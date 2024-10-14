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Як засолити скумбрію в домашніх умовах — смачніше та бюджетніше, ніж у магазині

14 жовтня 2024 00:15
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Як засолити скумбрію в домашніх умовах – покроковий бюджетний рецепт
Скумбрія та картопля. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете скуштувати смачну та ароматну скумбрію, приготовлену вдома? Цей рецепт засолювання в домашніх умовах зробить її соковитим і насиченим, а смак точно перевершить магазинні варіанти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Секрети на Одеській кухні.

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Вам знадобиться:

  • скумбрія 2 шт;
  • сіль 3 ст. ложки;
  • цукор 1 ст.ложка;
  • щіпка перцю.

Спосіб приготування

Розморожуємо, очищаємо від нутрощів і промиваємо. Просушуємо паперовим рушником. Готуємо суміш із солі, перцю та цукру.

як засолити скумбрію
Чищення скумбрії. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Цією сумішшю натираємо рибу. Загортаємо в пергаментний папір і залишаємо солитися на 24 години в холодильнику.

рецепт, як засолити скумбрію
Риба у солі. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Через добу рибу треба промити та просушити. Обов'язково дотриматися пропорції солі та цукру.

як засолити скумбрію вдома
Риба у пергаменті. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Цукор не дає пересолитись рибі. Рецепт перевірений. У такий спосіб можна солити будь-яку рибу.

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Солона скумбрія. Фото: Скріншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

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