Как вкусно засолить красную рыбу дома – пошаговый простой рецепт

Красная рыба. Фото: Freepik

Хотите засолить красную рыбу дома, чтобы вкус был, как в ресторанном блюде? Этот простой рецепт поможет вам сделать это легко и быстро, сохранив все ее полезные свойства и непревзойденный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

красная рыба;

4 столовые ложки соли;

4 столовые ложки сахара;

смесь перцев (по желанию).

Способ приготовления

Тщательно промойте красную рыбу под водой и очистите ее от чешуи. Обрежьте по бокам и при необходимости достаньте из нее все косточки. Снова промойте под водой и с помощью салфетки или бумажного полотенца уберите всю лишнюю влагу.

Сырая рыба. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Смешайте соль и сахар в пропорциях друг к другу. В этом рецепте — 4 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки соли и чуть больше 400 г красной рыбы. Если у вас рыбы гораздо больше, то добавьте больше соли и сахара, чтобы рыба хорошо просолилась. По желанию можно добавить еще смесь перцев. Это делать необязательно, но поверьте, так еще вкуснее.

Рыба в соли. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Хорошо размешайте между собой соль и сахар. Возьмите красную рыбу и обвалите ее в соли с сахаром со всех сторон. Красную рыбу оставьте в соли минимум на 12 часов (если хотите, чтобы красная рыба была слабосоленой). Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 12 часов.

Соленая рыба. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Если вы любите более соленую рыбу, то оставьте ее в соли в сутки. Если любите очень соленую рыбу, то оставьте солиться на полтора дня. В общем, чем дольше рыба будет стоять, тем соленее она будет.

Через 12 часов достаньте рыбу из соли (она будет очень жесткой) и тщательно промойте ее от соли под чистой водой. Уберите лишнюю влагу.

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