • синяя капуста — ½ головки;
  • вода — 1 л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать капусту мелкими кусочками, залить водой и довести до кипения. Добавить соль и варить 10 минут, чтобы получился насыщенный отвар.

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Синяя капуста. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Снять с огня, влить уксус и перемешать. Осторожно опустить в отвар предварительно сваренные яйца.

як пофарбувати крашанки на Великдень за допомогою синьої капусти
Синяя капуста и соль. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Оставить на несколько часов или на ночь — чем дольше они пробудут в растворе, тем интенсивнее будет цвет.

як пофарбувати яйця за допомогою синьої капусти
Синие яйца. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Вынуть, обсушить и натереть растительным маслом для блеска.

Ранее мы делились рецептом самой вкусной творожной пасхи, которую не надо выпекать.

Напомним, мы рассказывали, можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху.

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