Как засолить скумбрию в домашних условиях — пошаговый бюджетный рецепт

Скумбрия и картофель. Фото: Скриншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Хотите попробовать вкусную и ароматную скумбрию, приготовленную дома? Этот рецепт засолки в домашних условиях сделает её сочной и насыщенной, а вкус точно превзойдет магазинные варианты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Секреты на Одесской кухне.

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Вам понадобится:

скумбрия 2 шт;

соль 3 ст. ложки;

сахар 1 ст.ложка;

щепотка перца.

Способ приготовления

Размораживаем, очищаем от внутренностей и промываем. Просушиваем бумажным полотенцем. Готовим смесь из соли, перца и сахара.

Чистка скумбрии. Фото: Скриншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Этой смесью натираем рыбу. Заворачиваем в пергаментную бумагу и оставляем солиться на 24 часа в холодильнике.

Рыба в соли. Фото: Скриншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Через сутки рыбу надо промыть и просушить. Обязательно соблюсти пропорции соли и сахара.

Рыба в пергаменте. Фото: Скриншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

Сахар не дает пересолиться рыбе. Рецепт проверенный. Таким способом можно солить любую рыбу.

Соленая скумбрия. Фото: Скриншот YouTube @SekretyOdeskoiKukhny

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