Як засолити скумбрію в домашніх умовах – покроковий бюджетний рецепт

Як засолити скумбрію в домашніх умовах — смачніше та бюджетніше, ніж у магазині
Хочете скуштувати смачну та ароматну скумбрію, приготовлену вдома? Цей рецепт засолювання в домашніх умовах зробить її соковитим і насиченим, а смак точно перевершить магазинні варіанти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Секрети на Одеській кухні.
Вам знадобиться:
- скумбрія 2 шт;
- сіль 3 ст. ложки;
- цукор 1 ст.ложка;
- щіпка перцю.
Спосіб приготування
Розморожуємо, очищаємо від нутрощів і промиваємо. Просушуємо паперовим рушником. Готуємо суміш із солі, перцю та цукру.
Цією сумішшю натираємо рибу. Загортаємо в пергаментний папір і залишаємо солитися на 24 години в холодильнику.
Через добу рибу треба промити та просушити. Обов'язково дотриматися пропорції солі та цукру.
Цукор не дає пересолитись рибі. Рецепт перевірений. У такий спосіб можна солити будь-яку рибу.
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