Як засолити скумбрію в домашніх умовах – покроковий бюджетний рецепт

Скумбрія та картопля. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Хочете скуштувати смачну та ароматну скумбрію, приготовлену вдома? Цей рецепт засолювання в домашніх умовах зробить її соковитим і насиченим, а смак точно перевершить магазинні варіанти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Секрети на Одеській кухні.

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Вам знадобиться:

скумбрія 2 шт;

сіль 3 ст. ложки;

цукор 1 ст.ложка;

щіпка перцю.

Спосіб приготування

Розморожуємо, очищаємо від нутрощів і промиваємо. Просушуємо паперовим рушником. Готуємо суміш із солі, перцю та цукру.

Чищення скумбрії. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Цією сумішшю натираємо рибу. Загортаємо в пергаментний папір і залишаємо солитися на 24 години в холодильнику.

Риба у солі. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Через добу рибу треба промити та просушити. Обов'язково дотриматися пропорції солі та цукру.

Риба у пергаменті. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Цукор не дає пересолитись рибі. Рецепт перевірений. У такий спосіб можна солити будь-яку рибу.

Солона скумбрія. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

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