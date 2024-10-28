Как вкусно засолить красную рыбу дома – пошаговый простой рецепт

Как засолить красную рыбу дома — простой и вкусный рецепт
Хотите засолить красную рыбу дома, чтобы вкус был, как в ресторанном блюде? Этот простой рецепт поможет вам сделать это легко и быстро, сохранив все ее полезные свойства и непревзойденный вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- красная рыба;
- 4 столовые ложки соли;
- 4 столовые ложки сахара;
- смесь перцев (по желанию).
Способ приготовления
Тщательно промойте красную рыбу под водой и очистите ее от чешуи. Обрежьте по бокам и при необходимости достаньте из нее все косточки. Снова промойте под водой и с помощью салфетки или бумажного полотенца уберите всю лишнюю влагу.
Смешайте соль и сахар в пропорциях друг к другу. В этом рецепте — 4 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки соли и чуть больше 400 г красной рыбы. Если у вас рыбы гораздо больше, то добавьте больше соли и сахара, чтобы рыба хорошо просолилась. По желанию можно добавить еще смесь перцев. Это делать необязательно, но поверьте, так еще вкуснее.
Хорошо размешайте между собой соль и сахар. Возьмите красную рыбу и обвалите ее в соли с сахаром со всех сторон. Красную рыбу оставьте в соли минимум на 12 часов (если хотите, чтобы красная рыба была слабосоленой). Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 12 часов.
Если вы любите более соленую рыбу, то оставьте ее в соли в сутки. Если любите очень соленую рыбу, то оставьте солиться на полтора дня. В общем, чем дольше рыба будет стоять, тем соленее она будет.
Через 12 часов достаньте рыбу из соли (она будет очень жесткой) и тщательно промойте ее от соли под чистой водой. Уберите лишнюю влагу.
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