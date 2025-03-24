Как покрасить крашенки на Пасху — натуральный способ

Синие крашанки и капуста. Фото: из сети

Хотите покрасить пасхальные яйца без искусственных красителей? Используйте синюю капусту! Она придает яйцам красивый сине-фиолетовый оттенок. Узнайте, как правильно подготовить природный краситель и получить яркие цвета.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Татьяна Шлихтенко.

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Вам понадобится:

яйца — необходимое количество;

синяя капуста — ½ головки;

вода — 1 л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать капусту мелкими кусочками, залить водой и довести до кипения. Добавить соль и варить 10 минут, чтобы получился насыщенный отвар.

Синяя капуста. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Снять с огня, влить уксус и перемешать. Осторожно опустить в отвар предварительно сваренные яйца.

Синяя капуста и соль. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Оставить на несколько часов или на ночь — чем дольше они пробудут в растворе, тем интенсивнее будет цвет.

Синие яйца. Фото: скриншот instagram @tatyana_shlikhtenko

Вынуть, обсушить и натереть растительным маслом для блеска.

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