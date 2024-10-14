Как засолить скумбрию в домашних условиях — пошаговый бюджетный рецепт

Как засолить скумбрию в домашних условиях — вкуснее и бюджетнее, чем в магазине
Хотите попробовать вкусную и ароматную скумбрию, приготовленную дома? Этот рецепт засолки в домашних условиях сделает её сочной и насыщенной, а вкус точно превзойдет магазинные варианты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Секреты на Одесской кухне.
Вам понадобится:
- скумбрия 2 шт;
- соль 3 ст. ложки;
- сахар 1 ст.ложка;
- щепотка перца.
Способ приготовления
Размораживаем, очищаем от внутренностей и промываем. Просушиваем бумажным полотенцем. Готовим смесь из соли, перца и сахара.
Этой смесью натираем рыбу. Заворачиваем в пергаментную бумагу и оставляем солиться на 24 часа в холодильнике.
Через сутки рыбу надо промыть и просушить. Обязательно соблюсти пропорции соли и сахара.
Сахар не дает пересолиться рыбе. Рецепт проверенный. Таким способом можно солить любую рыбу.
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