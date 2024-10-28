Як смачно засолити червону рибу вдома — покроковий простий рецепт

Червона риба. Фото: Freepik

Хочете засолити червону рибу вдома, щоб смак був, як у ресторанній страві? Цей простий рецепт допоможе вам зробити це легко та швидко, зберігши всі її корисні властивості й неперевершений смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

червона риба;

4 столові ложки солі;

4 столові ложки цукру;

суміш перців (за бажанням).

Спосіб приготування

Ретельно промийте червону рибу під водою та очистіть її від луски. Обріжте по боках та за необхідності дістаньте з неї всі кісточки. Знову промийте під водою та за допомогою серветки чи паперового рушника приберіть з неї всю зайву вологу.

Сира риба. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Поєднайте разом сіль та цукор у пропорціях один до одного. В цьому рецепті — 4 столові ложки цукру та 4 столові ложки солі та трішки більше ніж 400 г червоної риби. Якщо у вас риби значно більше, то додайте більше солі та цукру, щоб риба гарно просолилася. За бажанням можна додати ще суміш перців. Це робити необов'язково, але повірте, так ще смачніше.

Риба в солі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Гарно перемішайте між собою сіль та цукор. Візьміть червону рибу та обваліть її у солі з цукром з усіх сторін. Червону рибу залиште у солі мінімум на 12 годин (якщо хочете, щоб червона риба була слабосоленою). Накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 12 годин.

Солона риба. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Якщо ж ви полюбляєте більш солону рибу, то залиште її у солі на добу. Якщо любите дуже солону рибу, то залиште солитися на півтори доби. Загалом, чим довше риба стоятиме, тим солонішою вона буде.

Через 12 годин дістаньте рибу з солі (вона буде дуже твердою) та ретельно промийте її від солі під чистою водою. Приберіть зайву вологу.

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